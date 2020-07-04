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Как летающие змеи управляют своим полетом?

Как летающие змеи управляют своим полетом?

Райские украшенные — единственные змеи, которые умеют летать

У всех змей без исключения отсутствуют ноги, поэтому они могут передвигаться только ползком. Но в лесах Таиланда, Индонезии, Сингапура и других теплых стран можно встретить змей, которые умеют летать. У них нет крыльев, но они используют свои тела в качестве парашютов и прыгают между деревьями. Такой способ передвижения позволяет им быстро преодолевать большие расстояния, спасаться от врагов и успешно ловить добычу. Исследователи из самых разных стран своими глазами видели, как эти создания пролетают над их головами, но точно описать технику их полета они до сих пор не могли. Этот момент оставался нераскрытым, пока за дело не взялись ученые из американского штата Мэриленд. Они вооружились камерами с функцией замедленной съемки и в подробностях описали полет необычных змей.

 


Необычные змеи

Летающие животные, о которых пойдет речь в этой статье, это — райские украшенные змеи (Chrysopelea paradisi). Они обитают в лесах Юго-Восточной Азии и достигают 1,2-метровой длины. В большинстве своем, они окрашены в зеленый цвет, который разбавлен желтыми и оранжевыми оттенками. Самой яркой частью тела является голова, на которой есть пятно с черными полосами, которые образуют красивый узор. Иногда встречаются особи, которые не имеют никакого рисунка на спине и просто окрашены в зеленый цвет.

Как летающие змеи управляют своим полетом?

Райских змей можно назвать одними из самых красивых в своем роде

Летающие змеи обитают в тропических лесах и часто встречаются вблизи людских поселений. Очевидцев их полетов довольно много, потому что эти пресмыкающиеся ведут дневной образ жизни и охотятся на небольших ящериц и других животных, которые обитают на деревьях. Благодаря способность летать на расстояние до 24 метров, они застают свою добычу врасплох — представьте, что вы гуляете по парку и вам перегораживает дорогу упавшая сверху змея. Страшно? Небольшим зверям тоже, но людям райских змей незачем бояться, потому что для человеческого организма их яд безвреден.

Как летающие змеи управляют своим полетом?

Райские змеи питаются небольшими ящерицами


Видео со змеями

Выяснением того, как змеи умудряются прыгать между деревьями на большие расстояния, решила заняться группа ученых под руководством профессора Исаака Иэтона (Isaac Yeaton). Они арендовали концертный зал с высокими потолками и установили в нем 23 высокоскоростных камеры. На высоте восьми метров была установлена толстая ветка, по которой впоследствии должны были проползти летающие змеи и благополучно спуститься вниз. Камеры были необходимы для снятия именно этого момента.

Как летающие змеи управляют своим полетом?

Летающие змеи часто держатся в террариумах

Перед началом эксперимента к спинкам змей приклеили небольшие полоски скотча. Они блестели, поэтому камерам было легче зафиксировать даже самые незаметные движения змей в полете. Как оказалось, перед полетом змеи выползают к концу ветки и свисают с нее, начиная выбирать направление. Определив, куда надо лететь, змеи отталкиваются от ветки хвостом и отправляются в свободный полет.

Во время полета змеи расправляют ребра и втягивают живот, благодаря чему в нижней части их тела создается вогнутая поверхность. Получается некое подобие парашюта, который позволяет змея осуществлять различные маневры в воздухе. В рамках научной работы, исследователи сделали более 130 записей. Изучив их, они выяснили, что во время маневров змеи изгибают свои тела не только из стороны в сторону, но и двигают их сверху вниз. При этом все движения максимально плавные и волнообразные — это важно для точности полета. В конечном итоге змеи долетают до необходимой ветки и обхватывают ее всем телом, чтобы не упасть.

К сожалению, исследователи не поделились записанными видеороликами. Но я нашел отличную запись от канала National Geographic, где показан не только внешний вид райских украшенных змей, но и продемонстрирована техника их полета. Самое интересное начинается на двадцатой секунде, когда змея отталкивается от дерева и после непродолжительного свободного полета совершает посадку в совершенно другом месте.

04 июль 2020 /
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