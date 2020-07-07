Температура на Земле сегодня выше, чем 6500 лет назад

Пришла пора кое-что осознать – прежним мир уже не будет

Совсем недавно мы писали о сибирском городе Верхоянске, температура в котором поставила рекорд всех времен для Арктики и вызвала серьезную тревогу метеорологов во всем мире. Подтверждение Гидрометцентра России о том, что 20 июня температура в городе Верхоянск достигла +37?C пришло в тот же день, когда были опубликованы результаты всеобъемлющего исследования, согласно которым нынешняя температура на Земле является самой теплой как минимум за последние 12 000 лет. Еще более тревожным является тот факт, что через десять дней после того, как был установлен этот рекорд, жара по-прежнему не спадает.

Жара в Сибири и Арктике

Рекордная жара в некоторых частях Сибири в мае была настолько заметной, что достигла пяти стандартных отклонений от нормы. Другими словами, если бы гипотетически вы могли жить в этой области в течение 100 000 лет, то статистически говоря, испытать столь экстремальный период роста температур пришлось бы только один раз – сегодня. Как сообщает CBS News, несмотря на то, что исследователи озабочены недавней жарой, больше всего опасений вызывает ее стойкость: с декабря 2019 года температура в Западной Сибири в среднем почти на 12?C выше средней (1981-2010 годы), что мягко говоря, необычно. Но в чем причина такой продолжительной и нетипичной жары?

Исследователи полагают, что вызванное человеком изменение климат а играет значительную роль в повышении интенсивности тепловых волн на планете. Проще говоря, по мере повышения средних температур, экстремально жаркие дни становятся еще более жаркими и заметными. В Арктике это воздействие усиливается из-за потери льда и снега, которые обычно отражают солнечный свет обратно в космос . Уменьшение количества льда означает, что более темная почва поглотит больше света, вызывая тем самым резкое потепление. Чем дольше длится потепление, тем больше оно подпитывает себя, усиливая тепловую волну.

Арктика нагревалась на протяжении десятилетий гораздо быстрее, чем вся остальная часть земного шара, о чем регулярно говорили эксперты и писали в прессе. Но всего несколько дней назад Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда NASA, исправил это, предоставив доказательства того, что скорость потепления Арктики на самом деле в три раза выше.

Планета в огне

Недавняя жара не ограничивается Сибирью и Арктикой. Так, за 2020 год три города Южной Флориды в США, включая Майами, побили рекордную температуру за 121 год. В центральной Канаде температура вдоль берегов Гудзонова залива достигла максимума в 90-е годы, а в Норвегии из-за необычного тепла, которое длилось до 80-х годов, люди катаются на лыжах и сноубордах в купальных костюмах. К сожалению, ничто из этого не является неожиданностью для климат ологов, которые уже несколько десятилетий бьют тревогу по поводу последствий глобального потепления.

В ходе исследования команды ученых, работающих над проектом PAGES (Past Global Changes) проанализировала данные, охватывающие тысячи лет нашей планеты. Группа занялась чрезвычайно изнурительным процессом восстановления 12000-летнего температурного рекорда, который закончился в 1950 году. В период до появления современных термометров исследователи полагались на различные оценки температуры, основанные на том, что ученые называют косвенными записями — «ключами», такими как окаменелости, погребенные в отложениях, например, раковины и пыльца, которые показывают, какими были климат ические условия в древнем прошлом.

Результаты показали, что самый теплый 200-летний период до 1950 года наблюдался около 6500 лет назад, когда глобальная температура поверхности была примерно на 16?C выше, что является средним показателем для 19-го века. Начиная с этой высокой отметки 6500 лет назад, земной шар постоянно охлаждался. Но все резко изменилось за последние 150 лет, когда люди обратили вспять тысячи лет охлаждения, из-за чего и поднялись глобальные температуры. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что земля в настоящее время теплее, чем 6500 лет назад. Более того, можно даже сделать вывод о том, что сегодня температура на планете теплее, чем была до начала ледникового периода, около 120 000 лет назад.

Однако ведущий автор исследования, доктор Даррелл Кауфман, специалист по палеоклимат ическим данным из университета Северной Аризоны, считает эти данные недостаточно точными, чтобы утверждать это наверняка. Так или иначе, новое исследование дает еще больше доказательств того, как быстро человечество меняет климат Земли. С каждым новым исследованием мы понимаем, что нынешнее потепление может быть беспрецедентным, по крайней мере, со времен последнего межледникового периода, более ста тысяч лет назад.