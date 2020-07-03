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Почему существование экзопланет может быть плохим знаком для человечества?

Почему существование экзопланет может быть плохим знаком для человечества?

Некоторые из недавно открытых экзопланет потенциально обитаемы

Несмотря на то, что ученые до сих пор не обнаружили свидетельств существования инопланетных цивилизаций, мы не можем смириться с тем, что там, на просторах бескрайнего космического океана, больше никого нет. Одним из важнейших открытий последних десятилетий стало обнаружение экзопланет, которые обращаются вокруг своей звезды в Зоне обитаемости (зоне Златовласки) – области в космосе, определенной исходя из расчета, что все условия на поверхности находящихся в ней планет близки к условиям на Земле. Самыми перспективными в этом отношении являются планеты, на поверхности которых существует вода в жидкой фазе. Однако далеко не все ученые разделяют восторг от обнаружения «очередной» земплеподобной экзопланеты. Но почему?


В поисках внеземной жизни

Первая экзопланета земного типа Kepler-186f была открыта в 2014 году, она расположена в 492 световых годах от Земли в созвездии Лебедя. Kepler-186f – особенная экзопланета. Дело в том, что ее размер практически такой же, как у нашей планеты, а еще она вращается в Зоне обитаемости. Согласно расчетам исследователей из NASA, освещенность на поверхности планеты достигает 32% от земной. Если планета обладает достаточно плотной атмосферой, в теории на ее поверхности может существовать вода в жидком виде, а значит – в теории, разумеется – и разумная жизнь. Однако прежде чем мы попытаемся представить как выглядят жители Kepler-186f, давайте ознакомимся с не очень приятной для нас как вида концепцией, известной как Великий фильтр.

Великий фильтр является одной из попыток разрешить знаменитый парадокс Ферми – отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет ее развития. Ведь мы до сих пор не нашли инопланетян, несмотря на существование сотен миллиардов звездных систем в соседних галактиках, в которых могла бы развиваться жизнь. И, честно говоря, это просто очень странно.

Почему существование экзопланет может быть плохим знаком для человечества?

Kepler-186f — первая планета почти такого же размера, как земля, вращающаяся в Зоне обитаемости.

Очевидное отсутствие процветающих внеземных цивилизаций предполагает, что по крайней мере один из шагов на пути к становлению межзвездной цивилизацией, крайне маловероятен. Выходит, мы по-прежнему одни так как либо разумная жизнь чрезвычайно редка на просторах Вселенной, либо имеет тенденцию к исчезновению. Тот самый момент для появления инопланетных цивилизации и называется Великим фильтром.

Мы одни?

Ученые пытаются определить точный момент времени наступления Великого фильтра уже более 50 лет. Объяснения могут включать в себя нехватку планет земного типа или самовоспроизводящихся молекул. В целом вопрос возникновения и даже самого определения жизни остается спорным. Подробнее о том, почему читайте в увлекательной статье моего коллеги Александра Богданова.

Сторонники гипотезы о нехватке землеподобных планет во Вселенной утверждают, что эволюция сложной жизни требует огромного количества идеальных условий или скажем прямо, совпадений. В дополнение к тому, что земля находится в Зоне обитаемости, солнце должно находиться достаточно далеко от центра галактики, чтобы избежать разрушительного излучения сверхмассивной черной дыры, газовые гиганты нашей звездной системы должны сметать астероиды с траектории Земли. Это лишь несколько предпосылок для условий, необходимых для возникновения сложной жизни. Появление символического языка, инструментов и интеллекта может потребовать других таких же «идеальных условий».


Великий фильтр впереди?

В то время как появление разумной жизни может быть редким явлением, молчание также может быть результатом того, что разумная жизнь во Вселенной появляется не так часто, а существовать может совсем недолго. Может ли каждая достаточно развитая цивилизация наткнуться на самоубийственную технологию или неустойчивую траекторию развития цивилизации? Мы знаем, что Великий фильтр препятствует возникновению процветающих межзвездных цивилизаций, но мы не знаем, прошло ли его человечество или он ожидает нас в будущем.

За 200 000 лет человечество пережило извержения вулканов, столкновения с астероидами и природные пандемии. Но наш послужной список выживания ограничен всего лишь несколькими десятилетиями – с момента изобретения ядерного оружия. Технологии, с помщью которых мы сможем отправиться в межзвездные путешествия и выжить на других планетах у нас нет.

Почему существование экзопланет может быть плохим знаком для человечества?

В случае с Kepler-186f у нас все еще есть много причин полагать, что разумная жизнь на этой экзопланете может так и не появиться. Ее атмосфера может оказаться слишком тонкой, чтобы предотвратить замерзание, или же там могут быть другие, не благоприятные для жизни условия.

Как пишет издание Discover, некоторые уважаемые ученые, такие как Королевский астроном Мартин Рис из Кембриджского центра изучения экзистенциального риска, указывают на достижения в области биотехнологии как на потенциально катастрофические. Другие, например Стивен Хокинг, Макс Тегмарк и Стюарт Рассел также высказывали серьезную озабоченность по поводу экзотических, но недостаточно изученных возможностей искусственного интеллекта.

Не стоит забывать об изменении климата: напомню, в прошлом году 11 тысяч ученых из разных стран мира предупредили мировых лидеров о том, что изменение климата способно нас уничтожить. Но значит ли это, что нам с вами лучше надеяться, что Kepler-186f бесплоден? Ответ будем ждать здесь!

03 июль 2020 /
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