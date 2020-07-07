Как мы будем жить с новой Конституцией

Способы оставаться людьми, невзирая на политические разногласия

Вот уже два дня россияне живут с новой Конституцией, а споры вокруг поправок в оную всё не утихают. То одни про обнуление и узурпацию власти верещат, то другие клянутся, что теперь-то - ни пяди земли русской никому, и вообще. Но в реальной жизни россиян на деле мало что изменится. А вот излишне жаркие баталии в интернетах вполне способны если не расколоть страну надвое, то как минимум рассорить вас с соседями и виртуальными френдами. Рассказываем, почему не стоит ни паниковать, ни радоваться.

Из-за чего весь сыр-бор?

Январь 2020 года выдался в России небывало жарким. И в плане погоды, и в политическом смысле. 15 января президент выступил с посланием к Федеральному собранию, хотя традиционно это происходит только в феврале, и предложил подкорректировать Конституцию России, а заодно разогнал кабинет министров и предложил нового премьера.

Оставим теории заговора на откуп политологам: зачем так спешил президент и к чему вся эта буча, доподлинно неизвестно. Нам важно, что именно тогда впервые прозвучала идея убрать из конституционного ограничения сроков полномочий президента слово «подряд». Главными локомотивами грядущих изменений должны были стать поправки, гарантирующие приоритет национального права России в её правовом пространстве над международным, запрет на иностранное гражданство высшим чиновникам и так далее. Про Госсовет было сказано тогда же.

Конституция та же, но лучше

Вплоть до того момента, как коронавирус прочно оккупировал всю новост ную повестку, в специально созданных комитетах шли бурные обсуждения: а давайте Бога упомянем, а давайте упомянем русских, а давайте… народ (точнее, уполномоченные обществом представители) с радостью ухватились за возможность сделать Конституцию «чуть более лучше», ведь в адрес прежней было слишком много критики. И, мол, что принимал её пьяный Ельцин на коленке. И что она колониальная по своей сути. И много чего ещё.

Когда все прения по поводу сути поправок закончились, в сухом остатке получилось не так уж и много, хотя окончательно поправки затронули аж сорок одну статью Конституции - с 3-й по 8-ю главу. Русский народ заменили странным эвфемизмом «государствообразующий», что породило массу мемов.

Добавили на первый взгляд непонятные, зато уж очень хайповые поправки про определение брака как союза мужчина и женщины, и так далее. И многие-многие политологи и эксперты наперебой твердили: суть у поправок – лишь одна. То самое пресловутое «обнуление».

Один лишь пункт?

Именно на этом пункте вела активную агитацию вечно недовольная оппозиция, будто других поправок и не было вовсе. Сторонники поправок, которые призывали голосовать «за», тоже упоминали лишь два-три отдельных пункта. В головах россиян всё смешалось, поисковые запросы на тему «суть поправок в Конституцию» били рекорды, туда же активно добавлялись агитационные сайты (с пометкой «реклама», и с общим настроем «против поправок».

Но вот уже два дня прошло. И геи, как нам и обещали поборники традиционных ценностей, не могут усыновлять детей и вообще жениться. Но ведь и раньше не могли! Наверное, наши потомки невзначай решат, что вот мол, раньше была свобода, а пришла новая Конституция – и наступил ужас-ужас.. но на деле для большинства россиян мало что изменится. Пройдёмся по некоторым пунктам.

Статья 83, где описано усиление влияния президента на правительство. Можно подумать, он и сейчас на него недостаточно сильно влияет, как и на всю Госдуму. Да, теперь если Госдума трижды откажется утвердить кандидатуру нового премьера, то президент может всё равно его назначить (и раньше мог), просто теперь не придётся распускать парламент. Кто-то скажет: новые поправки слишком сверх меры усиливают позицию главы государства. А кто-то посмотрит на чехарду в сопредельных государствах, где в парламентах, в противовес нашему единодушию, постоянно склоки, драки, бесконечные отставки да политические кризисы. Может, ещё и спасибо скажем за эту поправку, как знать – но не сейчас, лет так через 20.

Госсовет: новый диковинный орган, которого раньше не было. Что он будет делать – пока не ясно: политологи предполагали, что именно его возглавит нынешний президент после ухода со своего поста. Но он полон сил и никуда не собирается, а в самих поправках о Госсовете мало сказано. Может, дождемся отдельного федерального закона, разъясняющего суть. То есть, на жизнь нас, рядовых граждан России, эта штука будет оказывать примерно такое же влияние, как Общественная Палата.

Вроде и есть, вроде что-то и делает, вроде даже и полезное, но - где-то там, а у нас снова асфальт по три раза перекладывают.

Теперь, согласно Конституции, не только тот, у кого есть гражданство другой страны, но и тот, у кого вообще когда-либо был вид на жительство в иностранном государстве, не сможет стать президентом.

Но для россиян это мало что означает на практике. Во-первых, стать президентом – и так дано не каждому, простая арифметика. А во-вторых, все эти требования и раньше были прописаны, просто не в Конституции, а в других законах. И вообще - у подавляющего количества граждан и загранпаспорта-то нет, а вы тут про вид на жительство

Одна из самых «хайповых» поправок – статья 67, носящая пафосное название «О несокрушимости границ Российской федерации». Именно к ней взывали агитаторы «за», но на деле всё не столь радужно и прекрасно. Да, свои пяди исконно-посконной земли будем защищать, это правда. Но с одной поправкой: за исключением делимитации, демаркации, редемаркации. Это значит, если к нам придут японцы за Курилами, или наследники Пруссии за Калининградом, или сами-знаете-кто за Крымом – сможем с чистой совестью отправить их восвояси. Но ежели процесс пересмотра границ будет инициирован у нас, сверху, каким-нибудь Госсоветом – тут уж извините.

Большинство поправок, надо сказать, носит абсолютно технический характер. Почти все они так или иначе были описаны и ранее, просто в других законах страны. Зачем понадобилось вносить их именно в Конституцию – вопрос открытый. Ну, как минимум, теперь фарш невозможно прокрутить назад, и изменить Конституцию ещё раз будет намного сложнее, чем прочие законы, пусть даже и федеральные

Снова не покидает ощущение, что где-то там, в каком-нибудь сверхсекретном НИИ знают больше, чем говорят нам, простым россиянам. Словно к чему-то очень нехорошему готовятся, чему-то большому и неотвратимому. Ну в самом деле – не ради же нашей оппозиции такой огород городить? Нет, тут что-то иное. Печалит лишь одно: об этом нам не расскажут, а неловкая агитация «за» и недостаточная работа властей по разъяснению того, за что именно мы всё-таки должны были проголосовать 1 июля, лишь усилилят недоверие людей ко всем инициативам сверху. Нет, нам-то, конечно, не жаль, хотите Госсовет – пожалуйста. Но хотелось бы, чтобы любое решение властей впредь разжёвывалось гражданам предельно чётко, доступно и понятно. Тем более, согласно новой Конституции, власть эта теперь – публичная.

Огорчает другое. Голосование закончилось, и становится понятно, что разговаривать друг с другом всё же нужно – невзирая на политические взгляды, отношение к «заграницам» и оценке роли конкретной личности в истории отдельно взятого государства. Но тут, подозреваем, никакими поправками дело не решить. Впрочем, как бы там ни было, сейчас нам всем особенно не до словесных баталий: июль – традиционно «мертвый» месяц в России. Лето, солнышко, погода хорошая, настроение хорошее, и в Крым уехать можно. А вот осенью… до осени нам всем ещё дожить как-то надо. И не перессориться.

Хорошего вам лета.

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