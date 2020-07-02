Гриб строгого режима

Не все виды рода Thamnomyces оправдывают свое латинское название «гриб-куст» (см. картинку дня Гриб-куст) — некоторые формируют прямые и вытянутые длинные стромы со множеством крупных перитециев. В лесу такие стромы почти метровой длины можно принять за колючую проволоку — в чем легко убедиться, взглянув на изображенный на фото гриб Thamnomyces chordalis.

Виды рода Thamnomyces с длинной стромой. Слева — фото двух видов Thamnomyces. фото © Danny Newman (myxomop) с сайта mushroomobserver.org. Справа: А — Thamnomyces fuciformis; B — T. rostratus; С — T. chordalis. Изображение из статьи R. W. G. Dennis, 1957. Further notes on Tropical American Xylariaceae

Однако молодые стромы, на которых перитеции еще не сформировались окончательно, не похожи на проволоку, а кроме того, встречаются аберрантные (необычного строения) формы. Поэтому при определении вида по морфологическим признакам может возникнуть путаница.

Виды Thamnomyces с длинной стромой, хорошо видны перитеции. фото © Danny Newman (myxomop) с сайта mushroomobserver.org

Казалось бы, эту проблему легко можно было бы решить, используя бар-коды (см. Баркодирование ДНК), однако часто нуклеотидных последовательностей для сравнения нет в общедоступных базах данных. Обычно грибы (да и не только грибы), не имеющие значения для человека, остаются в тени, и занимаются ими только таксономисты, но всё равно дело постепенно движется. Так, совсем недавно появились молекулярные данные по роду Thamnomyces, и было предложено перенести его из семейства Xylariaceae (к которому относят, например, гриб Camillea leprieurii, стромы которого напоминают окурки; см. картинку дня Грибы курильщика) в семейство Hypoxylaceae. А сколько родов еще ждет своего звездного часа!

Стромы гриба Thamnomyces chordalis крупным планом. фото с сайта www.mycokey.com

А пока таксономисты неистово спорят, какой гриб на каком месте должен находиться, нам лишь остается пожинать плоды их труда и наслаждаться великолепием огромного разнообразия грибов.

Гриб Thamnomyces в лесу Колумбии. Ну чем не колючая проволока! фото © Hans W. Dahners (Atlides) с сайта mushroomobserver.org

фото с сайта commons.wikimedia.org, Национальный парк Ману, Перу, 2018 год.

Евгений Антонов