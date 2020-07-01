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Аромат Burberry HER – лондонская дерзость и свобода в каждой капле

Летом 2018 года модный дом Барбери пережил свою трансформацию и встретил мир в обновленном образе. На тот момент был проведен ребрендинг, изменен логотип, цели, миссия и концепция всей его продукции. Духи Burberry Her https://www.butik-aromata.ru/product_1686.html стали знаковыми в парфюмерной линии и ознаменовали открытие новой вехи в жизни английского дома моды.

Пирамида ароматической композиции

Структура духов Барбери Хе остаточно сложная и тяжелая, хотя после нанесения вся многослойность исчезает, даря легкую, искрящую, энергичную тональность аромата. Начальные ноты парфюма представлены фруктовой феерией, состоящей из малины, клубники, вишни, лимона, ежевики, черной смородины и мандарина.

Далее нежно и тонко в эту мелодию сладости вплетаются фиалка и жасмин. Завершают композицию шлейфовые ароматы, которые включают амбру, мускус, вишню, древесные ноты, пачули, дубовый мох и кашмеран. Все эти компоненты создают неординарный и самобытный запах, который мало кого оставит равнодушным.

Кому подойдет аромат?

Женщина, которой понравится этот запах, будет весьма оригинальной особой со своими нетривиальными взглядами на жизнь и мир. Сами создатели говорят об обладательницах парфюма как о авантюрных и смелых представительницах слабого пола, которые впитали в себя лондонский дух молодежной свободы и эклектики. Они рвут стереотипы, бесстрашно мечтают и идут к своей цели, оставаясь «вольными птицами» при любых обстоятельствах.

Духи Burberry Her довольно экстравагантны и необычны, требуют привыкания, особенно для женщин, которые редко приобретают для себя новинки или неискушенных в изысканных ароматах.

Где можно обзавестись духами Барбери Хе?

Приобретение такой дорогой элитной пафюмерии всегда сопряжено с небольшой долей риска. Ведь сейчас достаточно часто на рынке предлагают подделки под видом оригинального продукта.

В нашем магазине можно приобрести духи Burberry Her по наиболее выгодной цене. Мы представляем собой официальных дилеров продукции дома Барбери и имеем все соответствующие документы для легальной продажи. Гибкая система скидок, часто проводимые акции и лояльность к клиентам позволили нам занять лидерскую позицию среди многих поставщиков элитной парфюмерии.

Наши менеджеры отлично знают весь ассортимент магазина и помогут выбрать аромат, подходящий под конкретные предпочтения покупателя. При необходимости они помогут организовать доставку покупки по указанному адресу.

01 июль 2020 /
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