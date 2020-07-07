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Что такое миражи и как они появляются?

Что такое миражи и как они появляются?

На самом деле мираж в воображении и мираж в реальной жизни – разные вещи

Какие ассоциации вы испытываете, когда слышите слово «мираж»? Как правило, вам представляется усталый путник, который бредет по раскаленному песку и палящему солнце в поисках воды. Несколько часов он умирает от жажды, но внезапно видит на горизонте оазис. Он бежит к нему, она становится все ближе и ближе. Так продолжается до тех пор, пока он не подпрыгивает в воздух, готовясь искупаться в пресной воде, но вновь приземляется на песок. Вы можете подумать, что путешественник галлюцинирует, но миражи – самая что на есть естественная оптическая иллюзия. В мультфильмах мираж часто рисуют как пышный оазис, что лежит в тени качающихся пальм, но скорее всего он выглядит как обычный бассейн с водой.


Как образуются миражи?

Начнем с того, что миражи не имеют никакого отношения к воде. На самом деле все дело в том, как свет проходит через воздух. Обычно световые волны от солнца проходят прямо через атмосферу к вашему глазу. Но свет движется с разной скоростью через горячий и холодный воздух. Миражи случаются, когда земля очень горячая, а воздух прохладный. Горячая земля нагревает слой воздуха прямо над землей. Когда свет проходит через холодный воздух и попадает в слой горячего воздуха, он преломляется (изгибается).

Слой очень теплого воздуха вблизи Земли преломляет свет с неба почти в U-образный изгиб. Наш мозг думает, что свет движется по прямой линии. Наш мозг не воспринимает изображение как искаженный свет с неба. Вместо этого наш мозг думает, что свет должен исходить от чего-то на земле. Вы можете видеть на изображении выше, что происходит для того, чтобы появился мираж. «Искривленный свет с неба» преломляется, когда он переходит из более холодного воздуха в более горячий воздух и обратно к вашему глазу. Наш мозг играет с нами злую шутку, предполагая, что преломленный свет следует прямому пути. Из-за этого мы следуем за светом обратно к источнику, который, по-видимому, является землей. Объединяя все это вместе, преломленный свет с неба интерпретируется как прямой, позволяя нам увидеть изображение неба на земле.

Вот почему многие миражи кажутся голубой водой. Мы думаем, что наткнулись на оазис, когда на самом деле видим мерцающий образ голубого неба. Поскольку наш мозг не распознает небо как находящееся на земле, мы представляем себе, что это сияющая голубая вода.


Где можно увидеть Мираж?

Нет необходимости отправляться в пустыню, чтобы увидеть мираж: они очень распространены на дорогах, взлетно-посадочных полосах аэропортов и даже на горячем песке на пляже. Миражи можно обнаружить везде, где земля может поглощать много тепла. Самые эффектные миражи происходят на широких просторах плоской Земли, так как слишком много холмов, провалов или бугров не позволят преломленному свету достичь ваших глаз.

07 июль 2020 /
Хочу все знать
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