Озвучена цена на американское лекарство против коронавируса
Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила стоимость своего препарата от коронавируса. Общий курс лечения на 5 дней будет иметь ценник в 2340 долларов.
До сентября препарат ремдесивир будет продаваться только в США. Стоимость полного курса лечения для людей с частной страховкой составляет 3120 долларов, за ампулу — 520 долларов. Для пациентов с государственной страховкой, а также для заболевших из других стран цена препарата будет составлять 2340 долларов за курс и 390 за один флакон.
Ремдесивир был одобрен в начале мая для лечения коронавируса в США. Хотя изначально препарат был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, против этого заболевания он не смог показать видимых результатов. Зато позднее лекарство дало эффект при лечении инфекций SARS и MERS.
Большое клиническое исследование Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний показало, что препарат сокращал время восстановления в среднем на четыре дня, однако никак не влиял на количество смертельных исходов.
Поскольку в США существует достаточно большая сеть страховых учреждений, значимость ремдесивира не только в его пользе для пациента, но и для системы здравоохранения.
«Исходя из примера США, более ранняя выписка из больницы сэкономит для нее примерно 12 тысяч долларов на одного пациента», — говорится в сообщении генерального директора Gilead Sciences Дэниэла О'Дэя.
С момента получения разрешения на экстренное применение препарата Gilead Sciences передал ремдесивир в больницы для лечения пациентов. Последние партии пожертвованных лекарств были распределены в понедельник, 29 июня.
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