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Комплексный обед из поправок в Конституцию с подливой

Как Москва в последний день голосовать отправилась. Репортаж «Русской Планеты»
Комплексный обед из поправок в Конституцию с подливой

Единый и шумно отрекламированный всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию на самом деле был последним. Учитывая количество «надомников», испугавшихся идти в людные места из-за страха заболеть COVID, а также новую опцию голосовать онлайн, вряд ли стоило рассчитывать на ажиотаж. Мы решили прогуляться по избирательным участкам в центре столицы и убедились: поправки избирателей всё-таки заинтересовали.

Вместо привычного одного дня голосования их было сразу семь. Как поясняли в ЦИКе, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках. Это свои «поправки» внёс коронавирус, из-за которого голосование и так пришлось переносить, с 22 апреля. Двум регионам – Москве и Нижегородской области – разрешили голосовать онлайн, также можно было вызвать сотрудников местной избирательной комиссии на дом, если боишься заразиться. Помогли ли новые форматы повысить традиционно низкую явку? И какие нашлись плюсы и минусы у голосования, растянутого сразу на несколько дней?

В России это первые «длинные» выборы, рассказывает Александр Федоров, председатель 157-й избирательной комиссии в Хамовниках. По его словам, формат длительного голосования может быть интересен и после того, как схлынет эпидемия коронавируса.

Комплексный обед из поправок в Конституцию с подливой

Спрашиваю, почему интереснее. «Всё просто: так у людей появляется больше возможностей. Когда мы их ограничиваем одним днём – это физические рамки. Есть люди, которые их не любят. А 5 дней, или неделя – это уже свобода».

Если судить со стороны выборного процесса, то единый день, конечно, удобнее, признаётся председатель. «Тут есть две стороны: логическая и человеческая. Все зависит от того, с какой стороны подходим и что делаем».

Избирательный участок находится на Пречистенке, самой дорогой улице столицы. Интерьеры соответствуют статусу: золочёные колонны Дома Учёных, ажурные светильники, мраморные полы. На входе - маски, перчатки, санитайзер, кому нужно. Вежливый уроженец Средней Азии деликатно измеряет температуру. На выходе - волонтёры раздают лотерейные купоны (можно было выиграть до 4 тысяч рублей на покупки или рестораны) и обсуждают меж собой Конституцию и поправки в неё. Никто их целиком так и не изучил - слишком много читать.

А как же явка? Помогли ли целых 7 дней голосования привлечь людей на участки? Похоже, что да: по состоянию на 20.00 по московскому времени, явка в Москве составила 53,32%, а по всей стране к полуночи проголосовали 65% человек. Итоговых данных по Москве и по отдельным районам пока нет, но, как признаются члены УИК, народ идёт, и с интересом. «Не просто галочку поставить – а садятся, изучают, спрашивают. По полчаса на участке проводят, получают бюллетень и принимают взвешенное решение. А так – ни дня мы здесь не скучали, постоянный поток шёл все дни», - добавил Федоров.

Статусные обитатели, известные жители «золотой мили», говорит Федоров, тоже приходили. «Сами, пешком. Кто именно приходил – не могу сказать. Но, говорят, Азар пришёл, можете с ним пообщаться, если интересно». И с этими словами ушёл помогать женщине, которой очень хотелось выяснить, не голосовал ли кто-нибудь за неё онлайн: как оказалось, и так можно. В целом же, по оценке главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, серьёзных нарушений на голосовании по поводу поправок выявлено не было, несмотря на противоречивую онлайн-статистику от ЦИК, например, в Коми. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев объяснил это тем, что та информация ушла, а затем «появилась новая».

Илья Азар – известный оппозиционный журналист и по совместительству депутат муниципального округа Хамовники. Он уже был у родного избирательного участка 26 июня с одиночным пикетом против поправок, а сегодня таки опустил бюллетень в урну. Своё решение не скрывал: проголосовал против.

Ничего, кроме обнуления, в этих поправках нет, это узурпация власти в чистом виде, рассказал «Русской Планете» Азар.

«Я вообще смысла в этих поправках не вижу – все эти якобы новые пункты уже есть в нашем законодательстве, зачем дублировать? Вот добавили про то, что семья – это союз мужчины и женщины. А зачем? У нас и так по закону геи не могут пожениться».

