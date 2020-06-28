Воссоздано лицо человека, жившего 8000 лет назад

Знакомьтесь, это — Людвиг, живший 8000 лет назад

В Швеции есть археологический памятник под названием Канальорден, в котором около десяти лет назад были найдены перемешанные между собой кости людей и животных. На затопленной каменной платформе, находящейся в центре небольшого озера, лежали черепа девяти мужчин и женщин, живших около 8000 лет назад. Среди их останков лежали кости диких кабанов, медведей и барсуков, поэтому исследователи сделали вывод, что работают на месте ритуального погребения. Особенно сильно их заинтересовал череп древнего мужчины, внутри которого были найдены деревянные волокна — его голова явно была НАСА жена на пики. Изучив его останки, ученые смогли нарисовать его внешность на компьютере. Получился облик 50-летнего мужчины, который явно был сильным воителем.

Древний житель Швеции

О реконструкции внешности 8000-летнего мужчины рассказало издание National Geographic. Исследователям удалось получить данные ДНК, в котором находилась информация о цвете кожи и других индивидуальных особенностях человека. По мнению ученых, мужчине было около 50 лет, у него была относительно светлая кожа, бледно-голубые глаза и седеющая борода. Остальные детали его лица явно были выдуманы исследователями — они изобразили его хмурым и прищуренным, как-будто он разглядывает какой-то далекий объект. Его грудь украшает узор, сделанный мелом.

Реконструкция лица древнего жителя Швеции была заказана музеем Шарлоттенборг, расположенном в городе Копенгаген (Дания). Мужчине было дано имя Людвиг, но как именно его звали и кем он был, ученым неизвестно. По словам Ханны Граффман (Hannah Graffman), руководителя отдела культуры шведского города Мотала, созданный портрет позволит людям увидеть, как выглядели одни из первых жителей Швеции.



Жаль, что Людвиг не может говорить, потому что у исследователей есть много вопросов к нему, — пишет National Geographic.



Древние обряды

А вопросов к древнему человеку действительно много. В первую очередь, ученых интересует, почему мужчину и еще нескольких человек постигла такая ужасная участь. По словам Фредрика Халльгрена (Fredrik Hallgren), директора проекта «Канальорден», место обнаружения останков явно предназначалось для проведения обрядов. Возможно, 50-летний мужчина и другие люди были принесены в жертву древним богам, вместе с животными. Но, также может быть, что эта группа в чем-то провинилась и были наказаны самым жестоким способом. Какой именно обряд был проведен в Канальордене, до сих пор не ясно.

В 2021 году исследователи хотят реконструировать внешность одной из женщин, останки которой были найдены рядом с черепом Людвига. Судя по ее ДНК, она была блондинкой с темной кожей. Остальная информация вроде ее возраста, пока остается неизвестной, или исследователи просто обо всем этом не сообщают. Однако, разница в цветах кожи намекает исследователям на то, что 8000 лет назад в Швеции можно было встретить людей из разных народов. Если говорить по-научному, генетическая картина древней Скандинавии была очень сложной.



фото древних людей

Важно отметить, что Людвиг — не единственный человек из древних времен, внешность которого была воссоздана при помощи компьютерных технологий. На изображении ниже показано лицо подростка, который жил в Швейцарии примерно 1300 лет назад. Считается, что он был молод и умер примерно в 20 лет. Ему дали имя Аделазий Эбальх (Adelasius Ebalchus), а причина его смерти остается неизвестной.

Аделазий Эбальх

Или, вот другой пример. На изображении показано лицо женщины, которая жила в Британии примерно 1700 лет назад. Ее останки были найдены в 1936 году, причем в ее череп был поврежден гвоздем — скорее всего, ее кто-то убил. У нее были найдены признаки заболеваний позвоночника, что означает, что она выполняла тяжелый физический труд. Она умерла в возрасте от 25 до 35 лет.

Женщина, жившая на территории Британии примерно 1700 лет назад

А вот так выглядел мужчина, останки которого были обнаружены в 1985 году, во время строительных работ в Великобритании. Он жил примерно в 500 году до нашей эры и был убит ударами копья и ножа. Но он прожил весьма долгую для тех времен жизнь, на момент смерти ему было больше 45 лет.

Мужчина, живший в Британии, примерно в 500 году до нашей эры

Ну и напоследок стоит упомянуть женщину, которая была представительницей рода неандертальцев. Ее останки были обнаружены на территории нынешней Англии, а жила она около 40 000 лет назад. Подробностей о ее жизни, к сожалению, у исследователей нет.

Представительница рода неандертальцев