«Химический автограф» Рембрандта

Перед вами картина Рембрандта «Купание Вирсавии», или «Вирсавия с письмом царя Давида» (см. Bathsheba at Her Bath). На ней прекрасная Вирсавия, жена воина Урии Хеттиянина, изображена в печальной задумчивости после прочтения письма от возжелавшего ее царя Давида.

Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник и гравер, один из самых известных представителей золотого века голландской живописи. Рембрандт также считается самым большим новатором и экспериментатором своего времени, постоянно искавшим новые приемы и техники написания картин. Например, известно, что, уже будучи признанным мастером, художник сам грунтовал холсты — причем техника грунтовки для каждой картины была индивидуальной. Для получения глубоких сложных цветов Рембрандт широко использовал лессировку — нанесение полупрозрачных красок поверх основного пигмента. Еще один фирменный прием художника — импасто, накладывание очень густого слоя краски кистью или мастихином, которое добавляет картине рельефа. Рембрандт в основном использовал импасто для светлых областей своих полотен — лиц, рук и складок одежды.

Исследование рембрандтовского импасто методами микрорентгеновской дифракции и рентгеновской дифракции с высоким угловым разрешением показало, что состав белого пигмента в областях импасто отличается от традиционного для того времени состава. Анализу были подвергнуты микрообразцы краски (менее 0,1 мм) с трех картин, написанных с использованием светлого импасто, — «Вирсавия с письмом царя Давида» (1654), «Сусанна» (1636) и «Портрет Мартина Солманса» (1634, см. Pendant portraits of Maerten Soolmans and Oopjen Coppit).

Рембрандт, «Портрет Мартина Солманса», 1634, Рейксмюсеум, Амстердам. На увеличенных изображениях показан прием импасто, использовавшийся при написании розетки. Изображение из статьи V. Gonsales et al., 2019. Unraveling the Composition of Rembrandt's Impasto through the Identification of Unusual Plumbonacrite by Multimodal X-ray Diffraction Analysis

Помимо классических свинцовых белил — смеси церуссита (карбоната свинца PbCO3) и гидроцеруссита (основного карбоната свинца Pb3(CO3)2(OH)2), — которые использовали все художники того периода, в областях импасто Рембрандта были обнаружены значительные количества плюмбонакрита (Pb5(CO3)3O(OH)2). Это тоже белый пигмент, близкий родственник церуссита и гидроцеруссита, однако в живописи он используется значительно реже. Плюмбонакрит использовали некоторые художники начала XX века, также его можно встретить на полотнах конца XIX — начала XX веков как продукт разложения другого пигмента — красного тетраоксида трисвинца (Pb3O4). На полотнах XVII века этот пигмент раньше не обнаруживали, поэтому большинство искусствоведов сходилось на мнении, что в то время его просто не умели получать.

Как же плюмбонакрит попал на холсты Рембрандта? Более подробный анализ пигментов с использованием источника синхротронного излучения, улучшающего разрешение и чувствительность измерений, показал, что в области импасто было нарушено соотношение церуссита и гидроцеруссита. В слое импасто картины «Вирсавия с письмом царя Давида» оказалось 9% церуссита, а в двух других картинах еще меньше — один и два процента. В то же время в более глубоких слоях сохранялось «классическое» для пигментов того периода отношение гидроцеруссита к церусситу — около семи к трем. Вероятно, церуссит каким-то образом превратился в плюмбонакрит. Но вот как это произошло?

a — микрофото графия поперечного сечения образца краски с картины «Купание Вирсавии», вверху — слой импасто, внизу — белый подслой. b–d — изображения, полученные методом микрорентгеновской дифракции. Зеленый цвет — гидроцеруссит, красный — плюмбонакрит, синий — церуссит. c — срез образца краски из розетки на «Портрете Мартина Солманса». d — срез образца краски из драпировки на картине «Сусанна». Изображение из статьи V. Gonsales et al., 2019. Unraveling the Composition of Rembrandt's Impasto through the Identification of Unusual Plumbonacrite by Multimodal X-ray Diffraction Analysis

Может быть, плюмбонакрит присутствовал в пигменте изначально? В процессе получения свинцовых белил коррозией металлического свинца плюмбонакрит был промежуточным продуктом (все реакции проходят в среде уксусной кислоты, однако она не входит в промежуточные продукты, по сути являясь катализатором):

