Ультиматум Саудовской Аравии для всего мира

Что стоит за падением цены на нефть, и как реагирует Россия

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выдвинул ультиматум Нигерии и Анголе с просьбой предоставления планов по сокращению добычи нефти в рамках неисполнения ранее достигнутых обязательств.

В качестве предупреждения, министр сообщил, что они могут начать торговать нефтью по сниженным ценам, что впоследствии может нанести существенный вред экономике африканских стран, ориентированных на экспорт нефти.

Первоначально, данная история связана с тем, что в мае текущего года страны-участницы соглашения «ОПЕК+» договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Давайте вместе проанализируем данную ситуацию и возможные её последствия. Для более детального анализа сначала разберемся в терминологии и попробуем понять чем вообще отличается ОПЕК от ОПЕК+. Итак, Организация стран — экспортёров нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕК, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель.

По состоянию на март 2020 года в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене.

Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей

Что касается России, то она находится в формате наблюдателя в данной организации. Однако активно участвует в более широком формате под названием ОПЕК+. Этот своего рода неофициальный формат был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

На апрель 2020 года в «картель» ОПЕК+ входят 10 стран — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14% мировой нефтедобычи)

Вообще, политика самой организации ОПЕК во многом формируется на основе выработанных приоритетов в отношениях с Россией. Часто из опасения, что Россия начнет наращивать свою долю на рынке, ОПЕК отказывается снизить объёмы добычи, если Россия не сделает того же. В конечном итоге, это, как правило, приводит к отсутствию возможности восстановления мировой цены на нефть.

Соответственно, с апреля 2020 года между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель — Россией, Казахстаном и Азербайджаном («ОПЕК+»), — прекратились обязательства по сокращению добычи нефти в связи с непродлением договора о сокращении добычи 6 марта 2020 года. Что в итоге вылилось в сумасшедшие падения цен на нефть, пробив исторические минимумы до отрицательных отметок. Безусловно, немаловажным фактором стало распространение коронавирус ной инфекции COVID-19, что привело к существенному сокращению потребления нефтепродуктов, как таковых.

Однако, тем не менее, по итогам обсуждений 9-12 апреля ОПЕК+ согласился сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая 2020 года. Таким образом, экспортоориентированные страны, продающие свои энергоресурсы смогли, договорившись, хоть как-то сохранить свои и без того потрепанные пандемией экономики.

Практически всё время существования ОПЕК, процессы квотирования, сокращения добычи, дележки рынка и игр в сторону увеличения или уменьшения экспорта, сопровождали стран-участниц. Результатами этих междоусобных войн становились нарастающие экономические войны, кризисы, а иногда даже кровопролитные операции…

Еще с 80-х годов прошлого столетия две нефтедобывающие державы Иран и Ирак вступили друг с другом в войну и были вынуждены наращивать объемы добычи нефти, чтобы компенсировать дыры в бюджете, связанные с военными расходами. И еще с тех времен на них давила Саудовская Аравия.

Кроме того, многие страны ОПЕК, несмотря на давление, просто не хотят сокращать добычу, потому что боятся потерять долю на рынке и что её займут страны, не входящие в организацию, такие, например как Российская Федерация, Китай или Соединенные Штаты Америки. В других странах зачастую сохраняется нестабильная политическая ситуация, таких как Ирак или Ливия. В Нигерии и Венесуэле, например, вообще крайне неустойчивые политическая и экономическая системы.

В некоторых странах время от времени вспыхивают гражданские войны, межэтнические и межконфессиональные конфликты. Тот же Иран почти со всех сторон находится в экономических санкциях. А после казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра, которого подозревали в связи с террористами правоохранительные органы Саудовской Аравии, произошел очередной конфликт между двумя крупными нефтедобывающими державами. Соответственно, после ответного нападения на саудовские дипломатические миссии в Иране, котировки на нефть, естественно, рухнули

Поэтому, по большому счету – такие вещи, как шантаж и манипуляция, особенно со стороны Саудовской Аравии, скорее всего, норма для этого рынка. Объективно, каждая страна должна в первую очередь думать о своем народе, своей выгоде и своих интересах. Главное, чтобы это не выходило за грани дозволенного и не приносило другим людям горя и уж более того, не проливалась чья-то кровь. Ведь она куда дороже «черного золота»…

темы