Преимущества установки металлопластиковых окон

В отличие от пластиковых оконных конструкций, металлопластиковые аналоги имеют дополнительную металлическую раму, встроенную в профиль. Этот каркас является основой всего окна. В результате вся конструкция приобретает большую прочность и устойчивость. такой тип изготовления данных конструкций называется «армирование оцинкованным профилем». Эти свойства особенно хороши для верхних этажей, так как они позволяют окну противостоять сильным ветрам, сохраняя тепло дома. Срок эксплуатации окон также увеличивается. Эти конструкции сохраняют все преимущества пластиковых аналогов, приобретая при этом, свои уникальные качества.

Металлопластиковые окна в Одессе стали неотъемлемой частью любого современного интерьера. Они вошли в нашу жизнь так решительно, что трудно вспомнить время, когда мы были без них. Современный отечественный рынок этих продуктов достаточно велик и представлен многими различными брендами.

Основные достоинства металлопластиковых окон включают в себя следующее:

продолжительность эксплуатации (более 20 лет по словам экспертов);

устойчивость к погодным воздействиям - УФ-излучению, порывам ветра, осадкам и прочим;

универсальность конструкций;

герметичность - обеспечивает отсутствие сквозняков в помещениях;

высокий уровень качества;

пожарная безопасность;

простота ухода - в отличие от деревянных рам, их не нужно снимать с петель, при мытье, и регулярно подкрашивать;

эстетика - благодаря разнообразию оттенков, текстур, в том числе и имитации природных материалов.

За пластиковыми окнами легко ухаживать; просто протрите раму и стекло губкой с теплой водой. Используйте моющие средства в случае сильного загрязнения. Категорически запрещается использовать стиральные порошки, абразивные чистящие средства и кислоты.

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