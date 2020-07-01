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Внутри Земли обнаружили гигантские горы

Внутри Земли обнаружили гигантские горы

Изучая границу между ядром и мантией Земли, геофизики обнаружили, что она не такая гладкая, как считали раньше. У поверхностей, разделяющих внутренние слои, тоже сложный рельеф. Получается, что наша планета совсем не похожа на набор вложенных друг в друга сфер, как принято ее изображать. Статья с описанием исследований опубликована в научном издании Sciencemag.org.

О глубоких недрах геофизики судят по сейсмическим волнам, порождаемым землетрясениями. Есть продольные P-волны — когда упругие механические колебания происходят вдоль направления распространения и поперечные S-волны — в них колебания перпендикулярны.

Внутри Земли обнаружили гигантские горы

Американские учёные Университета Джонса Хопкинса и Мэрилендского университета в Колледж-парке совместно с израильскими коллегами из Тель-Авивского университета, используя новый алгоритм машинного обучения, выполнили параллельный анализ 7000 сейсмограмм, охватывающих сотни землетрясений с 1990 по 2018 год, и впервые составили детальную карту раздела ядра и мантии Тихоокеанского региона.

На границе слоёв с разной плотностью скорость волн резко меняется. При переходе от твёрдой земной коры к более пластичной верхней мантии — увеличивается. Эту границу называют поверхностью Мохоровичича. Нижняя мантия тверже, чем верхняя. Внешнее ядро, в котором поперечные сейсмические волны не распространяются, — жидкое, а внутреннее — опять твёрдое, но слегка пластичное.

Пока сеть сейсмографов была редкой, разделы между внутренними оболочками с определенной долей условности изображали в виде сфер. По мере накопления и обработки данных стало ясно, что каждая из этих границ — сложная поверхность со своим рельефом и внутренние "горы" даже выше, чем на поверхности Земли, а "впадины" глубже.

01 июль 2020 /
Хочу все знать
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