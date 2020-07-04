По США распространяется вирус, который приводит к гибели кроликов

Эти милые существа находятся в опасности, и с этим надо что-то делать

В 2020 году человечество столкнулось с пандемией коронавирус а и до сих пор не может с ней справиться, но проблемы возникли и в мире животных. Прямо сейчас, в семи американских штатах, от очень заразной болезни гибнут тысячи кроликов. Она не опасна для людей, но очень быстро передается между животными и протекает без особых симптомов. Домашние и дикие кролики несколько дней плохо едят, а потом внезапно падают замертво. О том, что они все это время были заражены, можно узнать только по идущей после смерти крови из носа. Популяция американских кроликов находится в опасности, потому что вакцины против опасного заболевания в США нет. Но каким же образом страшный вирус убивает животных и каким образом можно спасти ушастых созданий?



Болезни кроликов

О нагрянувшей США болезни рассказало научное издание ScienceAlert, со ссылкой на новост ной портал Business Insider. В медицинской литературе заболевание известно как вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК). вирус , который провоцирует развитие заболевание, уже хорошо известен ученым, потому что его вариации уже побывали практически во всех континентах. Например, в Китае случаи заражения кроликов этим заболеванием были зафиксированы целых 35 лет назад. А в США вспышка геморрагической болезни случилась уже в четвертый раз.

В англоязычных изданиях эта болезнь известна как rabbit hemorrhagic disease virus (RHDV2)

Может показаться, что для волнений нет особых причин — вспышек было много, но кролики же до сих пор прекрасно живут и не вымерли? Это так, однако раньше болезнь распространялась только между домашними кроликами, а в 2020 году она затронула даже диких особей. По словам Ральфа Циммермана (Ralph Zimmerman), ветеринара из американского штата Нью-Мексико, ученым до сих пор неизвестно, где именно возникла новая вспышка. Но ясно одно — болезнь распространяется очень быстро. Только в штате Нью-Мексико в период с марта по июнь пострадало около 500 животных.



Я знаю одного человека, который содержал 200 кроликов.

Я знаю одного человека, который содержал 200 кроликов. вирус погубил их всех с вечера пятницы до вечера воскресенья, — поделился Ральф Циммерман с журналистами из издания The Cut.

Симптомы болезни

Некоторые исследователи называют обнаруженную болезнь «кроличьей эболой». А все потому, что эти две болезни воздействуют на организмы похожим образом. вирус сильно повреждает внутренние органы и становится причиной внутренних кровотечений. Болезнь протекает без ярко выраженных симптомов — некоторые особи просто перестают есть и двигаются меньше, чем обычно. С момента заражения до появления симптомов проходит всего лишь около трех дней. вирус повреждает печень и селезенку кроликов, нарушает процесс сворачивания крови и, в конечном итоге, убивает животное. У большинства особей после смерти из носа идет кровь.

Смертность от геморрагическая болезнь кроликов составляет около 90%. Однако, выжившие особи представляют сильную опасность для других особей, потому что могут распространять вирус на протяжении двух месяцев. вирус распространяется через кровь, мочу и фекалии, но также может передаваться через насекомых. Даже если две группы кроликов живут далеко друг от друга, вирус может переместиться из одного места в другое вместе с грязью, которая липнет к подошве обуви людей. А убить вирус очень сложно — он не боится холода и способен выдерживать 50-градусную жару на протяжении часа.

Власти американских штатов уже пытаются предпринять меры по замедлению распространения вируса. Например, в Мексике, если один кролик был заражен болезнью, люди должны умертвить и всех других особей в клетке. Из-за этого было убито еще 600 ни в чем не повинных кроликов, но метод очень странный — гибель животного же не означает смерть вируса? вирус все равно может распространиться через грязь и насекомых.

Вакцина от геморрагической болезни кроликов уже существует, но вот проблема — ее нет в США. На данный момент, американские ветеринары заказывают их из Испании и Франции, но они достигают получателей только через месяц. А ведь это еще надо просить разрешения у Министерства сельского хозяйства США, что тоже очень долго. Разработка американской вакцины уже идет, но сообщается, что на это может уйти целый год.