Растянутое голосование, по мнению Азара, сделано лишь с одной целью: так удобнее сгонять бюджетников. «Один день – там можно заболеть, например, или ещё на какие-то обстоятельства сослаться, если заставляют. А так – сложнее увильнуть. Всё понятно с этими «выборами», в общем. А вы, кстати, за поправки или против?»

Вспоминаю о тайне голосования. Затем – о флеш-мобе, захлестнувшем соцсети, где народ массово выкладывает свои бюллетени с отметкой «нет», будто отчитываясь перед незримым обкомом, и точно такой же тон у тех, кто их поддерживает, и говорю: «секрет». А, ну значит, за, ответил Азар и как-то погрустнел.

Комплексный обед из поправок в Конституцию с подливой

«И, кстати, когда дней голосования много - сложнее обеспечить контроль со стороны наблюдателей. Это членам УИК платят – кстати, сколько, если не секрет?» - спросил Азар у вышедшего покурить мужчины. Выяснилось, что ровно столько же, сколько и за один день выборов, только тут их целых семь. «Обычному наблюдателю сложно всю неделю на голом энтузиазме провести на участке, тем более, в будние дни. Вот и получилось, что сейчас и наблюдателей толком нет, только от Общественной палаты, и всё».

На соседнем участке тоже признаются: народ идёт, и активнее, чем обычно. В последний день голосования ожидают рекорда по явке. Члены комиссии говорят, что в Хамовниках проживают в основном люди преклонного возраста, и на выходных они были на дачах, а начиная с понедельника, потянулись голосовать.

«Всё спокойно у нас, эксцессов нет. Провокаторов не встречали, но приходили люди в масках, на которых было написано «нет» - но это не провокация, просто мнение человека, агитация ведь не запрещена. Или выражали недовольство иначе – не брали ручку в подарок, отказывались надевать маску вообще».

На участке, да и в целом по району, явка традиционно низкая, рассказал «Русской Планете» член УИК №158 от партии КПРФ Иван Баграмян. «У нас обычно меньше 30% от числа зарегистрированных приходит. Но так как за 6 предыдущих дней более 400 проголосовало и плюс те, кто по «электронке», думаю явка будет больше обычного. Интерес у людей есть».

- А ваша партия что думает о поправках?

- Мы были не за то, чтобы все эти пункты шли скопом, а предлагали голосовать за каждую поправку в отдельности, через референдум. А так руководство партии голосует против». Действительно, лидер коммунистов Геннадий Зюганов ранее назвал голосование по поправкам «ритуальным» и призывал всех своих сторонников ни в коем случае не бойкотировать голосование, а прийти на участки и проголосовать против, так как «новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство».

И вообще, по мнению других членов УИК, голосование оптом превратилось в какой-то комплексный обед. Салат вроде и не хочешь, но заплатил.

Комплексный обед из поправок в Конституцию с подливой

- Те противоречия, что есть, - продолжает Баграмян – это то, что наша кинолетчица и космонавт Валентина Владимировна (Терешкова – прим. РП) предложила обнуление сроков. Все видели, все слышали. Получается, за это и голосуем. А остальное – так, антураж. За один пункт народ не проголосовал бы, - добавил Баграмян.

- Как по ощущениям – народ поддерживает поправки? Соседние участки говорят, что там больше «за».

- Ну я не знаю. Большинство – это учитывая ту пропагандистскую кампанию, которая идёт в СМИ. Выступали известные люди, но они призывали голосовать за отдельные пункты, а это меняет общую картину.

Наблюдателей, к слову, на 158-м участке было больше обычного. Да, от Общественной палаты, но это не так существенно, рассказал 33-летний Григорий Саминский, член УИК от «Справедливой России». «Важна юридическая подготовка, и у них она есть, и важно, что они куда-то приходят. Они больше верят, ну и молодцы – значит, у нас ОП умеет лучше продвигать себя, чем ребята, которые у Гудкова сейчас».

- Сами-то что думаете по поводу итогов голосования?

- Думаю, на нашем участке и в целом по Хамовникам скажут, что «нет». А так – примут. Наверняка же нагнали бюджетников. Ну, будем жить.

По данным Центризбиркома на 23.50 1 июля, за поправки в Конституцию проголосовали 77,6% россиян, обработано более 75% протоколов. Общероссийская явка составила около 65 процентов. Пока что из всех районов Москвы против поправок проголосовали два участка: в Митино и в районе Филёвский парк.

темы
02 июль 2020 /
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