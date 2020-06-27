Икота, зевота, мурашки по коже и гусиная кожа: зачем они нам?

Всем хорошо известны такие реакции организма, как «мурашки по коже», отрыжка, икота, урчание в животе, зевота и многое другое. Однако большинство из нас совершенно не знает, что их вызывает, и не может объяснить, с чем они связаны.

Урчание в животе многие ассоциируют с чувством голода, а икота рассматривается некоторыми как верный признак того, что кто-то тебя вспоминает! Но так ли это с научной точки зрения? Давайте разберёмся.

«Мурашки по коже»

«Гусиная кожа» или ощущение, что «мурашки по коже побежали», появляется, когда мы чувствуем холод или испытываем сильные эмоции, такие как страх, восторг или сексуальное возбуждение. Мурашки-пупырышки образуются за счет сокращения мышц у основания волосков, в результате чего волоски поднимаются. Такая реакция встречается у многих млекопитающих, кроме человека.

Реагируя на холод, волоски распрямляются, чтобы задержать воздух и создать изоляционный слой, тем самым удерживая тепло тела. Появление «гусиной кожи» в ответ на эмоциональное возбуждение, однако, более полезно для животных, чем для человека, т.к. распрямленные волоски помогают создать впечатление, что животное выглядит крупнее – как говорится, зверь ощетинился.

Таким образом, реакция служит своеобразным защитным механизмом для отпугивания хищников.

Отрыжка

Хотя отрыгивать считается неприличным – это совершенно естественный физиологический процесс. Когда мы едим или пьем, мы обычно заглатываем воздух , что приводит к вздутию желудка и дискомфорту в животе. Чтобы избавиться от такого неудобства, заглоченный воздух выводится из пищеварительного тракта через рот.

Испускаемый воздух представляет собой главным образом смесь азота и кислорода. Однако в отрыжках, образующихся при питье газированных напитков, преобладает углекислый газ, содержащийся в самих напитках. Другими причинами отрыжек могут быть гастроэзофагеальный рефлюкс (нарушение, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод) и гастрит.

Икота

Икота — это непроизвольные сокращения диафрагмы, которые имитируют фиксированный вдох, однако внезапное закрытие дыхательных путей надгортанником перекрывает поток воздух а, сдавленный звук «ик», который при этом производится, является следствием резкого закрывания голосовой щели.

Хотя ученые еще не пришли к окончательному выводу о механизме возникновения икоты, наиболее вероятными причинами являются резкие изменения температуры, быстрое поглощение пищи, острая еда, употребление газированных напитков и гастроэзофагеальный рефлюкс. В большинстве случаев икота проходит сама по себе, как только диафрагма расслабляется.

Зевота

Что на самом деле происходит, когда мы зеваем и почему мы зеваем? Когда мы зеваем, наш рот широко открыт, что обеспечивает максимальный приток воздух а. Вдыхаемый воздух расширяет легкие, сжимает мышцы живота и толкает диафрагму вниз. Затем следует выдох изо рта.

Было предложено несколько теорий, чтобы объяснить этот рефлекторный дыхательный акт, но наиболее популярными являются две теории: 1) это механизм охлаждения мозг а путем выведения «горячей» крови из мозг а и введения «более холодной» крови из легких, и 2) это подражательное действие – стоит зевнуть одному, и вслед за ним все начинают зевать, настолько это действие «заразно». Зевоту также обычно связывают со скукой или усталостью.

Урчание в животе

Эти урчания абсолютно не кстати в разгар важного разговора или во время романтических свиданий. Несмотря на то, что эти кишечные звуки иногда вызывают чувство неудобства и смущают, они совершенно естественны и закономерны. Шумы возникают из-за мышечных сокращений стенки кишечника при движении через нее пищи и воздух а. Стенки сжимаются, чтобы смешать пищу, протолкнуть ее через кишечник и помочь пищеварению.

Этот процесс, называемый перистальтикой, продолжается большую часть дня и сопровождается урчанием, хотя в большинстве случаев эти звуки недостаточно громкие, чтобы их можно было услышать. Урчания громче всего слышны, когда желудок пуст, поэтому они часто ассоциируются с голодом.