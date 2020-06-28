В Интернете снова заговорили о Лох-Несском чудовище

Примерно так бы выглядело Лох-Несское чудовище. Если бы существовало.

Самым глубоким озером Шотландии считается Лох-Несс, глубина которого составляет около 230 метров. Тысячи лет назад древнеримские воины вторглись в шотландские земли и нашли на камнях изображения животных — самым необычным из них было нечто похожее на огромного тюленя с длинной шеей. Именно тогда возникла легенда, что в озере Лох-Несс живет чудище, которое время от времени попадается на глаза людей. За всю историю человечества было зафиксировано более 1000 случаев столкновения с загадочным существом, но в качестве доказательств очевидцы показывают всего лишь размытые фото и видео. Недавно о Лох-Несском чудовище снова заговорили, потому что один мужчина начал уверять, что тоже снял загадочное существо на камеру.

фото Лох-Несского чудовища

По данным издания ScienceAlert, новая фото графия Лох-Несского чудовища была опубликована в Facebook примерно в середине июня. Автор фото графии написал, что заметил чудовище случайно, когда в 2019 году ходил на экскурсию в средневековый замок Аркарт. Он увидел рябь в воде и достал фото аппарат, чтобы сфото графировать это явление. Спустя некоторое время из воды показалась голова загадочного существа и исчезла так же быстро, как и появилась. В конечном итоге мужчина сделал только одну фото графию.

Создатель посвященной загадочным существам группы в Facebook, поделился, что не верит в древнюю легенду и считает, что большинству наблюдений есть логичное объяснение. Он предположил, что мужчина запечатлел огромного сома (Silurus glanis), длина тела которых равняется примерно 3 метрам, а масса достигает 400 килограмм. Как оказалось, его предположение было верным, потому что пользователи Интернета довольно быстро нашли доказательство того, что фото графия была сделана в фото шопе.

У сомов есть интересная особенность — узоры на их теле уникальны, прямо как отпечатки пальцев людей. На опубликованной фото графии можно заметить, что на спине предполагаемого Лох-Несского чудовища есть довольно большое пятно. Пользователи довольно быстро поняли, что такая же «клякса» есть и на теле пойманного в итальянской реке По огромного сома, о котором стало известно в 2019 году. Длина его тела составляла 268 сантиметров, а масса достигала 130 килограмм.

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По данным блога Loch Ness Mystery, автор фото графии работает с 3D-графикой, поэтому он легко мог сделать фальшивку. Но зачем он это сделал — не ясно. Видимо, им двигало желание заявить о себе как о человеке, нашедшем подтверждение существования существа из давшей легенды. Только вот до него сделать это пытались тысячи людей и никому из них не удалось убедить общество в правоте своих слов.

Легендарное животное

Самой известной фото графией Лох-Несского чудовища считается кадр, запечатленный в 1934 году лондонским врачом Кеннетом Уилсоном (Kenneth Wilson). На представленной им фото графии видно нечто, похожее на плывущего динозавра. Автор фото графии утверждал, что заснял чудовище случайно, когда прогуливался по окрестностям озера и наблюдал за птицами. В 1994 году выяснилось, что эта фото графия — фальшивка, созданная вместе с тремя сообщниками. Помощники некогда уважаемого врача сами в этом сознались.

Так как количество сообщений о Лох-Несском чудовище исчислялось тысячами, ученые много раз пытались найти его в рамках специально организованных исследований. В 2016 году британские ученые использовали робот а под названием Мунин, чтобы он как можно детальнее изучил дно загадочного озера. Рыбаки сообщали, что на дне Лох-Несса есть расщелина глубиной до 1500 метров, в котором могло прятаться древнее существо. Однако, никакого углубления на дне озера не было найдено.

Если придерживаться здравого смысла, Лох-Несское чудовище явно не существует. Ведь разговоры о нем ведутся уже тысячи лет подряд, а людей, которые его якобы видели, очень мало. К тому же, считается, что этим чудовищем является древний плезиозавр — древнее пресмыкающееся, которое не может подолгу жить без воздух а. Если бы он существовал, он бы явно часто всплывал, чтобы глотнуть воздух а.