Как разведка США ссорит Россию с Европой и голову с логикой

Слив в New York Times данных разведки США о том, что Россия якобы платила Талибану (запрещена в РФ как террористическая организация) за убийства американских военных, рассчитывает запустить новые санкции против России.

Издание утверждает, что некое секретное подразделение ГРУ действует не только против интересов США, но и на территории Европы – а значит, необходимо вновь «сплотиться», чтобы противостоять «российской угрозе». Не только в Кремле, но и в самой Америке высокопоставленные лица назвали слив откровенным фейком – но это, как говорится, детали. А что же тогда главное?

В чем суть

26 июня влиятельное американское издание The New York Times опубликовало статью под названием «Разведка сообщает, что Россия тайн о платила афганским боевикам за убийства американских военных».

Ссылаясь на неназванных чиновников, издание утверждает, будто одно из подразделений российской военной разведки тайн о предлагало деньги связанным с запрещённым в России движением «Талибан» за убийства военных из проамериканской коалиции в Афганистане. За прошедший год, указывает NYT, в регионе погибли 20 граждан США и ещё 4 – в нынешнем году, но не ясно, какие именно убийства были «оплачены».

Что за секретная группа?

тайн ая шпионская группа под номером 29155, как уверяет NYT, была создана в 2008 году, сразу после войны между Россией и Грузией. Подразделению было поручено дестабилизировать Запад и «ускорить» вывод американских войск из Афганистана.

Группировка активно действовала в Европе. Именно она, по мнению NYT, стояла за переворотом в Черногории в 2016 году, дважды покушалась на жизнь болгарского оружейного барона в 2015-м и причастна к отравлению бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Какие ваши доказательства?

Со Скрипалями всё просто: как уверяет NYT, руководит командой генерал-майор Андрей Аверьянов, участник первой и второй чеченских кампаний, и в 2017 году сфото графировался вместе с Анатолием Чепигой на свадьбе: Чепига – один из двух россиян, обвинённых в покушении на Скрипаля.

Связь российской разведки с талибами* вскрылась после перехвата электронных платежей: по информации издания, некоторые ранее захваченные американцами боевики на допросах раскололись, что были посредниками между ГРУ и «Талибаном»*, а позже нашлись и сами переводы. Якобы они делались через наркоторговца Рахмата Азизи, который был связан с неким строительным проектом США, а затем уехал работать в Россию – собирать «нал» и переправлять деньги в Афганистан для выплат боевикам.

Что говорят официальные источники?

Представители движения Талибан* все обвинения отрицают. В Кремле считают, что распространять такие сведения «нелепо», а МИД РФ заявил, что этот вброс «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Представители Совета национальной безопасности, Пентагона, Государственного департамента и ЦРУ от комментариев для The New York Times отказались. Хотя в июне Пентагон представил Белому Дому доклад, в котором подтверждал тезис о более активном участии России в афганских делах.

«По состоянию на февраль, российское правительство работало с центральным правительством, странами региона и талибами* для усиления влияния в Афганистане, ускорения вывода американских войск и решения проблем безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода», - говорится в отчете, который охватывает период с декабря 2019 года по май 2020 года

О конкретных переводах в докладе не сказано: лишь о том, что Россия делает упор на усиление политическое влияние и «поощрение операций против ИГИЛ (ещё одной запрещённой в РФ террористической организации, находящейся в конфликте с талибами*).

Сведения, обнародованные в NYT, нашли отклик по другую сторону океана, в британской разведке МИ-6. Глава комитета парламента Великобритании по обороне Тобайас Эллвуд уже заявил, что поставит вопрос ребром перед правительством. «Это совершенно неприемлемо, когда постоянный член Совета Безопасности ООН поставляет оружие и тренирует тех самых боевиков, которые не допустили мирного разрешения этого многолетнего конфликта», - цитирует Эллвуда Sky News.

Несмотря на абсурдность обвинений и сомнения в их достоверности даже со стороны высокопоставленных американских политиков, их вполне может хватить, чтобы запустить очередной маховик санкций против России. Демократы уже внесли законопроект на рассмотрение в Сенат, а завтра, 3 июля 2020, ЦРУ обещало представить Конгрессу свои данные о сговоре между Россией и Талибаном*.

При чём тут Трамп?

The New York Times также уверяет, что данные разведки были в полной мере донесены до сведения президента США Дональда Трампа, но тот ничего не сделал. В Белом доме заявили, что NYTоткровенно врёт о том, что Трамп был проинформирован, а сама публикация недостоверна. Президент США, к слову, назвал всю эту историю фейком, и выдумками демократов.

За публикацию активно ухватились противники Трампа – ещё бы, такие дела творятся, наших убивают за деньги - а президент баклуши бьёт. Главный соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах, демократ Джо Байден уже заявил, что Трамп не только «не смог наказать Россию за вопиющее нарушение международного права, но и продолжил свою политику унижения перед российским президентом». А ещё Байден пообещал, что, как только станет новым президентом, то первым делом заставит Россию заплатить «серьёзную цену за свои действия».

Собственно, если определённым влиятельным силам в США не удастся раскачать Европу на новые санкции против России, то хотя бы выбросить Трампа из президентского кресла можно попытаться.

Примечательно, что этот скандал произошёл на фоне попыток Дональда Трампа всё-таки вывести американские войска из Афганистана. А если вспомнить, что совсем недавно Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G7, то становится очевидно: за «сливом» стоят очень влиятельные группы с весьма определёнными целями.

Вбить клин

Оставим политические игрища между демократами и республиканцами на обсуждение самим американцам. Россию в этой истории волнует прежде всего Европа.

«Всякий раз, когда кем-то на Западе предпринимаются попытки нормализовать отношения с Россией – кто-то другой нажимает на определенные кнопки и включает провокации со стороны спецслужб», – рассказал газете «Взгляд» политолог Александр Рар. По его словам, в данном случае игра ведется «не только против президента США, но и против Германии, которая в ближайшее время начнет президентствовать в Европейском союзе».

Логика по-американски

Но вернёмся к США. В попытках в очередной раз устранить с политической арены Дональда Трампа демократы, похоже, выстрелили в ногу и себе, и американским интересам. Во-первых, в истории о российском вмешательстве и так уже никто не верит. Этот миф давно развенчан, считает сенатор от республиканцев Джим Бэнкс, к слову, ветеран войны в Афганистане. А что касается связей российских военных разведчиков с талибами – то теперь, благодаря NYT, американцы и вовсе ничего не узнают.

«Это вообще могли быть не русские, а, к примеру, иранцы, которые часто нападали на наших военных в этом регионе. Мы не знаем, кто говорит правду, и теперь, вероятно, мы никогда этого не узнаем. Если Россия предлагала вознаграждения за головы американских солдат, то, пока мы с вами это обсуждаем, она уничтожает все улики, которые могли бы это доказать. И все потому, что чрезмерно активные критики президента Трампа в СМИ решили вмешаться и сорвать работу разведывательных служб», - заявил сенатор

К слову, в комментариях под статьёй Бэнкса читатели задавались вопросом: а зачем вообще русским платить Талибану* за убийства американских солдат, если талибы и так это делают, давно и абсолютно бесплатно?

Факт остаётся фактом: на фоне внутренних проблем США и правда лучше бы покинуть это «проклятое» место. А чтобы сделать это с гордо поднятой головой и не признавать поражения, можно кого-нибудь да обвинить: Трампа, Пенса, Пентагон… ну, или свалить всё на тайн ую российскую разведку.

*Напоминаем, что движение Талибан и его члены – талибы - признаны в России террористической группировкой и запрещены решением Верховного суда в 2003 году.

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