Русские дорого заплатят за мигрантов

Украинцы пожаловались Путину на попрание прав мигрантов. Что ответил президент?

Не успели россияне одобрить новую Конституцию, как на ней начали спекулировать «не совсем пока ещё россияне». 3 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами рабочей группы, готовившими предложения по поправкам. У главы государства спросили, в том числе, и про мигрантов. Про наших потенциальных соотечественников.

Вопрос о нарушении прав приезжих поднял Богдан Безпалько, представитель общероссийской национально-культурной автономии «Украицны России». Сославшись на статью 69 обновлённой Конституции РФ, Богдан Анатольевич напомнил Владимиру Владимировичу, что теперь, согласно букве главного закона, на Россию официально возложено бремя поддержки «россиян в широком смысле слова».

Отныне мы «…оказываем поддержку соотечественникам за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

Безпалько сообщил, что люди, переезжающие в Россию и проживающие в ней «более-менее постоянно», сталкиваются с «отрицательными явлениями»: медицинские страховые организации не хотят продлевать мигрантам полисы, игнорируя Указ Президента Российской Федерации № 274 о продлении всех видов регистраций, РВП и ВНЖ до 15 сентября. Караул!

Пожаловался Безпалько и на посредников. Дескать, те вынуждают мигрантов получать коммерческие услуги на платной основе. А российское государство «подсуетило» поправки в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Они вступают в силу 24 июля 2020 года и преумножают доступность России для легиона свежей рабочей силы.

Что за поправки в ФЗ «О гражданстве РФ»?

Мигрантам не нужно будет отказываться от прежнего гражданства. Они и не отказывались, сохраняя в основной своей массе старые паспорта. И это курьёз. Ведь статью 330.2 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за неуведомление о втором гражданстве, никто не отменил.

Для не слишком подкованных в юридическом отношении граждан, которые пожелали сохранить свой прежний паспорт, но не сообщили об этом намерении в отдел по вопросам миграции МВД России, уголовная ответственность может быть сюрпризом. Юридическая практика по 330.2 УК РФ за прошедшие годы свидетельствует: суды за такое «преступление» не сажают. Дают штраф в размере 30000 рублей. Что ж: пополним казну.

Отныне не нужно ждать паспорта РФ 5 лет. Льгота, распространявшаяся на белорусов, получивших вид на жительство в России, жалована гражданам Украины, Молдовы и Казахстана. Рассмотрение вопроса о приёме в гражданство РФ теперь будет занимать не 6 месяцев, а всего лишь 3.

Мигранту больше не нужно подтверждать, что он живёт в России, имея легальный источник дохода. Похоже, наши власти смирились с тем, что гастарбайтеры работают «в серую» и не платят стране налогов. Это своего рода карт-бланш для работодателей, которые хотят экономить: можно не платить вообще никаких официальных зарплат.

Что там с посредниками, на которых пеняет Безпалько, обвиняя их в том, что они портят общую картину растущей доступности паспорта с двуглавым орлом?

Коммерческая конторка с гордым трафаретом «Паспортно-визовая служба МВД» есть в каждом крупном городе. Услуги такого рода компаний очень востребованы, ведь для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или российского паспорта нужно заполнить анкету. И заполнить её нужно на русском языке.

Гости из Средней Азии, которые хотят стать «тоже россиянами» или получить РВП, ВНЖ, в большинстве своём не только не умеют писать, но и говорят на русском с трудом. Сначала услуги этого сервиса, сотрудник которого помогает заполнить анкету и сам относит её инспектору, стоили 1500-2000 рублей. Коронакризис взметнул цены до 8000 рублей.

Стало дорого. А ведь братство и гостеприимство русских – вещи абсолютно бесплатные. Правда? Но говорить о том, что «паспортно-визовые» центры «требуют деньги за оформление документов» не совсем корректно.

Тот «русский», который хоть немного знает русский, может скачать и заполнить анкету самостоятельно. Да, инспектор отнесётся к визиту сотрудника более лояльно. Ему «отстегнут». Он не станет придираться к биографии судимого на родине кандидата в россияне. Есть, конечно, коррупционная составляющая. А где же у нас её нет?

