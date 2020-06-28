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Грузоперевозки в Петропавловск-Камчатский

Группа компаний готовы отгрузить товары любой категории в Петропавловск-Камчатский из Москвы или другого города. Перевозка грузов осуществляется с помощью приемлемого вида транспорта, который соответствует указанным требованиям. В зависимости от количества и объема, транспортного бюджета и отведённого времени, специалисты могут отправить посылку наземным или воздушным транспортом. Поэтому компания предоставляет собственный парк, регулярные или чартерные самолеты крупных авиакомпаний, а также оборудованный поезд.

Доставка в Петропавловск-Камчатскийобычных или сборных грузов через специализированные компании является оптимальным решением для перенаправления дорогих или хрупких товаров, не опасаясь за их сохранность. Грузовые перевозки, организованные логистическим центром, предполагают использование доступных видов транспорта, полную защиту и страхование имущества.

После успешной организации доставки товара в течение многих лет, гарантируется, что при разгрузке / погрузке и транспортировке, не возникнет никаких повреждений. Запечатывание контейнеров исключает возможность открытия до прибытия посылки в Петропавловск-Камчатский. Помимо безопасности, транспортная компания предлагает:

  • разработка оптимального логистического маршрута;
  • складские операции: маркировка, упаковка, погрузка и разгрузка вещей;
  • отправка посылки на адрес получателя;
  • консолидация активов на складах компании;
  • сбор сопутствующей документации, оплата услуг перевозчика;
  • бесплатная информация, мониторинг и консультации.

Стоимость трансфера рассчитывается с учётом условий доставки, выбранного вида транспорта и параметров груза. Перевозка лёгких / тяжёлых, опасных и негабаритных грузов будет стоить дороже, из-за необходимости соблюдения температурных условий и требований безопасности.

Окончательная цена доставки будет включать в себя следующее:

  • затраты на обработку посылки на складе: хранение товаров, классификация и упаковка;
  • стоимость отправки контейнера в аэропорт: личный транспорт позволяет компании быстро перенаправить вещи в любой аэропорт Москвы;
  • сборы в аэропорту: оплата документов, таможенное оформление, заправка.

Чтобы заказать доставку товара, свяжитесь с представителем компании по указанным номерам или оставьте электронный запрос на сайте. Для удалённой регистрации просто заполните форму обратной связи с указанием ваших контактных данных, адреса доставки и характеристик груза.

28 июнь 2020 /
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