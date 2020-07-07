Как животные ведут себя перед землетрясением?

Животные умеют предсказывать землетрясения и это научно доказано

Каждый год на нашей планете регистрируются миллионы землетрясений — подземных толчков, которые иногда приводят к разрушению зданий и гибели людей. Чтобы предотвратить плачевные последствия, ученые пытаются разработать методы прогнозирования подобных катастроф. Несмотря на все старания, точного метода предсказания землетрясений до сих пор не существует. Иногда ученые замечали, что умением предсказывать начало землетрясений обладают некоторые животные вроде коров, собак, крыс и муравьев. В некоторых случаях, за несколько дней до разрушительной катастрофы, эти создания начинали вести себя очень странно. Исследователям было ясно, что они действительно что-то чувствуют, но научного доказательства реальности этого явления не было. Но недавно ученым из Общества Марка Планка удалось доказать это в рамках специальной научной работы.

Прогноз землетрясений

Нынешняя технология предсказания землетрясений очень примитивна. Вот уже около 100 лет человечество активно регистрирует частоту и силу подземных толчков в разных уголках нашей планеты. На данный момент ученым известно, что стать жертвами сильного землетрясения больше всего рискуют жители Китая, Японии, Индонезии, Филиппин и Мексики. На территории этих стран подземные толчки наблюдались чаще всего, а значит, время от времени землетрясения будут повторяться. Но когда именно они произойдут и насколько разрушительными они будут, сказать сложно — статистических данных за сотню лет для выдвижения каких-либо предположений явно не хватает.

За всю историю человечества, из-за землетрясений погибли миллионы человек. Одно из самых разрушительных катастроф произошло в 1923 году — после землетрясения в японском регионе Канто было насчитано более 174 тысячи жертв. Об этом трагическом событии можно почитать в специальном материале от автора Hi-News.ru Николая Хижняка, но давайте взглянем на катастрофы, которые завершились более-менее хорошо. Например, одно из самых страшных землетрясений произошло в 1973 году, на территории китайского Хайчэня. Но тогда, единственный раз в истории, большого количества жертв удалось избежать — власти почуяли неладное и эвакуировали людей за день до катастрофы.

Животные-герои

На скорое землетрясение намекнул один небольшой толчок, после которого крысы и змеи начали массово покидать свои норы. Необычное явление животных было замечено людьми, которые решили последовать их примеру и тоже выехали из населенного пункта. Через день после эвакуации произошло мощное землетрясение магнитудой 7.3, в ходе которого были разрушены сотни зданий и погибло 1328 человек. Но если бы не было эвакуации, жертв было бы в несколько раз больше.

Помимо крыс и змей, ощущать скорое возникновение землетрясения могут несколько видов животных:

муравьи чувствуют грядущую катастрофу и покидают свои жилища в любое время суток. Об этом ученые узнали в 2013 году, проследив за поведением насекомых в Германии;

чувствуют грядущую катастрофу и покидают свои жилища в любое время суток. Об этом ученые узнали в 2013 году, проследив за поведением насекомых в Германии; жабы тоже покидают пруды и другие места обитания за несколько дней до землетрясений и перебираются в более безопасные места. В 2009 году, в районе итальянского города Л’Акуила, произошло мощное землетрясение — земноводные создания будто бы почуяли это и массово перебрались в безопасную деревню;

тоже покидают пруды и другие места обитания за несколько дней до землетрясений и перебираются в более безопасные места. В 2009 году, в районе итальянского города Л’Акуила, произошло мощное землетрясение — земноводные создания будто бы почуяли это и массово перебрались в безопасную деревню; птицы, за несколько дней до катастрофы, сбиваются в кучи или кидаются в воду. В 2011 году мощное землетрясение застало врасплох жителей Восточного побережья США — перед этим событием 64 фламинго из местного зоопарка собрались в одну группу.

Каким именно образом животные ощущают приближение катастрофы, исследователям пока не ясно. Возможно, они каким-то образом ощущают перепады температур в недрах Земли, которые провоцируют движение расположенных глубоко под нами литосферных плит. Считается, что именно из-за их столкновений и возникают убийственные землетрясения. Может, в этом деле замешаны и электромагнитные волны нашей планеты, но это пока не доказано.

Поведение животных до землетрясения

До сих пор недоказанным оставалась и реакция животных на грядущие катастрофы. Но недавно ученые из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка провели исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Ethology. Они предположили, что реакцией на скорое землетрясение обладают коровы, овцы и собаки, поэтому снабдили их датчиками для слежения за поведением. С октября 2016 по апрель 2017 года в районе итальянской деревни Каприлья, где жили испытуемые животные, произошло более 18 тысяч подземных толчков.

В ходе научной работы исследователи заметили, что чем ближе к животным находились эпицентры землетрясений, тем заметнее они меняли свое поведение. Особенно сильно изменения были заметны у групп животных, тогда как отдельные особи не предпринимали особых способов убежать подальше от опасности. Исследователи убедились, что изменения в поведении возникали только перед разрушительными природными явлениями, так что навык животных чувствовать грядущие катастрофы можно считать научно доказанным.