Российский паспорт давно стал сувениром. Его раздают вместо пригласительного билета на премьеру в Большой театр заезжим звёздам эстрады и кино «за особый вклад в развитие российского кинематографа». Дескать, тут у нас Михалков серьёзно вырос на ваших умопомрачительных комедиях.

Вдогонку летят купленные на деньги налогоплательщиков «трёшки» в центре Грозного или Саранска. Эта недвижимость успешно продаётся погостившими у нас звёздами, которые убедились после шоковой терапии в «Пятерочке» в том, что они, всё же, больше иностранцы, чем россияне.

Странно, что новое законодательство о получении гражданства не наделило правом «посвящать в россияне» РПЦ, Минкульт и спортивные секции. Но судя по горячей заинтересованности президента в притоке мигрантов, поправка в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» принята далеко не последняя.

Мы не ёрничаем! В шутке о посвящении в граждане России, которое может быть делегировано общественным организациям, есть лишь доля шутки.

В непризнанном мировым сообществом Приднестровье, где консульство РФ открыть не вышло, паспорта реально выдавали различные общественные организации, в том числе, церковные. В итоге половина населения этого непризнанного государства является гражданами Российской Федерации.

Какова логика такой «всемирной паспортизации»?

Из квази-государств, возникших на руинах СССР (за исключением вполне успешно интегрировавшихся в ЕС стран Прибалтики) Россия выглядит чуть более вменяемо, чем Беларусь или Туркменистан с их чудо-лидерами.

Четвёртый месяц у шлагбаума закрытой на неопределённый срок российско-белорусской границы звучит инфернальный вой белорусов, рвущихся в РФ. В специально созданных пабликах за сумасшедшие деньги обещают провезти в Россию потаёнными тропами подготовившие «окно» сталкеры.

Но желающих перейти границу в обход погранпоста трудовых мигрантов из вотчины Александра Лукашенко мгновенно вычисляют парящие над местностью дроны ФСБ. Перед пойманными встаёт недвусмысленная перспектива пожизненного запрета на въезд в Россию.

Ну, разум еется, в следующий раз эти люди будут умнее. Они оформят российские паспорта. Ведь зарплаты в российской глубинке выше, чем в Минске. Ну, а податься в Европу? Граждан страны, где COVID-19 эффективно лечат водкой и трактором, в ЕС не пустят ещё очень долго.

С Владимиром Путиным, не раз называвшим развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, не поспоришь. На руинах Советского Союза возникло множество маленьких стран, где к власти дорвались падишахи или картофельные царьки, мнящие себя реальными вершителями человеческих судеб, гарантами суверенитета. Только они никак не могут обеспечить «народцу» (так называет белорусов г-н Лукашенко) достойную зарплату и уровень жизни. Вот и прут в Россию со всех сторон.

Многие белорусы захотят получить российский паспорт. Захотят многие украинцы, а потом таджики и киргизы, в тот день, когда поправки (и аппетиты) распространятся и на их страны. В час Х (а он обязательно наступит) кто-то заикнётся о каком-то номинальном суверенитете бывшей советской республики, в Кремле снимут трубку и спросят – ох, как спросят:

«Добрый вечер, что это вы там обижаете наших «тоже россиян?»

Границы при этом останутся неприкосновенны и нерушимы. Что не сделали «вежливые люди», то сделают

· аккуратно спровоцированный отсутствием российских подачек, кредитов и субсидий экономический кризис в странах бывшего СССР , отказывающихся инкорпорироваться в РФ с целью реализации глобального плана по собиранию земель

· непрерывно совершенствующееся законодательство о гражданстве, делающее Россию «ещё доступнее».

Жизнь этих людей будет лучше?

Возможно. Здесь не США и даже не Литва, но мы можем дать Батыру или Яське больше 500 долларов в месяц. Из них он отдаст две трети за место в чулане, где будут проживать остальные вновь испечённые «тоже россияне».

А наша жизнь? Лучше ли будет она?

Миграционная карта разыгрывается и оппозицией (вспомним антимигрантские месседжи кандидата в мэры Москвы Алексея Навального в 2013 году), и теми, кто пришёл к власти давно.

На видеоконференции 3 июля 2020 года в очередной раз убедительно прозвучало, что «Россия нуждается в притоке…» повисла секундная пауза и ожидаемое слово «мигранты» уже не было произнесено. Прозвучало «новых граждан», что сразу уравняло нас в правах с чужестранцами.

