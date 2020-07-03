» » В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?

В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?

В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?

Начиная с 2009 года пандемия свиного гриппа унесла почти 300 000 жизней

Кажется, у 2020 года нет для нас хороших новостей: согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в Китае распространяется новый штамм вируса свиного гриппа H1N1. вирус гуляет по миру с 2009 года, его жертвами стали по меньшей мере 285 000 человек. Со временем он стал превращаться в сезонный грипп, однако новый штамм – G4EA H1N1 – был распространен на свинофермах Китая с 2016 года и эффективно размножается в дыхательных путях человека. До сих пор вирус заражал в основном рабочих свиноферм, а болезнь протекала в легкой форме, но эксперты опасаются, что ситуация может измениться в любой момент. Авторы работы отмечают, что распространение вируса необходимо срочно сдержать, в противном случае мир может столкнуться с еще одной пандемией.

 


Свиной грипп мутировал

«Свиной грипп» — высококонтагиозное (заразное) инфекционное заболевание, вызываемое пандемичным вирусом гриппа А(H1N1). вирус передается от свиньи к человеку и эффективно распространяется между людьми. Симптомы гриппа H1N1 схожи с симптомами обычного гриппа, наблюдается лихорадка, кашель, насморк, у некоторых пациентов также присутствует рвота, диарея и боли в животе. В случае тяжелого течения болезни возможны летальные исходы.

«Вирусы G4 обладают всеми существенными признаками потенциально пандемического вируса», — пишут авторы исследования, напоминая о необходимости внедрения контроля за распространением вируса у свиней и пристальный мониторинг за циркуляцией G4EA H1N1 среди людей. Исследование основано на наблюдении за свиньями в 10 китайских провинциях с 2011 по 2018 год. За последние три года были собраны 338 образцов крови у работников 15 свиноферм и 230 у жителей близлежащих домохозяйств.

В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?

вирус свиного гриппа поражает свиней и работников ферм

Результаты выявили положительный результат на антитела к G4EA H1N1 у 10,4% рабочих и у 4,4% жителей вблизи свиноферм. Примечательно, что положительный тест на антитела у рабочих в возрасте от 18 до 35 лет встречался на 20,5% чаще, чем среди других возрастных групп и жителей ближайших деревень. О том, с какими последствиями пандемии нам придется столкнуться читайте в нашем материале.


Прогнозирование риска не является точной наукой, однако необходимо пристальное внимание к вирусу. Нельзя исключать, что передаваясь между людьми, G4EA H1N1 может мутировать и стать более агрессивным, как это сделал SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Это очень важное исследование и вирус выглядит довольно опасным. Мы должны беспокоиться о любой болезни, способной распространяться от человека к человеку.
Ян Х. Браун, глава отдела вирусологии британского Агентства по охране здоровья животных и растений, а также один из двух рецензентов статьи до публикации.

Насколько опасен G4EA H1N1?

Как пишет The New York Times, исследование было отправлено на рецензирование в начале декабря, за несколько недель до того, как вспышка коронавируса в китайском городе Ухань попала в заголовки мировых газет. Следующей важной задачей ученых является выяснение того, не заразились ли работники свиноферм от своих коллег, а также не распространили ли вирус на членов семей и соседей.

В работе также указано, что евразийские вариации H1N1 циркулировали у свиней в Европе и Азии в течение десятилетий, однако штамм G4 у выращенных на китайских фермах свиней с респираторными симптомами встречался намного чаще после 2014 года. Новые данные указывают на то, что вирус G4EA H1N1 является растущей проблемой на свинофермах, а широко распространенная циркуляция штамма G4 у свиней неизбежно увеличивает воздействие вирусных частиц на человека.

В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?

Так выглядит дезинфекция на свиноферме в Китае

Исследование проводилось в сотрудничестве с правительственными учреждениями Китая, включая исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также ученых из нескольких университетов Китая и Ноттингемского университета в Великобритании.

вирус H1N1, пандемия которого разразилась в 2009 году, имел относительно низкий уровень смертности, эксперты оценивают его в 0,02%. Для сравнения – смертность от пандемии гриппа 1918 года исследователи оценивают в 2,5% от общего числа жертв. Тем не менее, испанка унесла жизни приблизительно 50 миллионов, а может и больше, так как вирус заразил огромное количество людей и распространился в то время, когда медицинская помощь была куда менее эффективной.

03 июль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Чему эпидемия испанки в 1918 году может научить нас во время эры коронавируса?
Хочу все знать

Чему эпидемия испанки в 1918 году может научить нас во время эры коронавируса?

Став новостью номер один, коронавирус продолжает свое путешествие по миру, создавая вокруг нешуточное волнение и тревогу у людей. И хотя то, чем именно закончится мировая пандемия, предугадать в
Самая масштабная пандемия в истории человечества. И нет, это не коронавирус
Хочу все знать

Самая масштабная пандемия в истории человечества. И нет, это не коронавирус

Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что поразивший мир коронавирус — худшая инфекция, которая могла произойти с человечеством в его новейшей истории. В 1918 году штамм гриппа, известный миру как
Год рождения может влиять на подверженность инфекционным заболеваниям
Хочу все знать

Год рождения может влиять на подверженность инфекционным заболеваниям

Скорее всего, вам уже известно о том, что синий свет вызывает старение и ухудшение зрения, а бессонница способна повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и головного мозга. Теперь
В чем разница между пандемией и эпидемией?
Хочу все знать

В чем разница между пандемией и эпидемией?

Самое время поговорить о том, что такое эпидемия и чем она отличается от пандемии.
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?
Хочу все знать

Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?

О других эпидемиях, возникших похожим образом, и о том, чем они похожи на вспышку коронавируса в Китае.
Самые известные эпидемии в мире
Хочу все знать

Самые известные эпидемии в мире

Любое пришествие эпидемии означало новый поворот в истории. Поскольку, такое громадное количество жертв, которые вызывали смертоносные заболевания не могли оставаться незамеченными. Самые яркие
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Хорошо замаскированный интеллигентДикие людиРыба-архитекторАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиNASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 годуНазвавший Сталина убийцейКак работает самый совершенный ракетный двигатель


Свежие Статьи
Альтернативная энергетика

Альтернативная энергетика

Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН

Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН

Айболит бессилен: необычные болезни животных

Айболит бессилен: необычные болезни животных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+