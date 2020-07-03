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Можно ли вырастить личинку насекомого под кожей и зачем?

Можно ли вырастить личинку насекомого под кожей и зачем?

Истории, от которых по коше бегут мурашки. Кадр из видео Business Insider

Все мы знаем о существовании паразитов – простейших организмов, животных, вирусов, бактерий и грибков которым для выживания нужен организм хозяина. Существуют паразиты, заражению которыми подвержен человек, они так и называются – паразиты человека. Некоторые из них, как показали результаты научных исследований, можно «выносить» под кожей – в прямом смысле этого слова. Так, в 2014 году Петр Наскрецкий – энтомолог и биолог, специализирующийся на охране природы, автор и фотограф Музея сравнительной зоологии при Гарвардском университете, обнаружил, что под поверхностью его кожи поселились крошечные паразиты – человеческие мушки Dermatobia hominis и решил выращивать их во имя науки.

Паразиты человека

Для отпрысков некоторых жуков ваше тело – самый лучший на свете дом. Так, личинки овода зарываются под кожу, образуя заполненный гноем прыщ. А в 2018 году таракан заполз в ухо спящего человека и отложил яйца в слуховом канале. Пожалуй, это одна из самых жутких историй, которую только можно себе представить. К счастью, тараканы не имеют привычки проникать в тело человека для размножения. Помимо них, однако, существует огромное количество других неприятных насекомых, которые будут откладывать яйца по всему вашему телу специально.

Когда Петр Наскрецкий отправился в Белиз (страна в Центральной Америке) в 2014 году, то обнаружил, что кишит крошечными паразитами, которые поселились под поверхностью его кожи. Личинки овода проникли в него через свежие укусы мух. Эта болезнь известна как дерматобиаз (dermatobiasis) — южноамериканский тропический миаз, вызываемый личинкой овода. К симптомам этого неприятного заболевания относятся образования в коже – вокруг внедрившегося возбудителя – абсцедирующего узла. Когда Наскрецкий понял что происходит, он сделал то, что сделал бы любой, столкнувшись с детенышем паразитического насекомого – осторожно извлек его. Только тогда он смог разглядеть многочисленные ряды шипов на крошечной личинке. С их помощью она цеплялась в его внутренности.

Можно ли вырастить личинку насекомого под кожей и зачем?

На фото Петр Наскрецкий, энтомолог, который помог найти новый вид катидид. А еще этот храбрый ученый вырастил личинку внутри своей кожи.

Но столкнувшись с еще двумя личинками, живущими внутри него, Наскрецкий поступил так, как поступил бы любой храбрый ученый на его месте – он позволил им продолжить свой жизненный цикл, документируя весь процесс в документальном фильме. Потребовалось целых два месяца, чтобы личинки в коже Петра достигли точки, после которой были готовы появиться на свет. Процесс занял около 40 минут.

Не могу сказать что было больно. На самом деле, я, вероятно, ничего и не заметил бы, если бы не следил за развитием паразитов. Дело в том, что личинки мух производят обезболивающие, которое делает их присутствие как можно более незаметным.

Петр Наскрецкий во время съемок документального фильма.

Вынуждены предупредить, что наблюдать за тем, как личинка выползает из открытой раны ученого абсолютно тошнотворно но в то же самое время крайне увлекательно. Возможно, именно так и должны выглядеть документальные фильмы о природе.

Кто еще захватывает наши тела?

Есть такой тропический паразит песчаная блоха (Tunga penetrans). Самки зарываются в подошву ступни чтобы всласть насытиться кровью человека. Когда они попадают на кожу, то их размер не превышает песчинки, но за неделю эти ребята сильно вырастают, вызывая тяжелое кожное заболевание саркопсиллез, или тунгиоз. Яйца сытой песчаной блохи падают на землю и вылупляются, в ожидании следующей босой ноги. Однако науке известны и другие яйцекладущие паразиты, способные проникать не только глубоко в кожу.

Можно ли вырастить личинку насекомого под кожей и зачем?

Так выглядит паразит, вызывающий тяжелое заболевание ступней ног

Ленточные черви, например, проникают в кишечник. Взрослые особи могут в длину превышают дорожку для боулинга, тем самым блокируя пищеварительную систему. По мере развития червей, самочувствие носителя ухудшается, так как паразиты откладывают десятки тысяч яиц, которые могут вылупиться и мигрировать, распространяясь по легким, мышцам и даже мозгу.

Звучит ужасно, но вы еще не слышали о «глазном черве» Лоа-Лоа. Личинки паразита могут передаваться от человека к человеку через укусы мух. Спустя пять месяцев после проникновения личинки достигают зрелости и выпускают на свободу тысячи эмбрионов в день. Свободные зародыши, в свою очередь, отправляются в увлекательное путешествие по всему телу человека. На самом деле ситуация может быть настолько тяжелой, что червей, движущихся под кожей или в глазном яблоке можно увидеть.

Можно ли вырастить личинку насекомого под кожей и зачем?

Глазной червь Лоа Лоа это паразит, которому даже врагу не пожелаешь

Все паразиты – плохие?

Какими бы ужасными и изобретательными не оказывались некоторые виды, далеко не каждый яйцекладущий захватчик несет своему хозяину проблемы. Так, к довольно безобидным относятся лицевые клещи. Они живут почти у всех на лице… и большинство людей этого не замечают. В конце-концов, питаются эти паразиты подкожным жиром, а не плотью. Когда приходит время размножаться, самки откладывают всего одно яйцо в открытые поры. Более того, сегодня специалисты могут изучить лицевых клещей и проследить, как ваши предки мигрировали по планете. Все потому, что лицевые клещи обычно передаются от родителя к ребенку, постоянно оставаясь в семье.

Но клещи на лице – не единственные полезные паразиты. «Падальные мухи» или обыкновенная зеленая падальница (Lucilia caesar) могут быть полезны в медицине. Мухи откладывают яйца в открытые раны, а затем личинки вылупляются, пожирая поврежденную плоть. Звучит жестоко, но однажды мы сможем использовать этот процесс для лечения трофических язв на ногах и других медленно заживающих ран. Все потому, что они выделяют белки, уменьшающие уменьшают воспаление!

Так что, если мухи, оводы, блохи и ленточные черви собираются наведаться в гости, им определенно стоит брать пример с лицевых клещей и падальных мух.

03 июль 2020 /
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