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Ученые исследуют, как арктическое растение вернулось к жизни спустя 32 тысячи лет

Ученые исследуют, как арктическое растение вернулось к жизни спустя 32 тысячи лет

Silene stenophylla была найдена глубоко подо льдом в Сибири, а затем растение было возрождено российскими учеными, которые проращивали 32 000-летние семена в стеклянных флаконах.

Семена были найдены покрытыми льдом на глубине 38 метров ниже вечной мерзлоты и регенерированы в стеклянных флаконах.

Но сейчас австрийские ученые пытаются составить карту геномов вековых растений, чтобы определить, каким образом семена смогли просуществовать так долго.

Профессор Маргит Лаймер, биолог-растениевод из Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене, заявила, что сейчас вечная мерзлота в России размораживается, и теперь она и ее коллеги могут проводить дальнейшие исследования.

Ученые исследуют, как арктическое растение вернулось к жизни спустя 32 тысячи лет

Исследователи хотят увидеть, есть ли изменения в генах растений, которые могут адаптироваться к очень сухим, жарким или холодным условиям, которые могут быть полезны в оказании помощи в борьбе с изменением климата.

Профессор Лаймер сказал: "Я думаю, что человечество должно быть благодарно за каждую часть знаний, которые мы можем получить, чтобы защитить наши пахотные земли."

04 июль 2020 /
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