Любители фильмов ужасов боятся пандемии меньше остальных

Кадр из фильма «Очень страшное кино»

Первые фильмы ужасов начали сниматься в XIX веке — уже тогда у этого жанра были тысячи поклонников по всему миру. Сегодня ужастики про маньяков, монстров и всемирные катастрофы время от времени смотрит практически каждый человек. Ученые считают, что страшные фильмы нравятся людям потому, что они позволяют нам пережить экстремальный опыт и получить дозу адреналина просто сидя на диване. Как оказалось, просмотр ужастиков также полезен тем, что помогает людям подготовиться к масштабным проблемам вроде пандемии коронавирус а. Любители ужасов хоть и побаиваются всевозможных болезней и сложных ситуаций в обществе, но все равно с интересом читают о них новост и и статьи. Следовательно, они больше проинформированы о том, что происходит в мире и как необходимо действовать, чтобы «выжить». А вот люди, которые стараются оградить себя от реальности, подготовлены к проблемам меньше.

Зачем смотреть ужасы?

Польза фильмов ужасов была доказана учеными из американского штата Иллинойс. По словам автора научной работы Колтана Скривнера (Coltan Scrivner), у многих любителей фильмов ужасов наблюдается «болезненное любопытство» к неприятным темам вроде преступлений и опасных болезней. Смотря ужастики, эти люди могут поставить себя на место киногероев и пережить страшные события. Когда коронавирус только начал распространяться в Китае, многие люди пересмотрели не особо популярный ранее фильм «Заражение» от режиссера Стивена Содерберга. В нем тоже рассказывается о вирусе, который охватил практически весь мир. Зрители посчитали такой сюжет очень интересным несмотря на то, что такие же страшные события происходят в реальности.

По мнению Колтана Скривнера, смотря фильмы вроде «Заражения», люди могут хотя бы в фантазиях пережить самые страшные сценарии жизни. Они хотя бы немного начинают понимать, что стоит делать в тех или иных ситуациях, а от каких действий лучше воздержаться. Из этого можно сделать вывод, что любители ужастиков с меньшим страхом и большим увлечением ищут информацию о неприятных, но важных вещах. На нашем сайте есть несколько статей на тему коронавирус а, которые могут вызвать тревогу — например, вот история о том, как мужчина переболел страшной болезнью. Если американские ученые выдвинули верное предположение, то большая часть людей, которые прочитали этот материал, часто смотрят ужастики.

Польза фильмов ужасов

Чтобы доказать взаимосвязь между любовью к ужастикам и интересом к «тревожным» темам, ученые провели опрос среди 310 людей в возрасте от 18 до 72 лет. Авторов исследования интересовали следующие моменты:

какие жанры фильмов смотрят добровольцы;

читают ли они новост и и статьи о коронавирус е;

испытывают ли они стресс во время пандемии.

Как и предполагали ученые, любители фильмов ужасов отнеслись к пандемии коронавирус а спокойнее, чем поклонники комедий и романтических фильмов. Сторонники ужастиков поделились, что активно искали информацию о том, как коронавирус воздействует на организм человека. Следовательно, они были больше остальных проинформированы о том, что делать, чтобы не заразиться болезнью. Из этого же следует, что они были спокойнее за свое здоровье.

О том, что фильмы ужасов помогают людям подготовиться к страшным ситуациям, сообщали и другие группы ученых. Например, исследователь Матиас Клэзен (Matthias Clasen) отмечал, что любители ужасов в своем воображении уже много раз переживали мировые катастрофы, за ними гонялись маньяки и так далее. Следя за действиями киногероев, люди практикуют так называемое «викарное научение» — то есть, учатся на чужих ошибках.