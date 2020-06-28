Как выглядит закат Солнца на других планетах?

Кадр из нового видео НАСА , иллюстрирующего закат на планетах Солнечной системы

Как выглядит закат Cолнца с Урана? Один из способов увидеть подлинную красоту мира – наблюдать, как солнц е медленно садится на Западе, окрашивая небо в разные цвета. Теперь представьте, что вы наблюдаете тот же самый закат, сидя на Сатурне, Венере или Марс е. Благодаря ученому-планетологу из NASA этот опыт, кажущийся возможным только в воображении, практически, стал реальностью. Джеронимо Вильянуэва, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, создал симулятор заката, который показывает, как выглядит уходящее за горизонт солнц е с поверхности Красной планеты, колец газового гиганта и других планет Солнечной системы. Ну что, поехали?

Как солнц е освещает планеты

Вильянуэва показывает, как это будет выглядеть, когда земля , Марс , Венера, Уран и Титан – самая большая луна Сатурна, отвернутся от света солнц а и яркость звезды исчезнет вдали. Закаты выглядят по-разному на каждой планете в результате взаимодействия солнечного света с атмосферой планеты. Солнечный свет рассеивается от молекул, находящихся в атмосфере. Этот процесс рассеяния, также известный как рэлеевское рассеяние, оказывается более эффективным на более коротких длинах волн, которые являются синим концом видимого спектра, или частью электромагнитного излучения, которое может быть видно человеческим глазом.

Вот почему солнечный свет, который рассеивается на Землю, является преимущественно голубым, в результате чего дневное небо имеет голубой цвет. Компьютерное моделирование также показывает разницу в цвете неба во время заката на Земле в обычный ясный день, туманный день и пасмурный день. На Уране солнечный свет взаимодействует с водородом, гелием и метаном, содержащимися в его атмосфере, которые поглощают длинноволновую красную часть света. В результате закат на Уране – насыщенная лазурь, которая постепенно переходит в королевский синий цвет с оттенками бирюзы, сообщает NASA в официальном пресс-релизе.

С другой стороны, закат на Марс е превращается из коричневатого в голубоватый оттенок в результате пыли в Марс ианской атмосфере, которая эффективнее рассеивает синий цвет. На приведенном выше видео показаны различные закаты бок о бок, причем белая точка представляет положение солнц а, когда оно садится на этой планете.

Вильянуэва создал симулятор заката, разрабатывая инструмент для возможной будущей миссии по изучению атмосферы Урана. Инструмент компьютерного моделирования предназначен для того, чтобы помочь ученым интерпретировать измерения света на других мирах, чтобы выявить химический состав их атмосфер. Точно так же в 2014 году исследователи, работающие с данными миссии NASA «Кассини» представили себе, как будет выглядеть закат на Титане, скрытый дымкой и смогом, окружающими луну. Эти данные должны были помочь исследователям изучить экзопланеты с туманным небом и лучше понять состав их атмосферы.

Закат на экзопланетах

Сага о Звездных войнах начинается с заката на Татуине, планете с двумя солнц ами. Более чем через 40 лет после выхода этого фильма мы знаем, что вполне вероятно где-то есть похожая на Татуин экзопланета. К счастью, теперь мы можем подробно рассмотреть миры, вращающиеся вокруг нашего и чужих солнц . Более того, в новой симуляции NASA цвет отражает не только состав атмосферы каждой из планет, но и эффект, возникающий при движении солнц а к горизонту в результате вращения планет.

На Земле это приводит к тому, что во время заката на небе начинает преобладать голубой свет, обогащаясь оттенками желтого, оранжевого и красного. Но на Уране, куда NASA намерены запустить миссию в этом или следующем десятилетии, вечер будет совсем другим. Химический состав атмосферы, влияние пыли и дымки может трансформировать цвет закатов. Это более чем очевидно на Земле, где не существует двух одинаковых закатов, а также на Марс е, где пыль крайне эффективно отражает синий цвет, а закат заставляет небо переходить из синего цвета в коричневый. А на какой планете вы бы хотели встретить закат? Ответ будем ждать здесь!