Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?

Новый коронавирус может оказаться вирусом, на самом деле атакующим ствол головного мозг а

Несмотря на то, что в России и других странах мира постепенно снимают ограничения, ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. Как сообщает Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) в США, коронавирус ом в стране могло заразиться до 25 000 000 человек, а эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напоминают, что пандемия по-прежнему в разгаре. Мы очень хотели бы рассказать вам хорошие новост и, но результаты последних научных исследований вызывают беспокойство – коронавирус SARS-CoV-2 повреждает мозг , вызывая головные боли, инсульты и судороги.

Некоторые ученые подозревают, что COVID-19 вызывает не только дыхательную недостаточность и повреждение легких, но и другие симптомы, которые относятся к признакам повреждения мозг а. Согласно результатам предыдущих исследований, например работе опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, у пациентов с подтвержденным Covid-19, наблюдались неврологические симптомы, начиная от когнитивных нарушений, заканчивая спутанностью сознания. Это – признаки «энцефалопатии» (общий термин для обозначения повреждений головного мозг а) – тенденция, которую исследователи в Ухане заметили у пациентов еще в феврале.

Распространенность неврологических нарушений у пациентов с Covid-19, включая легкие симптомы, такие как головная боль, потеря обоняния (аносмия) и покалывание (аркопарастезия), вплоть до более тяжелых, таких как афазия (неспособность говорить), инсульты и судороги, в общей сложности выявили более 300 исследований со всего мира. И это в дополнение к недавним выводам о том, что новый коронавирус может также нанести ущерб почкам, печени, сердцу и почти каждой системе организма.

Как пишет The BBC Future, по мере роста числа подтвержденных случаев Covid-19 станут заметны не только общие проявления заболевания, но и необычные симптомы, с которыми врачи никогда не сталкивались. Еще больше осложняет ситуацию то, что многие люди, страдающие от последствий инфекции не проходят тестирование, особенно если у них нет кашля или высокой температуры. Это означает, что если у них присутствуют неврологические симптомы, мы можем никогда не узнать, было ли это связано с Sars-CoV-2.

Существует значительный процент пациентов, инфицированных Covid-19, единственным симптомом у которых является спутанность сознания. Кашля и усталости у них нет. Мы столкнулись с вторичной пандемией неврологических заболеваний. Роберт Стивенс,

Анестезиолог–реаниматолог в университете Джона Хопкинса.

Необходимо отметить, что большинство вирусных пандемий (включая грипп) имеют «U-образную» кривую смертности, убивая молодых и старых. Но у детей Sars-CoV-2 обычно вызывает легкие симптомы. Новый коронавирус также непропорционально поражает мужчин: до 70% пациентов, поступивших в реанимации по всему миру, были мужчинами, хотя мужчины и женщины заражались с одинаковой частотой.

В целом, за последние пару месяцев исследователи узнали, что болезнь поражает различные системы организма: пациенты могут умереть не только от легочной недостаточности, но и от почечной недостаточности, тромбоза, патологий печени и неврологических проявлений. Стивенс также отмечает, что у пациентов с Covid-19, похоже, отсутствует чувствительность к лекарствам, которые обычно используют врачи. Однако главный вопрос заключается в следующем: как коронавирус влияет на мозг ?

коронавирус и головной мозг

Большинство исследователей считают, что неврологический эффект вируса является косвенным результатом либо кислородного голодания мозг а («счастливая гипоксия», наблюдающаяся у многих пациентов), либо побочным продуктом воспалительной реакции организма (знаменитый «цитокиновый шторм»). Так, в Японии исследователи сообщили о случае с 24-летним мужчиной, который был найден без сознания на полу в луже собственной рвоты. Его били судороги по всему телу, а после госпитализации снимок МРТ выявил острые признаки вирусного менингита (воспаление головного мозг а). Люмбальная пункция показала наличие Sars-CoV-2 в спинномозг овой жидкости.

Китайские исследователи также обнаружили следы вируса в спинномозг овой жидкости 56-летнего мужчины, страдающего тяжелым энцефалитом. А при посмертном обследовании пациента Covid-19 в Италии исследователи обнаружили вирусные частицы в эндотелиальных клетках, выстилающих кровеносные сосуды мозг а. В некоторых странах, таких как Франция, вскрытия пациентов Covid-19 строго ограничены (или прямо запрещены), что делает итальянскую находку еще более важной и волнующей.

мозг обычно защищен от инфекционных заболеваний так называемым «гематоэнцефалическим барьером» – оболочкой из специализированных клеток внутри капилляров, проходящих через головной и спинной мозг . Они блокируют проникновение микробов и других токсичных веществ в мозг . Если Sars-CoV-2 может пересечь этот барьер, это означает, что вирус может не только проникнуть в ядро центральной нервной системы, но остаться там и вернуться через несколько лет.