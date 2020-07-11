Фургал-торнадо для Жириновского

Почему в ЛДПР так держатся за опального губернатора и чем это для партии обернётся

Казалось бы, с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала всё понятно: воровал, убивал, а по некоторым данным, которые ещё предстоит изучить следствию, вывозил активы за границу и ещё много чего нехорошего творил в вверенном ему народной волей регионе. Обычно аресты высокопоставленных чиновников и даже министров сомнений у народа не вызывают: поделом, все они такие, и все ж понимают, что на каждый чин своя папочка имеется.

Однако мало кто из задержанных может похвастаться столь мощной группой поддержки даже на фоне столь тяжёлых обвинений. По Приморью готовится волна протестов «Я/Мы Фургал», а партия ЛДПР и вовсе пригрозила сложить свои полномочия в Госдуме – Сергей Фургал был из их рядов. Почему народ и лично Жириновский так вступились за «народного» губернатора и чем это для них обернётся?

Связать и доставить в Москву

По версии следствия, Сергей Фургал имел отношение к организованной преступной группе, по-простому – ОПГ, которая убила нескольких бизнесменов на Дальнем Востоке в начале «нулевых». Фургал, считают в правоохранительных органах, был причастен как минимум к двум заказным убийствам. Только за это Фургалу может грозить срок до 25 лет лишения свободы. Судить губернатора (пока ещё не бывшего – приказ о лишении его полномочий не подписан до сих пор) будут в Москве, в Басманном суде.

Кроме того, заявили в Следственном комитете, Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Фургал был известен в преступном мире по прозвищу Доктор, состоял в молодежном крыле группировки «вора в законе» Евгения Васина, в 90-х развивал в организованной преступной группировке бизнес на продаже леса и металлолома в Китай.

Как такой человек вообще мог занять губернаторское кресло, спросите вы? На этот счёт политологи шутят, что в России действует «папочная система сдержек и противовесов». Мол, до поры до времени наверху закрывают глаза на какие-то пятна в биографии, пока фигурант не совершает резких движений и не занимается самодеятельностью. Лучше, если он ещё и состоит в правильной партии. А если нет – жди гостей.

Но надо понимать, что аресты чиновников такого уровня, да ещё и с деньгами и заранее продуманными путями отхода (за пределы Российской Федерации) – дело непростое. Помните сенатора Рауфа Арашукова и историю с его задержанием прямо во время заседания Совета Федерации? Одно неверное движение, малейшая утечка данных – всё, уплыл бы Арашуков прямо из рук правосудия. Успел бы запрыгнуть в частный Jet, и только его и видели. А доказательства вины должны быть прямо-таки железобетонными, иначе очень дорогие адвокаты по щелчку пальца развалят дело ещё до суда. Вот и по Фургалу работали долго, тихо: собирали доказательную базу, получали показания свидетелей, чтобы уж наверняка. Ну, кто ж знал, что это всё попадёт аккурат на начало июля, когда страсти по голосованию за новую Конституцию ещё не улеглись.

Избран народом

Как Фургал попал в кресло губернатора – отдельная история. В политике он не новичок, был депутатом Госдумы от ЛДПР, в 2013 году ожидаемо проиграл на губернаторских выборах кандидату от «Единой России» Вячеславу Шпорту со счётом 64:19 (процентов), а в 2018 – неожиданно эти же самые выборы выиграл.

При том, что Фургал даже не вёл какой-то активной предвыборной кампании. Просто ЛДПР открыто выступила против пенсионной реформы. А «Единая Россия», от которой шёл Шпорт, эту реформу одобрила. Да и от самого Шпорта народ, видать устал – аж с 2009 года он возглавлял Хабаровский край. И народ внёс своими собственными руками Сергея Фургала в кабинет губернатора. Так и закрепился за ним титул «народного». Фургал с волей народа спорить не стал и активно включился в роль активного губернатора, отстаивающего в первую очередь права жителей – и чаще перед лицом вышестоящего «начальства».

Месть не заставила себя долго ждать. Сперва хабаровчан обидели переносом столицы края во Владивосток. Потом пошли звоночки посерьёзнее: арест Николая Мистрюкова, бывшего партнёра по бизнесу Сергея Фургала, обыски в аффилированных с ним конторах… а уже после ареста самого Фургала стало известно о задержании ещё двух членов ЛДПР, местных депутатов Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова.

При чём тут Жириновский

Владимир Вольфович, бессменный глава ЛДПР, во время заседания в Госдуме пригрозил в знак протеста против задержания сопартийца сложить полномочия в Госдуме полным составом ЛДПР. По мнению Жириновского, истинная причина задержания - корыстные побуждения других заинтересованных в освоении региона людей.

«Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали вам Конституцию! (в регионе Фургал поддержал поправки в Конституцию на плебисците – прим. РП) А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете…. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране... Мы не негры! Если мы все выйдем, никакая Росгвардия вас не спасет и армия будет на нашей стороне, сами побежите и будете скрывать, что вы из Единой России», — громко заявил Жириновский.

Самый яркий российский политик-старожил вряд ли стал бы говорить такое, не боясь навредить своей политической репутации. Тем более, о возможных досрочных выборах в Госдуму эксперты поговаривали давно – вот, чем не санкционированный триггер? Но скорее всего, отмечают политологи, истерика Жириновского – а демарш в Госдуме был именно истерикой – и жёсткий ответ со стороны председателя ГД Володина показал, что раньше такое с Кремлем прокатывало, но теперь – нет.

Дело Фургала может потянуть за собой всё новые и новые аресты, во всех регионах страны: чистка региональных элит давно напрашивалась, а папочки есть на всех – ну, или почти всех. Итоги голосования по поправкам в Конституцию дали Кремлю карт-бланш: народ в целом поддерживает курс, следуйте им дальше и не оглядывайтесь. Печально, если Фургал утянет за собой в небытие, пожалуй, самую яркую политическую партию постсоветской России. Пусть даже она, по меткому намёку Владимира Путина, и состоит из одного Владимира Вольфовича.

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