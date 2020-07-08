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Любители фильмов ужасов боятся пандемии меньше остальных

Любители фильмов ужасов боятся пандемии меньше остальных

Кадр из фильма «Очень страшное кино»

Первые фильмы ужасов начали сниматься в XIX веке — уже тогда у этого жанра были тысячи поклонников по всему миру. Сегодня ужастики про маньяков, монстров и всемирные катастрофы время от времени смотрит практически каждый человек. Ученые считают, что страшные фильмы нравятся людям потому, что они позволяют нам пережить экстремальный опыт и получить дозу адреналина просто сидя на диване. Как оказалось, просмотр ужастиков также полезен тем, что помогает людям подготовиться к масштабным проблемам вроде пандемии коронавируса. Любители ужасов хоть и побаиваются всевозможных болезней и сложных ситуаций в обществе, но все равно с интересом читают о них новости и статьи. Следовательно, они больше проинформированы о том, что происходит в мире и как необходимо действовать, чтобы «выжить». А вот люди, которые стараются оградить себя от реальности, подготовлены к проблемам меньше.

 

Зачем смотреть ужасы?

Польза фильмов ужасов была доказана учеными из американского штата Иллинойс. По словам автора научной работы Колтана Скривнера (Coltan Scrivner), у многих любителей фильмов ужасов наблюдается «болезненное любопытство» к неприятным темам вроде преступлений и опасных болезней. Смотря ужастики, эти люди могут поставить себя на место киногероев и пережить страшные события. Когда коронавирус только начал распространяться в Китае, многие люди пересмотрели не особо популярный ранее фильм «Заражение» от режиссера Стивена Содерберга. В нем тоже рассказывается о вирусе, который охватил практически весь мир. Зрители посчитали такой сюжет очень интересным несмотря на то, что такие же страшные события происходят в реальности.

По мнению Колтана Скривнера, смотря фильмы вроде «Заражения», люди могут хотя бы в фантазиях пережить самые страшные сценарии жизни. Они хотя бы немного начинают понимать, что стоит делать в тех или иных ситуациях, а от каких действий лучше воздержаться. Из этого можно сделать вывод, что любители ужастиков с меньшим страхом и большим увлечением ищут информацию о неприятных, но важных вещах. На нашем сайте есть несколько статей на тему коронавируса, которые могут вызвать тревогу — например, вот история о том, как мужчина переболел страшной болезнью. Если американские ученые выдвинули верное предположение, то большая часть людей, которые прочитали этот материал, часто смотрят ужастики.

Любители фильмов ужасов боятся пандемии меньше остальных

Еще один напряженный фильм на тему вирусов — «Эпидемия» 1995 года

Польза фильмов ужасов

Чтобы доказать взаимосвязь между любовью к ужастикам и интересом к «тревожным» темам, ученые провели опрос среди 310 людей в возрасте от 18 до 72 лет. Авторов исследования интересовали следующие моменты:

  • какие жанры фильмов смотрят добровольцы;
  • читают ли они новости и статьи о коронавирусе;
  • испытывают ли они стресс во время пандемии.

Как и предполагали ученые, любители фильмов ужасов отнеслись к пандемии коронавируса спокойнее, чем поклонники комедий и романтических фильмов. Сторонники ужастиков поделились, что активно искали информацию о том, как коронавирус воздействует на организм человека. Следовательно, они были больше остальных проинформированы о том, что делать, чтобы не заразиться болезнью. Из этого же следует, что они были спокойнее за свое здоровье.

Любители фильмов ужасов боятся пандемии меньше остальных

О том, почему люди любят фильмы ужасов, у нас тоже есть специальная статья

О том, что фильмы ужасов помогают людям подготовиться к страшным ситуациям, сообщали и другие группы ученых. Например, исследователь Матиас Клэзен (Matthias Clasen) отмечал, что любители ужасов в своем воображении уже много раз переживали мировые катастрофы, за ними гонялись маньяки и так далее. Следя за действиями киногероев, люди практикуют так называемое «викарное научение» — то есть, учатся на чужих ошибках.

08 июль 2020 /
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