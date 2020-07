В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?

Начиная с 2009 года пандемия свиного гриппа унесла почти 300 000 жизней

Кажется, у 2020 года нет для нас хороших новост ей: согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в Китае распространяется новый штамм вируса свиного гриппа H1N1. вирус гуляет по миру с 2009 года, его жертвами стали по меньшей мере 285 000 человек. Со временем он стал превращаться в сезонный грипп, однако новый штамм – G4EA H1N1 – был распространен на свинофермах Китая с 2016 года и эффективно размножается в дыхательных путях человека. До сих пор вирус заражал в основном рабочих свиноферм, а болезнь протекала в легкой форме, но эксперты опасаются, что ситуация может измениться в любой момент. Авторы работы отмечают, что распространение вируса необходимо срочно сдержать, в противном случае мир может столкнуться с еще одной пандемией.



Свиной грипп мутировал

«Свиной грипп» — высококонтагиозное (заразное) инфекционное заболевание, вызываемое пандемичным вирусом гриппа А(H1N1). вирус передается от свиньи к человеку и эффективно распространяется между людьми. Симптомы гриппа H1N1 схожи с симптомами обычного гриппа, наблюдается лихорадка, кашель, насморк, у некоторых пациентов также присутствует рвота, диарея и боли в животе. В случае тяжелого течения болезни возможны летальные исходы.

«Вирусы G4 обладают всеми существенными признаками потенциально пандемического вируса», — пишут авторы исследования, напоминая о необходимости внедрения контроля за распространением вируса у свиней и пристальный мониторинг за циркуляцией G4EA H1N1 среди людей. Исследование основано на наблюдении за свиньями в 10 китайских провинциях с 2011 по 2018 год. За последние три года были собраны 338 образцов крови у работников 15 свиноферм и 230 у жителей близлежащих домохозяйств.

Результаты выявили положительный результат на антитела к G4EA H1N1 у 10,4% рабочих и у 4,4% жителей вблизи свиноферм. Примечательно, что положительный тест на антитела у рабочих в возрасте от 18 до 35 лет встречался на 20,5% чаще, чем среди других возрастных групп и жителей ближайших деревень. О том, с какими последствиями пандемии нам придется столкнуться читайте в нашем материале.



Прогнозирование риска не является точной наукой, однако необходимо пристальное внимание к вирусу. Нельзя исключать, что передаваясь между людьми, G4EA H1N1 может мутировать и стать более агрессивным, как это сделал SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Это очень важное исследование и

Ян Х. Браун, глава отдела вирусологии британского Агентства по охране здоровья животных и растений, а также один из двух рецензентов статьи до публикации.

Прогнозирование риска не является точной наукой, однако необходимо пристальное внимание к вирусу. Нельзя исключать, что передаваясь между людьми, G4EA H1N1 может мутировать и стать более агрессивным, как это сделал SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Это очень важное исследование и вирус выглядит довольно опасным. Мы должны беспокоиться о любой болезни, способной распространяться от человека к человеку.Ян Х. Браун, глава отдела вирусологии британского Агентства по охране здоровья животных и растений, а также один из двух рецензентов статьи до публикации.

Насколько опасен G4EA H1N1?

Как пишет The New York Times, исследование было отправлено на рецензирование в начале декабря, за несколько недель до того, как вспышка коронавирус а в китайском городе Ухань попала в заголовки мировых газет. Следующей важной задачей ученых является выяснение того, не заразились ли работники свиноферм от своих коллег, а также не распространили ли вирус на членов семей и соседей.

В работе также указано, что евразийские вариации H1N1 циркулировали у свиней в Европе и Азии в течение десятилетий, однако штамм G4 у выращенных на китайских фермах свиней с респираторными симптомами встречался намного чаще после 2014 года. Новые данные указывают на то, что вирус G4EA H1N1 является растущей проблемой на свинофермах, а широко распространенная циркуляция штамма G4 у свиней неизбежно увеличивает воздействие вирусных частиц на человека.

Исследование проводилось в сотрудничестве с правительственными учреждениями Китая, включая исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также ученых из нескольких университетов Китая и Ноттингемского университета в Великобритании.

вирус H1N1, пандемия которого разразилась в 2009 году, имел относительно низкий уровень смертности, эксперты оценивают его в 0,02%. Для сравнения – смертность от пандемии гриппа 1918 года исследователи оценивают в 2,5% от общего числа жертв. Тем не менее, испанка унесла жизни приблизительно 50 миллионов, а может и больше, так как вирус заразил огромное количество людей и распространился в то время, когда медицинская помощь была куда менее эффективной.