Что происходит с телом при обезвоживании?

Чтобы избежать обезвоживания, можно даже поставить уведомление на смартфоне — стакан воды никогда лишним не будет

Организм каждого человека на 60-80% состоит из воды — ее количество зависит от нашего возраста, уровня физической активности и состояния здоровья. Вода играет важную роль в работе всех внутренних органов, поэтому при ее недостатке человек начинает плохо соображать и ощущать физическую слабость. А недостаток вполне может возникнуть, потому что мы регулярно выводим жидкость через мочу, пот и даже дыхание. Взрослым и здоровым людям поддерживать водный баланс в организме довольно легко, потому что для этого нужно просто правильно и вовремя питаться. Но вот младенцы, пожилые люди и рабочие, которые вынуждены трудиться на жаре, очень подвержены обезвоживанию. Но что же происходит с организмом человека при недостатке воды? Этот вопрос уже хорошо изучен и у ученых есть на него предельно полный ответ.

Симптомы обезвоживания

О том, что происходит с человеком при обезвоживании, изданию Science Alert рассказал новозеландский исследователь Тоби Мюндель (Toby Mundel). При недостатке воды в организме человек чувствует жажду: в горле становится сухо и все, чего ему хочется, это — стакан прохладной воды. По словам Тоби Мюнделя, когда человек начинает ощущать жажду, он уже обезвожен. Он объяснил это тем, что чувство жажды сильно отстает от фактического дефицита жидкости в организме. Из этого следует, что если человек не хочет пить, это еще не значит, что с водным балансом у него все хорошо.

Если человек теряет хотя бы 1% из своего оптимального показателя водного баланса, он уже на этом моменте начинает плохо себя чувствовать. Недомогания напрямую связаны с неправильной работой мозг а, который на 70-80% состоит из воды. Жидкость в мозг е необходима для того, чтобы мозг овые клетки могли производить так называемые нейротрансмиттеры, которые необходимы для передачи нервных импульсов между клетками. Следовательно, когда количество воды в организме снижается, мозг начинает хуже работать.

А от работы мозг а, как мы знаем, зависит функционирования всех остальных органов человеческого организма. У человека ухудшается координация движений, а кровь становится густой — на сердечно-сосудистую систему накладывается большая нагрузка. Если долго не пить воду, можно настолько ослабеть, что при совершении одного из движений можно просто упасть в обморок. Если в организме не хватает воды, человек не может сходить в туалет и пропотеть — в организме начинают накапливаться вредные вещества, а температура повышается.

Суточная норма воды

На вопрос «сколько нужно пить воды в день?» трудно дать однозначный ответ. Если покопаться в Интернете, можно узнать, что рекомендуемая норма воды для взрослого человека — это два литра в день. Но исследователи из Национальной медицинской академии США в 2004 году объявили, что суточная норма воды зависит от пола человека:

мужчины должны пить 3,7 литра воды в день;

должны пить 3,7 литра воды в день; женщинам ежедневно рекомендуется пить 2,7 литра воды.

Но ведь в начале статьи мы упоминали, что оптимальное содержание воды в организме зависит от трех факторов: возраста, физической активности и состояния здоровья. Об этом даже упоминала моя коллега Дарья Елецкая — в материале на похожую тему она показала таблицу, по которой суточную норму воды можно определить по массе тела. Если человек весит 60 килограмм, ежедневно ему нужно пить 1,8 литра воды. Если масса тела достигает 80 килограмм, нужно пить не менее 2,4 литра.

Все верно, но таблица актуальна только для здоровых людей, которые живут не в самых жарких странах нашей планеты. Но если человек болен, ему обязательно нужно увеличить количество употребляемой воды. Ведь при высокой температуре человек много потеет, тем самым повышая риск обезвоживания. А если человека тошнит, то жидкость теряется вместе со рвотой. Не восполняя количество вышедшей из организма воды, можно дополнительно спровоцировать возникновение проблем с работой мозг а и сердечно-сосудистой системы.