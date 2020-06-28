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Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?

Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?

Новый коронавирус может оказаться вирусом, на самом деле атакующим ствол головного мозга

Несмотря на то, что в России и других странах мира постепенно снимают ограничения, ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. Как сообщает Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) в США, коронавирусом в стране могло заразиться до 25 000 000 человек, а эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напоминают, что пандемия по-прежнему в разгаре. Мы очень хотели бы рассказать вам хорошие новости, но результаты последних научных исследований вызывают беспокойство – коронавирус SARS-CoV-2 повреждает мозг, вызывая головные боли, инсульты и судороги.


Последствия коронавируса

Некоторые ученые подозревают, что COVID-19 вызывает не только дыхательную недостаточность и повреждение легких, но и другие симптомы, которые относятся к признакам повреждения мозга. Согласно результатам предыдущих исследований, например работе опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, у пациентов с подтвержденным Covid-19, наблюдались неврологические симптомы, начиная от когнитивных нарушений, заканчивая спутанностью сознания. Это – признаки «энцефалопатии» (общий термин для обозначения повреждений головного мозга) – тенденция, которую исследователи в Ухане заметили у пациентов еще в феврале.

Распространенность неврологических нарушений у пациентов с Covid-19, включая легкие симптомы, такие как головная боль, потеря обоняния (аносмия) и покалывание (аркопарастезия), вплоть до более тяжелых, таких как афазия (неспособность говорить), инсульты и судороги, в общей сложности выявили более 300 исследований со всего мира. И это в дополнение к недавним выводам о том, что новый коронавирус может также нанести ущерб почкам, печени, сердцу и почти каждой системе организма.

Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?

Медицинские работники ухаживают за пациентом Covid-19, Бразилия; некоторые пациенты выздоравливают за два дня, в то время как у других на это уходят месяцы

Как пишет The BBC Future, по мере роста числа подтвержденных случаев Covid-19 станут заметны не только общие проявления заболевания, но и необычные симптомы, с которыми врачи никогда не сталкивались. Еще больше осложняет ситуацию то, что многие люди, страдающие от последствий инфекции не проходят тестирование, особенно если у них нет кашля или высокой температуры. Это означает, что если у них присутствуют неврологические симптомы, мы можем никогда не узнать, было ли это связано с Sars-CoV-2.

Существует значительный процент пациентов, инфицированных Covid-19, единственным симптомом у которых является спутанность сознания. Кашля и усталости у них нет. Мы столкнулись с вторичной пандемией неврологических заболеваний.

Роберт Стивенс,
Анестезиолог–реаниматолог в университете Джона Хопкинса.

Необходимо отметить, что большинство вирусных пандемий (включая грипп) имеют «U-образную» кривую смертности, убивая молодых и старых. Но у детей Sars-CoV-2 обычно вызывает легкие симптомы. Новый коронавирус также непропорционально поражает мужчин: до 70% пациентов, поступивших в реанимации по всему миру, были мужчинами, хотя мужчины и женщины заражались с одинаковой частотой.

В целом, за последние пару месяцев исследователи узнали, что болезнь поражает различные системы организма: пациенты могут умереть не только от легочной недостаточности, но и от почечной недостаточности, тромбоза, патологий печени и неврологических проявлений. Стивенс также отмечает, что у пациентов с Covid-19, похоже, отсутствует чувствительность к лекарствам, которые обычно используют врачи. Однако главный вопрос заключается в следующем: как коронавирус влияет на мозг?

коронавирус и головной мозг

Большинство исследователей считают, что неврологический эффект вируса является косвенным результатом либо кислородного голодания мозга («счастливая гипоксия», наблюдающаяся у многих пациентов), либо побочным продуктом воспалительной реакции организма (знаменитый «цитокиновый шторм»). Так, в Японии исследователи сообщили о случае с 24-летним мужчиной, который был найден без сознания на полу в луже собственной рвоты. Его били судороги по всему телу, а после госпитализации снимок МРТ выявил острые признаки вирусного менингита (воспаление головного мозга). Люмбальная пункция показала наличие Sars-CoV-2 в спинномозговой жидкости.

Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?

Неврологические симптомы менее распространены среди пациентов Covid-19, чем проблемы с легкими, но выздоровление может занять больше времени

Китайские исследователи также обнаружили следы вируса в спинномозговой жидкости 56-летнего мужчины, страдающего тяжелым энцефалитом. А при посмертном обследовании пациента Covid-19 в Италии исследователи обнаружили вирусные частицы в эндотелиальных клетках, выстилающих кровеносные сосуды мозга. В некоторых странах, таких как Франция, вскрытия пациентов Covid-19 строго ограничены (или прямо запрещены), что делает итальянскую находку еще более важной и волнующей.

мозг обычно защищен от инфекционных заболеваний так называемым «гематоэнцефалическим барьером» – оболочкой из специализированных клеток внутри капилляров, проходящих через головной и спинной мозг. Они блокируют проникновение микробов и других токсичных веществ в мозг. Если Sars-CoV-2 может пересечь этот барьер, это означает, что вирус может не только проникнуть в ядро центральной нервной системы, но остаться там и вернуться через несколько лет.

28 июнь 2020 /
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