5Pb +5/2 O2 + 3 CO2 + H2O -> Pb5(CO3)3O(OH)2

3 Pb5(CO3)3O(OH)2 + CO2 + 2 H2O -> 5 Pb3(CO3)2(OH)2

Pb3(CO3)2(OH)2 + CO2 -> 3 PbCO3 + H2O

Можно предположить, что по какой-то причине реакция прошла не полностью, и плюмбонакрит не успел превратиться в гидроцеруссит и церуссит. Однако эта гипотеза кажется маловероятной. Во-первых, первая стадия превращения — самая медленная, вторая и третья проходят значительно быстрее. Поэтому плюмбонакрит не успевает накапливаться среди продуктов реакции, и ранее засечь его никому не удавалось. Во-вторых, плюмбонакрит склонен образовывать эпитаксиальную пленку на поверхности свинца, в то время как церуссит и гидроцеруссит такого сродства к свинцу не имеют, и обычно их слои формируются отдельно поверх плюмбонакрита. Поэтому, если бы какое-то небольшое количество плюмбонакрита и сохранилось после реакции, он всё равно остался бы на металле и не попал бы в конечный пигмент. В-третьих, такое предположение никак не объясняет недостаток в конечном пигменте именно церуссита по сравнению с гидроцерусситом.

Значит, Рембрандт намеренно добавлял в свои белила некий дополнительный ингредиент — поэтому плюмбонакрит и был обнаружен на трех полотнах, написанных в разное время. Этот ингредиент точно должен был быть щелочным (плюмбонакрит может образоваться из церусситов только в щелочной среде) и не должен был содержать никаких других металлов (иначе при анализе их бы тоже обнаружили). Наиболее подходящим кандидатом выглядит оксид свинца PbO. Но зачем художник добавлял его на холст? Вероятнее всего, для создания нужной ему текстуры импасто. Дело в том, что оскид свинца ускоряет испарения масляной основы красок, поэтому импасто быстрее сохнет и его текстура не успевает нарушиться в процессе высыхания. Кроме того, оксид свинца, вероятно, вступал в реакцию с масляной основой красок — жирными кислотами, что могло влиять на вязкость пигмента и на текстуру финального импасто. А когда оксид свинца реагирует с церусситом и гидроцерусситом, они превращаются в плюмбонакрит. Вероятно, церуссит вступал в реакцию с оксидом свинца быстрее, чем более основный гидроцеруссит, поэтому его количество в конечном пигменте такое низкое. Впрочем, эта гипотеза пока не получила полного подтверждения, поэтому нельзя исключать, что Рембрандт использовал для уменьшения количества церуссита какие-то дополнительные приемы.

Рембрандт, «Сусанна», 1636, галерея Маурицхёйс, Гаага. Изображение с сайта ru.wikipedia.org

Определение подлинности картин Рембрандта — огромная проблема для искусствоведов. Художник был очень популярен уже при жизни, поэтому многие современники ему подражали. Немало таких картин с подделанными подписями в дальнейшем оказывались в музеях и частных коллекциях. Кроме того, на пике популярности Рембрандт получал очень большое количество заказов, которые частично перепоручал своим ученикам и подмастерьям. Они занимались не только подготовительной работой — растиркой пигментов и подготовкой холстов, — но и писали под руководством художника. На многих таких полотнах Рембрандт даже ставил свою подпись!

В XIX веке Рембрандту приписывали более тысячи работ, а в XX веке это число только увеличивалось. Чтобы разобраться в этом хаосе, голландские искусствоведы создали в 1968 году специальный исследовательский проект «Рембрандт» (The Rembrandt Database). Они проделали огромную работу и выяснили, что однозначно кисти Рембрандта можно приписать только 236 полотен. Наличие на холсте плюмбонакрита теперь можно считать дополнительным параметром для подтверждения подлинности работ Рембрандта — своеобразным «химическим автографом» великого художника.

Изображение с сайта commons.wikimedia.org. Рембрандт Харменс ван Рейн, «Купание Вирсавии», 1654 год, Лувр, Париж.

Наталия Самойлова