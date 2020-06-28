В Интернете снова заговорили о Лох-Несском чудовище
Примерно так бы выглядело Лох-Несское чудовище. Если бы существовало.
Самым глубоким озером Шотландии считается Лох-Несс, глубина которого составляет около 230 метров. Тысячи лет назад древнеримские воины вторглись в шотландские земли и нашли на камнях изображения животных — самым необычным из них было нечто похожее на огромного тюленя с длинной шеей. Именно тогда возникла легенда, что в озере Лох-Несс живет чудище, которое время от времени попадается на глаза людей. За всю историю человечества было зафиксировано более 1000 случаев столкновения с загадочным существом, но в качестве доказательств очевидцы показывают всего лишь размытые фото и видео. Недавно о Лох-Несском чудовище снова заговорили, потому что один мужчина начал уверять, что тоже снял загадочное существо на камеру.
фото Лох-Несского чудовища
По данным издания ScienceAlert, новая фотография Лох-Несского чудовища была опубликована в Facebook примерно в середине июня. Автор фотографии написал, что заметил чудовище случайно, когда в 2019 году ходил на экскурсию в средневековый замок Аркарт. Он увидел рябь в воде и достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать это явление. Спустя некоторое время из воды показалась голова загадочного существа и исчезла так же быстро, как и появилась. В конечном итоге мужчина сделал только одну фотографию.
Создатель посвященной загадочным существам группы в Facebook, поделился, что не верит в древнюю легенду и считает, что большинству наблюдений есть логичное объяснение. Он предположил, что мужчина запечатлел огромного сома (Silurus glanis), длина тела которых равняется примерно 3 метрам, а масса достигает 400 килограмм. Как оказалось, его предположение было верным, потому что пользователи Интернета довольно быстро нашли доказательство того, что фотография была сделана в фотошопе.
У сомов есть интересная особенность — узоры на их теле уникальны, прямо как отпечатки пальцев людей. На опубликованной фотографии можно заметить, что на спине предполагаемого Лох-Несского чудовища есть довольно большое пятно. Пользователи довольно быстро поняли, что такая же «клякса» есть и на теле пойманного в итальянской реке По огромного сома, о котором стало известно в 2019 году. Длина его тела составляла 268 сантиметров, а масса достигала 130 килограмм.
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По данным блога Loch Ness Mystery, автор фотографии работает с 3D-графикой, поэтому он легко мог сделать фальшивку. Но зачем он это сделал — не ясно. Видимо, им двигало желание заявить о себе как о человеке, нашедшем подтверждение существования существа из давшей легенды. Только вот до него сделать это пытались тысячи людей и никому из них не удалось убедить общество в правоте своих слов.
Легендарное животное
Самой известной фотографией Лох-Несского чудовища считается кадр, запечатленный в 1934 году лондонским врачом Кеннетом Уилсоном (Kenneth Wilson). На представленной им фотографии видно нечто, похожее на плывущего динозавра. Автор фотографии утверждал, что заснял чудовище случайно, когда прогуливался по окрестностям озера и наблюдал за птицами. В 1994 году выяснилось, что эта фотография — фальшивка, созданная вместе с тремя сообщниками. Помощники некогда уважаемого врача сами в этом сознались.
Так как количество сообщений о Лох-Несском чудовище исчислялось тысячами, ученые много раз пытались найти его в рамках специально организованных исследований. В 2016 году британские ученые использовали робота под названием Мунин, чтобы он как можно детальнее изучил дно загадочного озера. Рыбаки сообщали, что на дне Лох-Несса есть расщелина глубиной до 1500 метров, в котором могло прятаться древнее существо. Однако, никакого углубления на дне озера не было найдено.
Если придерживаться здравого смысла, Лох-Несское чудовище явно не существует. Ведь разговоры о нем ведутся уже тысячи лет подряд, а людей, которые его якобы видели, очень мало. К тому же, считается, что этим чудовищем является древний плезиозавр — древнее пресмыкающееся, которое не может подолгу жить без воздуха. Если бы он существовал, он бы явно часто всплывал, чтобы глотнуть воздуха.
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