«Нам уже не хватает рабочих рук»

Это чистой воды правда. Общество, где на протяжении десятилетий наблюдается безудержный рост благ и непрерывно расширяющихся прав высшей социальной группы, просто обречено на то, чтобы где-то там, внизу, среди плебса, царило бесправие. Не каждый россиянин из Вологодской области согласится работать на правах раба, жить в московской комнате, где помимо него проживают ещё 5-6 вологжан, снимающих конуру вскладчину.

А работник из Средней Азии, где рабство испокон веков было нормой? Эти польстятся.

«Приток мигрантов не должен нарушать права граждан РФ, которые проживают у себя дома»

Он нарушает их давно. Мы не начнём поминать лезгинку на Манежной площади, резание баранов на улицах, переносы 1 сентября в связи с Курбан-Байрам, или автоматные очереди в небеса на свадьбах. Тем более, это успешно делают российские граждане с Северного Кавказа, которые не нуждаются ни в какой легализации в РФ.

Кстати, именно по причине «хронического национального разнообразия» власти Советского Союза регулировали внутреннюю миграцию, вводя паспортную систему, институты прописки, делая Москву и Ленинград полузакрытыми «городами для избранных». В Череповце, Переславле-Залесском, Улан-Удэ как-то обходятся без шумных свадеб, автоматных очередей и лезгинки. Там это делать просто не так интересно.

Но сказано, что в связи с предполагаемым упрощением процедуры получения гражданства, россияне «не должны испытывать неудобств, в том числе, в образовательной сфере». Это цинично.

7 лет назад в Думе блуждал интересный законопроект. Предлагалось принимать на бесплатной основе в российские школы детей только тех мигрантов, которые могут доказать, что работают не «в чёрную», где-нибудь на овощебазах в Бирюлёве, а платят налоги.

Проект с негодованием отвергли, прозрачно намекнув, что в ОКПДТР (всероссийском классификаторе профессий и должностей) нет позиции «раб». У приглашённого из-за границы раба нет налога, нет официальной з/п. А дети есть. «Велкам ин зе скул» — учить русский, как иностранный.

Так что не будут нарушены права тех, кто идёт по «зелёному коридору» поступать в МГУ и МГИМО. Это святое. Нарушат права москвичей, пытающихся пробиться в столичные детские сады и школы из-за мигрантов.

Что? Русский Ванька ищет в классе пятый угол, чувствуя себя гостем в этом «образовательном ауле»? Давайте поскорее забудем о нём. Ведь отменяют условности для получения гражданства мигрантами, а не статью 292 УК РФ, предусматривающую наказание за разжигание национальной розни.

Если оставить детей в покое, можно вспомнить COVID-ную весну 2020-го, когда у половозрелых мигрантов было куда больше прав, чем у россиян, которых нещадно оформляли по 6.3 и 20.6.1. КоАП РФ, выписывая штрафы.

На вопросы о том, почему мигрантам разрешили работать, оставив их в покое, а россияне были вынуждены уповать на то, что однажды им будет разрешено выходить на улицу, нам лучезарно улыбались господа полисмены.

Мигрантов не трогали. Если перекрыть им краны, они просто начнут резать местных, как баранов. Поэтому сделали вид, что выходцы из Средней Азии имеют нечеловеческий иммунитет, спасающий приезжих от коронавирус а. Здоровье мигрантов – отдельная тема. С собой они привозят букет экзотических заболеваний – от туберкулёза до ВИЧ.

Но когда эпидемиологи настоятельно советуют закрыть границы перед потенциально опасными мигрантами, власть почему-то настоятельно советует их открыть пошире.

Получается, мы в заложниках у мигрантов?

Да. И те, кто зовёт их в страну, обеспечивает себе и поддержку электората, и «фронт работ» одновременно. Как в 1999-м, во время взрывов на Каширке и в Буйнакске, нас будут спасать. Эта забота о нас, русских, которые теперь-то уж помянуты в Конституции, будет видна очень чётко и каждому. Как материальная помощь в условиях коронавирус а. Как рука спасателя, достающего тебя из-под обрушившегося на твою голову потолка.

Разрулить эти сложносочинённые процессы сможет только реальный лидер. Как он будет называться? Президент? Глава госсовета? Царь Всея Аль-Руси?

Это уже другая история.

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