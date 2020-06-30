Пучина проблем российского кораблестроения

Почему Россия по-прежнему лишена возможности планомерно развивать свой Военно-морской флот

29 июня в России отмечается День кораблестроителя. Праздничная дата была утверждена постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года в память об указе царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля «Орёл» в 1667 году.

«Орёл» представлял собой разновидность голландского пиНАСА — многоцелевого парусно-гребного судна. Консультантом при создании корабля выступил голландский инженер Ламберт Гельт. Капитаном судна был назначен голландец Давид Бутлер, команда была набрана из иностранных матросов.

Судьба «Орла» была незавидной — в 1670 году он был захвачен восставшими под предводительством Степана Разина казаками. По одной из версий бунтовщики сожгли «Орёл», по другой — судно простояло несколько лет в протоке Кутум вблизи Астрахани и сгнило.

Непреодолённая зависимость

Вопрос о том, какое событие уместно считать точкой отчёта истории российского торгового и военного флота, по-прежнему остаётся дискуссионным из-за отсутствия до Петра Iпланов по системному развитию кораблестроения. Негативную роль играли отсутствие выходов к морям, недостаточно развития экономика и внешняя торговля.

Крупнейшим торговым партнёром России в допетровскую эпоху была Англия в лице базировавшейся на Белом море Московской компании. Британские купцы привозили свои товары, приобретали русские и затем либо перепродавали их, либо увозили на родину.

Собственных кораблей, которые могли добраться до побережья Англии и других европейских государств, у России не было. Положение дел начало меняться лишь с приходом к власти Петра I. В ходе Северной войны (1700-1721) Россия прорубила выход в Балтийское море, а в конце XVIIвека одолела Османскую империю в борьбе за Азовское море

Однако в развитии флота Россия критически зависела от иностранных специалистов и технологий. Несмотря на европеизацию и появление первых специализированных учебных заведений, империя продолжала нанимать на инженерные и офицерские должности подданных европейских держав. Все основополагающие документы в области военно-морского дела являлись результатом переработки западного опыта.

Развитие русского флота происходило неравномерно. Например, после смерти Петра I ВМФ оказался в жутком упадке. Основная причина деградации флота состояла в том, что корабли строились из сырого непросушенного леса и очень быстро гнили, причём хуже всего ситуация с боеспособностью наблюдалась на Балтике, где к тому же крайне агрессивная для морской техники окружающая среда.

Молодой империи не хватало системности в строительстве и эксплуатации флота. Основная масса проблем была решена с восшествием на трон Екатерины II. При ней Россия смогла одержать ряд крупных побед над турецким флотом в Чёрном и Средиземном морях. Немало сражений русский флот выиграл и в первой половине XIX века.

Однако отечественные флотоводцы в основном расправлялись с дряхлеющей Османской империей, то есть с не самым могущественным противником. Столкновение с развитыми европейскими государствами заканчивались другими результатами. Драматичные события Крымской войны (1853-1856), в которой приняли участие британские и французские ВМС, обнажили серьёзное отставание императорского флота и артиллерии.

Вопрос критической зависимости от иностранных технологий не смог решить ни один царь.

Большинство судов строилось на российских верфях, но до самого распада империя активно закупала боевые и торговые корабли на Западе.

Многочисленными организационными ошибками сопровождалось и создание постреволюционного советского флота. СССР не хватало ни опытных кадров, ни средств на адекватное развитие военно-морского компонента РККА

Вопреки расхожему мнению вклад ВМФ СССР в разгром нацистской Германии был невелик: никаких крупных сражений на море советский флот не проводил, а большая часть морских десантных операций окончилась неудачей. Все основные победы, которыми гордиться страна, были достигнуты именно на земле, хотя моряки Балтийского, Чёрного, Северного и Тихоокеанских флотов, безусловно, продемонстрировали выдающееся мужество в сражениях с оккупантами.

Прямую ответственность за слабость советского флота в период ВОВ, его неспособность разрушать морские коммуникации противника и прикрывать действия наземных соединений несёт руководство СССР , которое в 1930-е годы окончательно избавилось от квалицированных кадров, служивших на императорском флоте.

От триумфа к застою

Подлинный расцвет военного и торгового флота нашей страны наступил в 1970-1980-е годы. Некоторое время по количеству боевых кораблей ВМФ СССР даже превосходил американские ВМС. В составе военно-морских соединений Советского Союза находились десятки атомных подлодок, крейсеров и эсминцев. Страна в целом успешно строила авианосцы и ледоколы. Часть работ в интересах ВМФ выполняли страны соцлагеря. Например, Польша строила большие десантные корабли.

Такой феноменальный результат был достигнут благодаря масштабным вливаниям в отраслевую науку, систему высшего и среднего технического образования, конструкторские бюро и модернизацию верфей. Гордостью СССР был не только атомный флот, но и знаменитая Средиземноморская эскадра, которая с помощью постоянных учений и манёвров эффективно сдерживала западные ВМС.

Обратной стороной триумфа советского флота была недостаточная унификация техники и как следствие неотрегулированная инфраструктура облуживания кораблей и подлодок разного типа. Кроме того, качество советской военно-морской техники всегда несколько уступало американской, хотя эта проблема нивелировалась высоким профессионализмом экипажей.

Современный российский флот представляет собой осколок советского ВМФ, который за последние 15 лет немного обновился за счёт ввода в строй порядка 30 боевых кораблей. Почти все новинки относятся к классу корвет и не способны выполнять задачи в дальней морской зоне. Россия не в состоянии держать крупные силы у побережья Сирии и соревноваться с Америкой на просторах Мирового океана

За красивыми картинками пусков «Калибров» и парадов в День ВМФ скрывается бездна проблем, вызванных не столько дефицитом денег, сколько общей бессистемностью развития флота. Наша промышленность (в том числе по вине военных) срывает почти все сроки сдачи и ремонта кораблей. В наши дни на создание одного небольшого корабля может уйти до 4-6 лет, продолжительность реализации проекта крупнотоннажного судна может потребовать 7-15 лет.

Современная эпоха кораблестроения чем-то напоминает постпетровский период, когда грандиозные успехи на море сменились стагнацией, переросшей затем в деградацию. Сегодняшние темпы строительства новых кораблей такие, что через 10-15 лет ВМФ может остаться без крейсеров, эсминцев и авианосцев. В лучшем случае — подавляющее большинство кораблей первого ранга (водоизмещением свыше 5 тыс. тонн) будут находиться по факту в небоеспособном состоянии.

При этом российская военно-морская промышленность жива и способна, пусть и не без проблем, проектировать и создавать современные корабли и подлодки. Корень бед России заключается в отсутствии единого компетентного центра принятия решений в структуре Минобороны РФ и явно неэффективном (но, видимо, очень влиятельном) руководстве Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), которое продолжает множить мелкосерийные проекты в ущерб объективным интересам флота.

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