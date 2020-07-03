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Кит, вяжущий на спицах

Результаты выборов по поправкам в Конституцию России многим кажутся сомнительными
Кит, вяжущий на спицах

77,92 – за, 21.27 процентов – против. Явка составила 65 процентов. Таковы итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Как говорится, хотите, верьте, хотите, нет.

Однако не верится.

Власть давно привыкла лгать, так с какой стати ей вдруг становиться правдолюбивой? Тем более, сейчас, когда речь идет о ее дальнейших перспективах. А перспективы не радостные. И у власти, и у нас с вами. Потому что когда они там, наверху будут ожесточенно драться за прелести жизни и яростно гасить протесты, с народа сдерут драть не только три шкуры, но еще и кожу.

Подготовка к процедуре голосования была откровенно небрежной. Да и сами многодневные выборы велись кое-как - без проверок, наблюдателей. Урны с бюллетенями расставляли, где попало: в домах, школах, палатках, кузовах грузовиков, на спортивных площадках, лавочках. И «Избирательный участок» устраивали даже на пнях!

Никогда в российской истории процедура голосования – постоянно подчеркивалось, что это важнейшая государственная акция! - не выглядела такой торопливо-примитивной и, если хотите, оскорбительной для граждан. Верхи словно давали нам понять: ничего, и такое «съедите». Придумали несколько броских слоганов, выпустили на экраны ТВ дрессированных артистов и спортсменов, которые за хорошие гонорары вяло пробубнили безликие спичи.

Поразительный цинизм - задолго до голосования в книжных магазинах начали продавать конституцию с поправками! Словно усмехались: выборы – это игра. И - простые упражнения. Для тех, кто опускает бюллетени в урну и для тех, кто считает.

Увы, так и есть. Да и часто ли мы вспоминаем про Конституцию? Многое ли она дает в постоянной жизни? Да ничего! Конституцию не замечают, искажают, нарушают. Так было со сталинской, брежневской, ельцинской. Так будет и с конституцией Путина. Потому главный закон страны для власти - просто декорация. Как лес, нарисованный на театральной сцене, картина в прихожей или мебель в гостиной.

Как же бессовестно поступили с поправками! Собрали и свалили в одну кучу. Были среди них нужные, пригодные для жизни. Но встречались и безликие, никчемушные. Как голосовать, если пришлись по вкусу две поправки, не пригляделись три, а до остальных и дела нет? Отдавать голос за все или против всех?

Все эти манипуляции напоминали порочную практику советской торговли с «нагрузкой», когда к дефицитному товару прикладывали товар, не пользовавшийся особым спросом. Например, шпроты с морской капустой. Или – кожаные перчатки и бюстик Гоголя

Услышал анекдот. Мужчина подходит к кассе магазина, платит за продукты. «Пакет нужен? – спрашивает кассир». «Да», - отвечает покупатель. Кассир в ответ: «Спасибо, что проголосовали за пакет поправок к Конституции Российской Федерации».

Помнится, когда глава Центральной избирательной комиссии Памфилова беседовала с журналистами, один из них сравнил поправки в конституции с комплексным обедом. Элла Александровна, то ли была голодна, то ли ей понравилась метафора, тему поддержала: «Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Тогда вы для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму - винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне».

Ход мыслей председателя ЦИК кажется оригинальным. Но, уверен, многим вместо борща и котлет, неизвестно какой свежести, предложенных главой ЦИК, хотелось бы чего-нибудь посвежее.

Имею в виду не только поправки, но и личность. Самую главную не только на этом голосовании, но и на всех российских выборах последних лет. Это – президент РФ Владимир Путин. Его предыдущие сроки ловко обунулили – как в детской игре, где сгорают очки – и теперь он может баллотироваться и избираться на новый срок – в 2024-м и в 2030-м годах. Значит, может находиться на «престоле» до 2036 года. Тогда Путину будет «всего» 83 года. Геронтология к тому времени сильно подтянется, так что он будет как огурчик.

К тому времени «стаж» Путина-правителя достигнет 37-ми лет. Столько же в России властвовал император Петр I. Абсолютный же рекорд принадлежит Ивану III – 43 года. Может, нынешний «гарант конституции» хочет замахнуться на это достижение?! Тем более, его «стаж» снова можно будет обнулить. Благо, опыт подобных махинаций уже имеется, да и космонавт подходящий найдется

Однако, все люди, в том числе правители, ходят под Богом. Не к праздничному банкету в Кремле будет сказано – с ними и болезни случаются, и государственные перевороты происходят. К тому же, с возрастом падает не только работоспособность, но и само желание трудиться…

Жизнь главы Российского государства тщательно скрыта от посторонних глаз, но кое-какое представление о распорядке его дня получить можно. Если судить по сайту «Президент России», Путин, мягко говоря, не очень загружен - несмотря на заверения его пресс-секретаря Дмитрия Пескова:

«Президент не снижал свою активность во время карантина и не делает этого сейчас».

