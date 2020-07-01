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Российские биологи нашли эффективное средство против супербактерий

Российские биологи нашли эффективное средство против супербактерий

Учёные обнаружили, что устойчивые к антибиотикам патогены беззащитны перед давно известным веществом. Это открытие может стать основой разработки новых эффективных лекарств.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Сhemical Biology биохимиками из России, Германии и США.

Антибиотики — это главная защита человечества от бактериальных инфекций. Эти вещества убивают микробов, блокируя жизненно важные процессы в бактериальной клетке, например, синтез белков или ДНК.

Но микроорганизмы быстро мутируют, приобретая устойчивость к лекарствам (не последнюю роль в этом играет широкое применение антибиотиков в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, а также их бесконтрольный приём при самолечении).

Особенно неприятно, что один и тот же набор приобретаемых мутаций может вывести патоген из-под удара сразу многих препаратов с похожим механизмом действия. Это явление называется кроссрезистентностью. Так возникают супербактерии, почти неуязвимые для существующих лекарств. Согласно прогнозам, если не переломить ситуацию, уже в ближайшие десятилетия такие инфекции будут убивать по десять миллионов человек в год. Это больше, чем сейчас умирает от рака, который в развитых странах является одной из главных причин смерти.

Поэтому в буквальном смысле жизненно важно создавать новые антибиотики. Желательно не слишком похожие на прежние. И, похоже, теперь на этом фронте сделан важный прорыв.

Российские биологи нашли эффективное средство против супербактерий


Илья Остерман (на фото) входит в научную группу, выяснившую механизм действия тетраценомицина.
фото Илья Остерман/МГУ.

Авторы нового исследования изучали действие тетраценомицина. Антибактериальные свойства этого соединения известны уже более 40 лет, но стоящий за ними биохимический механизм оставался невыясненным.

Теперь учёные установили, что молекула тетраценомицина прикрепляется к рибосоме бактерии (это органелла клетки, отвечающая за синтез белка) и блокирует её работу.

В этом нет ничего нового: так работает более половины известных антибиотиков. Однако принципиально важно, что тетраценомицин прикрепляется к участку (сайту) рибосомы, недоступному для существующих препаратов. Это значит, что мутации, приобретённые микробами для защиты от других антибиотиков, оставят их беззащитными перед новым веществом.

"Наиболее интересный момент: мы нашли новый сайт связывания антибиотика в рибосоме. Поэтому мутации на разных участках рибосом, которые дают устойчивость к другим антибиотикам, не влияют на связывание тетраценомицина, то есть нет кроссрезистентности. Открытие нового сайта связывания открывает путь к модификации и улучшению антибиотика", — подчёркивает соавтор исследования Илья Остерман из МГУ имени М. В. Ломоносова и Сколковского технологического института.

К сожалению, у тетраценомицина есть важный недостаток. Он блокирует работу не только бактериальных, но и человеческих рибосом. Поэтому сам по себе он не может быть действующим веществом лекарства. Однако биохимики надеются получить на его основе новое соединение, которое будет атаковать только органеллы микробов.

01 июль 2020 /
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