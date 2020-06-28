Канадская компания MDA создаст роботизированный манипулятор для станции Lunar Gateway

Канадское космическое агентство, которое одним из первых поддержало программу НАСА по строительству окололунной станции Lunar Gateway выбрало подрядчика, который создаст робот изированный манипулятор для станции. Выбор пал на канадскую компанию MacDonald, Dettwiler and Associates Inc., которая имеет более чем сорокалетний опыт в создании подобных устройств и механизмов. Сервисный робот изированный манипулятор получил имя Canadarm3.

В MDA уже разрабатывали манипулятор Canadarm для американских кораблей Space Shuttle, их испытания прошли в далеком 1981 году, Canadarm2 использовали на МКС с 2001 года, в 2008 году на МКС закончился монтаж манипулятора Dextre, так же производства этой компании.

Манипулятор Canadarm3 будет состоять из нескольких компонентов, а именно, основной руки, длина которой составит около восьми с половиной метров, и набора инструментов, которые будут иметь сменный характер. Основной задачей манипулятора будет плановый осмотр и ремонт станции в случае необходимости, захват кораблей, которые будут пребывать к станции, помощь астронавтам впри выходе в открытый космос , так же он поможет в проведении ряда научных экспериментов.

Планируется завершить производство Canadarm3 к началу строительства окололунной станции, точная дата зависит от сроков и графика самого НАСА .