Что ж, посмотрим.

26 июня Путин обратился к выпускникам школ. И только. Что он делал весь следующий день, неведомо - может, взял отгул? 29-го провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, подписал указ о награждении государственными наградами и в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тоже, надо полагать, не переутомился.

30 июня президент снова принял участие в видеоконференции – на этот раз по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. В тот же день он обратился к гражданам России по случаю выборов по поправкам в Конституцию. И участвовал - на сей раз лично – вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко – в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

1 июля президент проголосовал – тут сомнений быть не может - за поправки в конституции и обнулении сроков своего президентства. Потом – опять же в режиме видеоконференции участвовал в трехсторонней встрече глав Турции и Ирана – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию…

Возможно, на сайте «Президент России» отражены не все дела главы государства. Может, он еще работал с документами, читал, размышлял, звонил детям, интересовался, как подрастают внуки. Гулял, плавал, загорал, ездил верхом. Да мало дел в погожие летние деньки?

Вернемся к выборам. Крайне любопытный результат зафиксирован в Ненецком округе. Это единственное место в России, где количество голосов «против» 54,57 - превысило число «за» - 44,42. Не означает ли это, что лишь здесь, по каким-то не известным причинам членам избирательной комиссии позволили обнародовать реальные цифры?

Ожидалось, что высоки будут протестные настроения в Москве и Санкт-Петербурге. Но в этих городах результаты оказались в пользу власти – в Москве - 65,29 процентов проголосовали за поправки, в городе на Неве одобривших документ было еще больше – 77,66.

Впрочем, по данным независимого экзит-полла, две российские столицы проголосовали против конституционных поправок. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил координатор кампании «НЕТ» Андрей Пивоваров.

По его сведениям, в Москве было опрошено 7635 человек, из них согласились ответить 5154. Проголосовали за поправки 44,91 процента и 54,8 оказались против. При этом испорчено 0,2 процента бюллетеней.

В Cанкт-Петербурге опросили 4085 человек, ответить согласились 2731. 36,69 процента выступили за поправки, 63,07 – против. Испорчено 0,24 процента бюллетеней.

Но и эти данные можно считать весьма приблизительными. По давней традиции правда спрятана за приписками и подлогами. Тем не менее, в Кремле общие результаты референдума назвали триумфальными.

За рубежом для освещения этого события также не пожалели красок. К примеру, а американское агентство GNN назвало победу власти оглушительной. Тем не менее, было подчеркнуто, что «независимые организации усомнились в достоверности цифр, и мониторинговые группы раскритиковали этот референдум за отсутствие какой-либо регуляции».

Агентство ссылается на мнение оппозиционера Алексея Навального: «Результаты не имеют ничего общего с мнением граждан России. Путин проиграл это «голосование» до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам и с наблюдателями. Потому что понимал: будут правила и процедура – он проиграет. Победить может только там, где рисует цифры».

Читатели австрийской газеты Standard на события в России отозвались ехидными комментариями. Один из них написал:

«Путин и свободные, нормальные выборы без обмана? Этот так же трудно себе представить, как китов, вяжущих на спицах». А вот другое саркастическое мнение: «Путин со всеми войнами своего президентства - на Украине, в Грузии, двумя войнами в Чечне и кровавой бойней в Сирии - войдет в историю как голубь мира. Путину и его лакеям лучше бы подумать о своем населении, а не только о себе самих». И третье высказывание, как резюме: «Меня удивляет, что результат голосования не 120 процентов!»

Швейцарская Le Temps, опубликовавшая материал под названием «Путин дергает за ниточки собственного плебесцита», обращает внимание на многочисленные скандалы, сопровождавшие референдум: «На видео, циркулирующем в социальных сетях, видно, как семейная пара обнаружила, что их дедушка уже проголосовал за всю семью, включая детей. Во время скандала глава избирательного участка берет журнал с именами избирателей, закрывает его и заявляет: «Вы это видели? Докажите!».

Другое видео показывает, как два сотрудника милиции сломали руку журналисту на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга».

Антиконституционные действия власти во время мероприятия, посвященного принятию новой конституции, разве это не символично?

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03 июль 2020 /
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