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Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

Репортаж «Русской Планеты» из эпицентра онлайн-праздника
Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

коронавирус отменил сотни мероприятий по всей стране, начиная от бизнес-форумов и заканчивая концертами и фестивалями. Но не все организаторы смирились с обстоятельствами и нашли способ, как подарить людям чувство праздника даже без возможности собраться вживую. Ежегодный фестиваль татарской культуры Сабантуй-2020 решено было провести 4 июля в модном, пусть и вынужденном, режиме онлайн. Трансляция велась из московской студии, куда довелось попасть корреспонденту «Русской Планеты».

Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

Если бы не коронавирус, Сабантуй прошел бы как и обычно, в московском парке Коломенкое. Торжества, к слову, готовились масштабные: во-первых, 75-летие Победы, а во-вторых, 100-летие образования Татарской автономной советской социалистической Республики. Но...

Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

В московском культурном татарском центре, расположенном в студии дома Асадуллаева, организовали онлайн-студию. Трансляцию посмотрели свыше 1 миллиона человек. В студию пригласили известных музыкантов, ветеранов, представителей московских властей и журналистов. Были, конечно же, и почетные гости из Татарстана.

Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

Перед тем, как попасть на площадку онлайн-фестиваля, каждый гость проходил через специальную кабинку для санитарной обработки.

Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

По словам председателя оргкомитета Сабантуя, заместителя предателя Совета Муфтиев России и руководителя Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарита Фарисова, «никакие внешние обстоятельства не могли стать причиной отмены горячо любимого в народе праздника. Мы рады, что нам удалось достичь своей цели: мы подарили людям прекрасное настроение, яркие эмоции, сделали все, чтобы Сабантуй без преувеличения мог зайти в каждый дом».

Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

Онлайн-площадка была разделена на несколько тематических каналов. На одном велись прямые подключения с гостями со всей России: Сахалина, Казани, Башкортостана и других. На связь выходили татары из США, Австралии, Швеции Канады и других стран, где тоже отмечали Сабантуй.

Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

Для самых маленьких зрителей транслировали мультфильмы студии «Татармультфильм», а поклонников этнической музыки, песенной и танцевальной татарской культуры ожидал праздничный концерт. Настоящим подарком стало выступление в студии прямого эфира всемирно известной оперной певицы, заслуженной артистки Российской Федерации, лауреата премии «Золотая маска» Альбины Шагимуратовой.

Фестивали уходят в онлайн. Как прошел московский Сабантуй

Порадовал гостей песнями и известный башкирский певец Зайнетдин - он лично приехал в студию, а в удаленном формате на кулинарном канале рецептами татарской кухни делилась певица Алсу.

К онлайн-Сабантую организаторы готовились целых два месяца. По их словам, формат онлайн-фестиваля пусть и вынужденный, но обязательно будет использоваться в будущем, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. А значит, следующий Сабантуй будет еще ярче, еще интереснее, и его смогут посетить еще больше гостей. С нетерпением будем ждать следующего лета!


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07 июль 2020 /
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