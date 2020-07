Акиаполаау, птица — швейцарский нож

Как известно, формы клюва у птиц потрясающе разнообразны и служат отражением их основной стратегии кормодобывания — от оснащенного фильтрующими пластинами клюва речных уток и фламинго до мощного, с острыми краями орудия для разделки мяса, которым снабжены хищные птицы. Немало пернатых освоили сразу несколько стратегий добычи корма, однако клювы их либо просты — как, например, у врановых, — либо изначально предназначены для конкретных целей, как в случае попугаев, излюбленная пища которых — твердые семена и орехи. Однако есть на свете одна птица, вопрос о предназначении клюва которой может привести в замешательство. Дело в том, что две его половинки, казалось бы, совершенно не подходят друг другу: длинное, тонкое, сильно изогнутое книзу надклювье сочетается с прямым, острым и крепким подклювьем. Эта птица — акиаполаау (Hemignathus wilsoni), известная также как насекомоядная гавайская серпоклювка (на фото ). Ее необычный «составной» клюв функционально представляет собой союз пинцета и долота.

Как ни странно, птица со столь сложным инструментом по добыванию корма не относится ни к одному из многочисленных экзотических семейств отряда воробьинообразных, а является близким родственником хорошо знакомых нам зябликов, чижей и зеленушек. Несколько миллионов лет назад на затерянные в Тихом океане молодые Гавайские острова залетела вьюрковая птица, близкая, судя по данным геномного анализа, к чечевицам рода Carpodacus. Обнаружив здесь множество незанятых экологических ниш, ее многочисленные потомки эволюционировали в десятки уникальных видов с разными стратегиями выживания и поиска пищи, ставших известными как гавайские цветочницы. Благодаря большей площади Гавайских островов, разнообразию их климат ических зон и постоянно меняющейся географии (из-за вулканической активности и колебаний уровня мирового океана), эти птицы явили собой еще более впечатляющий пример адаптивной радиации, чем знаменитые галапагосские вьюрки с одноименного архипелага.

Взрослый самец акиаполаау извлекает личинку из покрытой лишайниками ветви дерева в Национальном лесном заказнике Хакалау (Hakalau Forest National Wildlife Refuge). фото © Thanasis Tsafonis с сайта macaulaylibrary.org

Изначально простые конические вьюрковые клювы гавайских цветочниц в процессе эволюции преобразовались во множество самых разных инструментов, от массивных «орехоколок» большеклювых цветочниц Chloridops до тонких, изящных, прихотливо изогнутых клювов любителей нектара из рода мамо (Drepanis). Полное отсутствие на Гавайях конкурентов позволило вьюрковым птицам освоить множество самых разных пищевых ресурсов как растительного, так и животного происхождения. Не стала неодолимой для них даже, казалось бы, максимально специализированная экологическая роль дятловых, умело достающих питательных личинок из-под коры и из древесины. Именно эта роль приглянулась акиаполаау, однако используемый ею метод кардинально отличается. Лишь подклювье этой цветочницы стало подобием долота, при помощи которого птица может успешно пробивать твердые древесные покровы. Надклювье же осталось длинным, но прочным аналогом тонкого пинцета: им акиаполаау достает личинок из обнажившихся ходов в древесине. Обе части клюва работают попеременно, а когда птица находит вожделенную личинку, клюв превращается в подвижные щипцы, ловко захватывающие добычу и при помощи языка направляющие ее в глотку.

Акиаполаау добывает пищу, ловко орудуя разными частями клюва

Роберт Перкинс, один из пионеров полевых орнитологических работ на Гавайских островах, писал, что из всех гавайских цветочниц акиаполаау относится к видам с наиболее интересным образом жизни — в первую очередь, конечно, за ее в высшей степени необычный стиль добывания пищи с помощью необычного клюва. Другие характеристики биологии и внешнего облика этой птицы не столь вычурны. Длина птицы — 14–15 см, масса — около 28 г. Взрослые самцы имеют очень яркую, оливково-желтую окраску головы и тела с более темными маховыми и рулевыми перьями, а подхвостье их желтовато-белое. Самки более тусклые: с преимущественно оливковым цветом оперения; молодые еще тусклее и светлее. Клюв и ноги птиц свинцово-серые вплоть до черного. Родина акиаполаау — Главный остров архипелага, он же просто Гавайи, где птица живет в различных типах горных лесов. Эти пернатые территориальны, встречаются обычно поодиночке либо парами. В кладке акиаполаау обычно лишь одно яйцо; насиживает его самка, однако самец помогает ей кормиться и в дальнейшем ухаживать за птенцом. Максимальная известная продолжительность жизни вида — 13 лет.

Молодая акиаполаау ищет корм на ветвях акации коа в Национальном лесном заказнике Хакалау. фото © Sharif Uddin с сайта flickr.com

Сейчас акиаполаау — единственный вид рода Hemignathus в его узкой трактовке. Однако еще совсем недавно у этой уникальной птицы были многочисленные родственники, жившие по всем крупным островам Гавайского архипелага. Все они назывались нукупуу (Nukupu'u) и отличались от выжившего вида неспециализированным, слабым и изогнутым книзу подклювьем. Как нетрудно догадаться, эти птицы не умели долбить твердый субстрат, но были способны зондировать лишайники и неровности коры в поисках насекомых и, кроме того, нередко кормились нектаром. Сведение лесов, вселение новых для Гавайев хищных млекопитающих и завоз на веками изолированные от всего мира острова птичьих болезней привели к полному вымиранию этих птиц. Гигантская нукупуу H. vorpalis с Главного острова исчезла первой, еще до открытия архипелага европейцами. Примерно в 1860-х годах угасла H. lucidus с острова Оаху. Обычная в середине XIX столетия H. hanapepe с острова Кауаи не встречалась с 1899 года, хотя неподтвержденные наблюдения вида продолжались вплоть до середины 1990-х годов. К тому же времени относится и последнее наблюдение H. affinis с острова Мауи.

Два из четырех вымерших видов гавайских цветочниц, родственных акиаполаау. Слева — мауийская нукупуу Hemignathus affinis, справа — кауайская нукупуу H. hanapepe. Изображения © John Gerrard Keulemans (Йоханнес Герард Кёлеманс) из книги L. W. Rothschild, 1893. The Avifauna of Laysan and the neighbouring islands

Быть может, два клюва в одном лучше, чем один, и именно в уникальной анатомии заключается секрет выживания акиаполаау? Скорее всего, нет. Все виды рода Hemignathus находились под ударом множества негативных внешних факторов, не имевших прямой связи с эффективностью добычи птицами корма. В этих условиях куда большее значение имела изначальная численность особей в популяции, напрямую связанная с площадью ареалов, и жившая на самом крупном гавайском острове акиаполаау оказалась в выигрышном положении.

Но, к сожалению, эволюционный успех этой птицы по сравнению с ее вымершими родичами крайне условен. Ее численность на сегодняшний день составляет не более тысячи особей, ареал фрагментирован и представляет собой несколько пятнышек на карте острова. Причины всё те же — разрушение среды обитания птиц и их взаимодействие с многочисленными чужеродными организмами: от выедающих лесной подрост копытных до переносящих смертельные болезни комаров. Вид находится под угрозой вымирания. Местные природоохранные организации проводят мероприятия по охране птицы, которые позволяют замедлить темпы сокращения численности вида, однако в долгосрочной перспективе будущее этого и многих других видов сохранившихся гавайских цветочниц выглядит туманным.

фото из Фейсбука сообщества Birds of Hawaii the Past and the Present.

Павел Смирнов