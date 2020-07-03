Газовые шахматы России с Польшей

После выплат Украине «Газпром» должен еще и полякам. Стоила ли опасная игра свеч?

Совсем недавно нефтегазовый рынок всколыхнула новост ь о том, что «Газпром экспорт» всё-таки выплатил польской компании PGNiG средства в размере 1 606 345 733,80 долларов. С чего всё началось и чем всё закончится, попробуем вместе разобраться в данном материале.

Итак, как уже сообщалось ранее, 17 мая 2020 года завершил свою юридическую силу договор на транзит российского газа через Польшу. Польская сторона не стала продлевать его, чем, соответственно, разорвала сотрудничество. По словам пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова, поставки газа по магистрали «Ямал-Европа» будут продолжаться «в том или ином виде», но какой-либо конкретики по стоимости транзита и объемам обозначено не было.

Теперь поляки в своей излюбленной манере воспользовались случаем, чтобы создать крайне некомфортные условия для российского поставщика. «Газпром» вынужден бронировать на аукционах краткосрочные транзитные мощности у польского оператора «Gaz-System».

Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа», который через Польшу идет в Германию, составляла 33 миллиарда кубометров в год. Прошлый договор был заключен еще в 1990-е годы. Из этого транзита 17 миллиардов кубометров шли на внутренние нужды Польши. Однако теперь Варшава вообще решила отказаться от российского газа и полностью перейти на поставки из США и Норвегии, откуда в настоящее время строит морской газопровод «Baltic Pipe» совместно с Данией. Как сообщает «Gas System», первые работы начнутся уже во второй половине 2020 года, а полноценные поставки по трубопроводу запланированы на 1 октября 2022 года. Подрядчиком определена итальянская компания «Saipem», а стоимость данного контракта оценивается в пределах 280 миллионов евро. Газопровод «Baltic Pipe» будет связывать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Проект состоит из трех частей: соединения норвежских и датских газовых систем, расширения инфраструктуры Дании и строительства трубы «Baltic Pipe». Планируемая мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год. Польские власти уверены, что проект позволит увеличить энергетическую независимость страны и Европы в целом от поставок из России. Сама Польша собирается полностью отказаться от российского трубопроводного газа уже в 2022 году.

С одной стороны, подобные проигрыши в европейских судах совсем не новый опыт для «Газпрома».

Несколько аналогичная ситуация была и с Украиной. Тогда, в декабре 2019 года Газпром по решению всё того же Стокгольмского арбитража выплатил Нафтогазу 2,9 млрд долларов. Однако ситуация часто видится в том, что через подобные финансовые давления, которые, безусловно, так или иначе отражаются на дальнейшей работе российского поставщика, есть некий аспект политической манипуляции. Кто в действительности тут прав, а кто виноват, наверняка знают лишь избранные единицы, также, в общем-то, как и истинные, глубинные цели всех этих проводимых мероприятий. Но в любом случае, есть закон и есть юрисдикция, есть конкретные решения суда

В целом, складывается впечатление, что в Стокгольме устроили маркетинговую акцию: «Подай в суд на Газпром – гарантированно получи миллиард долларов». Интересно, если все начнут подавать в этот суд, то шансов на проигрыш там не будет? Скорее всего, - да. Потому что есть навязанное западом настроение и позиция – максимально зажимать Россию и делать всё, чтобы, подкосить ее экономику. И, под этим давлением, покорно выполнять приказы, вводить обоюдоневыгодные санкции, принимать абсурдные как в экономическом, так и в политическом плане решения, ведущие к ухудшению взаимоотношений.

С другой стороны, «Газпром» исправно выплачивает все денежные средства по решению суда. Зачем он это делает? Вполне вероятно, что на фоне сложных политических и экономических баталий, он придерживается политики надежного партнера, который даже в критичной ситуации сохраняет свое лицо. Зачастую, конкретные действия, а не слова и намеки, играют решающую роль на рынке бизнес-взаимоотношений. Может быть «Газпром» пытается таким образом расположить к себе европейского покупателя и заслужить авторитет? Да и прав он не везде, очевидно

Что крайне удивительно, но на фоне подобного подхода, даже польская сторона решила сделать ответный шаг, подчеркнув свою частичную неправоту. Как сообщает информационное агентство ТАСС, PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский.

Дело в том, что в некоторые месяцы с 2014 года со стороны поляков имели место случаи недоплаты.

Таким образом, на сегодняшнюю дату накопилось около 90 миллионов долларов долгов. Конечно, интересная политика выплачивать долги после того, как отсудили себе чужие деньги, но, тем не менее, сам факт того, что не забыли это сделать, заставляет задуматься о том, польские партнеры также заботятся о своем лице и авторитете на международном рынке.

Вполне вероятно, подобные обмены «жестами доброй воли» могут привести к тому, что постепенно взаимоотношения наладятся и объемы поставок российского газа в Европу будут не сокращаться, а увеличиваться. И в целом, наконец, появится надежда на то, что страны уйдут от идеи политических и экономических войн, а нацелятся исключительно на взаимовыгодное сотрудничество, ведущее обе стороны к эффективному росту и развитию экономик. А ключевой кирпич под названием «взаимоуважение» уже, как оказалось, заложен в этот фундамент.

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