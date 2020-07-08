Вторая жизнь советских «Орланов»

Почему руководство России решило сохранить в строю два атомных крейсера проекта 1144

Более полувека назад началась история отечественного атомного крейсерского флота, превратившаяся, к большому сожалению, в лебединую песню военно-морского могущества нашего государства.

СССР не желал отставать от Соединённых Штатов, которые в 1961 году ввели в эксплуатацию первый в мире крупный надводный корабль с ядерной силовой установкой. Крейсер получил название Long Beach.

Этот титан водоизмещением в 16 тысяч тонн американцы создали для сопровождения атомного авианосца Enterprise, который также был уникальным кораблём в своём классе.

Москва намеревалась не допустить превосходства Вашингтона по атомному надводному флоту. В 1965 году в среде военных и корабелов развернулась дискуссия об облике будущего отечественного атомного крейсера. На тот момент в составе ВМФ находились четыре крейсера с котлотурбинной энергетической установкой

Речь идёт о кораблях проекта 58, построенных в 1960-1965 годы. Несмотря на достаточно мощное и современное вооружение, по размерам и характеристикам они значительно уступали Long Beach.

Необходимо отметить, что в 1960-е годы СССР полагался прежде всего на противолодочные и противокорабельные возможности подводного атомного флота. В тогдашнем ВМФ наблюдался огромный крен в сторону развития именно этого компонента военно-морских сил.

Между тем за океаном и в СССР появлялись новые средства обнаружения и поражения субмарин и кораблей, которые имело смысл устанавливать на крупные надводные платформы и летательные аппараты. Именно атомные крейсера должны были восполнить наметившийся пробел в сфере борьбы с крупными надводными и подводными силами противника в разных районах Мирового океана.

Одними из главных требований к крейсерам нового типа стали практически неограниченная дальность хода и широкий спектр вооружения, что достигалось с помощью ядерной силовой установки и огромных габаритов. Собственно таким и получился «Киров», головной крейсер проекта 1144 «Орлан».

Корабль был заложен в 1973 году на Балтийском заводе (Ленинград) и вошёл в строй спустя чуть более семи лет.

«Киров» стал самым вооружённым и тяжёлым не авианесущим крейсером советского флота. Полное водоизмещение корабля составляло 280 тонн, длина корпуса —252 метра, ширина — 28,5 метра. Корабль оснастили реактором в 140 тысяч лошадиных сил и двумя котлами

Программа строительства атомоходов проекта 1144 предусматривала передачу флоту семи кораблей. Даже для советской промышленности это была сверхзадача. В результате невероятные по габаритам и характеристикам корабли закладывались с большим интервалом.

Так, закладка второго «Орлана», получившего название «Фрунзе», состоялась в 1978 году, третьего («Калинин») — в 1983 году, четвёртого («Куйбышев») — в 1986 году. До распада СССР флоту удалось передать только эти четыре корабля. Строительство пятого по счёту крейсера — «Адмирала Кузнецова» — было заморожено осенью 1990 года.

В постсоветскую эпоху корабли получили новые названия, однако, по сути, на боевой службе остался только «Куйбышев», переименованный в «Петра Великого». Остальные три корабля — «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» находились на приколе в ожидании решения об их судьбе со стороны российского военно-политического руководства.

Несмотря на просьбы моряков сохранить в составе флота «Адмирала Ушакова» (бывший «Киров»), власти приняли решение утилизировать этот корабль. На металлолом уйдёт и «Адмирал Лазарев». Утилизацию двух крейсеров планируют завершить до конца 2021 года. Данный процесс обойдется бюджету в 2,7 миллиарда рублей.

Спасённый от распила «Адмирал Нахимов» последние годы проходит ремонт и модернизацию. Однако срок окончания работ постоянно сдвигается: первоначально назывался 2017 год, сейчас — 2022 год. Из-за задержки передачи флоту ползут вправо и сроки обновления «Петра Великого».

План модернизации по-прежнему скрыт от глаз общественности. Известно лишь, что оба корабля будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Тем не менее, учитывая полную деградацию вооружения на «Нахимове», можно предположить, что на корабле будут установлены абсолютно новые радиоэлектронные системы, механизмы, комплексы защиты и поражения

Вторая жизнь крейсеров проекта «Орлан» — во многом вынужденная мера Кремля и Минобороны РФ. Атомоходы проекта 1144 были рассчитаны на срок службы в пределах 30-40 лет. Модернизация позволит России эксплуатировать данные корабли по меньшей мере полвека и не строить таким образом новые крупнотоннажные платформы.

Из-за закрытости огромного массива информации сложно оценить экономическую целесообразность инвестиций в программу поддержания боеспособности «Орланов». Если судить по расходам на модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов», то речь идёт о сумме в несколько десятков миллиардов рублей.

На эти деньги Россия могла бы построить по меньшей мере 3-4 фрегата проекта 22350, который считается единственным по-настоящему современным кораблём ВМФ дальней морской зоны (ДМЗ). Платформы этого типа не способны заменить атомные крейсера, которые объективно нужны российскому флоту, однако отечественный ВМФ переживает острую нехватку сил присутствия в ДМЗ.

Иными словами, Россия будет неизбежно нести потери, вопрос лишь в том, чем придётся пожертвовать.

Проблема «Орланов» в том, что это они всё равно не прослужат долго. При этом вероятность появления достойной замены (например, в лице эсминцев проекта «Лидер») невелика. Для строительства новых кораблей такой размерности в России пока нет ни стапелей, ни доков, ни, видимо, денег

Ввод в строй «Адмирала Нахимова» усилит надводные силы ВМФ только в том случае, если в его составе останется «Пётр Великий». Судя по тому, что данный крейсер отправится на модернизацию, оба корабля будут одновременно находиться на боевой службе, дай Бог, 5-10 лет. За это время они могут совершить 2-3 дальних похода.

По этой причине и в силу множества других факторов часть экспертов сомневается в адекватности решения руководства РФ подарить вторую жизнь «Орланам».

Такой подход выглядел бы абсолютно оправданным в 2000-е годы, когда флот начал выбираться из финансовой ямы. Но в сегодняшних реалиях, особенно с учётом катастрофически долгого срока ремонтных и монтажных работ, вложения в возращение на службу кораблей проекта 1144 выглядят по меньшей мере неоднозначным шагом.

Сложившаяся с «Орланами» ситуация в очередной раз обнажает комплекс хронических проблем российского флота — нехватка системности в управлении, неумение мыслить на десятилетия вперёд, недостаточно хорошо согласованная кооперация между предприятиями. Конечно, ВМФ по-прежнему страдает и от дефицита финансов, но на фоне явных организационных пробелов, данная проблема представляется вторичной.

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