Когда курицы стали домашними животными?

Это не новост ь, но домашние курицы когда-то были дикими

Об этом мало кто задумывался и осознавал, но курицы — это самая многочисленная и распространенная домашняя птица. Считается, что на сегодняшний день их количество исчисляется 24 миллиардами особей. В этом нет ничего удивительного, потому что куриц разводят ради яиц, мяса, пуха и перьев. Именно они являются основным источником белка для людей и, без преувеличений, они — самые полезные домашние животные в плане производства ингредиентов различных блюд. Но когда и где люди решили их одомашнить? Ведь курицы, как и все существующие сегодня домашние животные, были дикими.

Предок курицы

Этот вопрос волновал ученых с очень давних времен, но недавно примерная дата одомашнивания кур наконец-то стала известна. В XIX веке натуралист Чарлз Дарвин (Charles Darwin) выдвинул предположение, что предками известным нам сегодня куриц являются банкивские джунглевые курицы (Gallus gallus). А все потому, что два этих вида очень похожи и при скрещивании дают здоровое потомство без каких-либо отклонений в развитии. Если бы между ними не было родственной связи, цыплята родились бы как минимум нездоровыми.

Ученые уже почти уверены, что домашние птицы произошли от живущих в джунглях птиц. Только вот определить, где именно были одомашнены курицы, было очень сложно. Дело в том, что банкивские курицы с очень давних времен обитают в разных местах нашей планеты, от Индонезии до Пакистана. Но со временем появились новые технологии и ученые научились сравнивать образцы ДНК животных — молекулах, внутри которых хранятся инструкции, по которым развиваются живые организмы.

Генетическое исследование

Сравнением ДНК разных видов куриц на протяжении долгих лет занимался китайский исследователь Цзяньлинь Хань (Jianlin Han). Он собрал генетические образцы домашних и диких куриц из разных регионов Азии и Африки. В общей сложности он собрал 850 образцов ДНК и начал их сравнивать. Результаты его научной работы были опубликованы в научном журнале Cell Research.

Сравнение генетических данных показало, что самыми близкими родственниками ныне живущих домашних куриц является вид Gallus gallus spadiceus. Они обитают в лесах Таиланда и юго-западной части Китая. Судя по генетическим данным, разделение куриц на диких и домашних произошло примерно 7500 лет назад. Также есть доказательства того, что впоследствии домашние курицы скрещивались с дикими, что привело к появлению новых видов.

Происхождение курицы

В конечном итоге получилось, что курицы были одомашнены около 7500 лет назад, на территории Китая. Однако, это усредненные данные, потому что исследование показало очень размытые итоги — если быть точнее, одомашнивание произошло где-то между 6200 и 12 800 лет назад. Но в то, что домашние курицы появились настолько давно, ученым верится с трудом. А все потому, что даже рис начал выращиваться 9 000 лет назад. Так что предположение, что домашние курицы возникли 7500 лет назад, звучит более правдоподобно.

На сегодняшний день существует очень много разновидностей кур, которые различаются между собой окраской и особенностями разведения. Есть курицы, которые несут не белые и коричневые яйца, а зеленые и голубые. Например, цветные яйца несут курицы вида араукана. Эти птицы были обнаружены в одном из американских племен, в честь которого и получили свое название. Они обладают необычным внешним видом с пышными «бакенбардами» и, скорее, относятся к декоративным видам. Их яйцами особо не насытишься, потому что они маленькие и в год их появляется только по 170-180 штук.

Так выглядят курицы породы араукана