26 июня 1948 года начал работу «воздушный мост», не давший Иосифу Сталину уморить немцев голодом

Жизнь побеждённых – скорбный удел. Поражение Германии во Второй мировой войне обрекло её население на многолетнюю оккупацию победителями. Берлин был поделен на 4 зоны, в одной из которых верховодили Соединённые Штаты, в другой — Британия, в третьей — СССР . А в четвёртой? Все три страны-победительницы одновременно.

Немного истории

На Потсдамской конференции летом 1945 года лидеры стран-победителей договорились о мерах по сохранению мира и безопасности на европейской части земного шара. Там же было подчёркнуто, что страны Европы имеют право на суверенитет и невмешательство в их внутренние дела.

Но уже тогда, в июле-августе 1945 года, было совершенно очевидно, что противоречия между победителями, их видением дальнейшего развития ситуации в Европе слишком велики. И новое противостояние мирового масштаба не заставит себя ждать. Вот только каким оно будет? Холодным или кровавым?

На Западе очень быстро поняли одну простую истину: несмотря на итоги Потсдамской конференции, где страны получали номинальное право на самоопределение, суверенитет и невмешательство, Советский Союз будет НАСА ждать коммунизм везде, где только сможет.

Товарищ Сталин, вчерашний союзник «товарища гитлер а», вмиг позабыл, как советский Молотов и немецкий Риббентроп осенью 1939 года «закладывали прочный фундамент для длительного мира в Восточной Европе».

Войска Красной армии и Вермахта дербанили осенью 1939 года Польшу и даже проводили совместный парад в Бресте.

А зимой 1939-го в советской печати за подписью «вождя народов» публиковались послания гитлер у о том, что «скреплённая кровью дружба народов Германии и СССР » имеет все шансы быть длительной и прочной.

Как только закончилась война, Сталин провозгласил Советский Союз победителем №1 и одновременно главной жертвой фашизма. Иосиф Виссарионович полагал, что это даёт ему право единолично хозяйничать на территории поверженной Германии.

Советские войска демонтировали и вывозили немецкие заводы, хотя никаких соглашений о репарациях подписано ещё не было. На Западе видели, как лихо взялись за дело Советы. Там поняли, что экспансия коммунистического толка может быть не менее опасна, чем фашизм.

Сэр Уинстон Черчилль, на несколько лет оставивший пост премьер-министра Великобритании и прибывший в США с визитом, как частное лицо, в ходе своей знаменитой Фултонской речи, прозвучавшей в марте 1946 года, заявил о том, что Советская Россия стремится повсеместно НАСА ждать свою сферу влияния и тоталитарную коммунистическую идеологию.

Именно Черчилль, ярый антикоммунист, впервые использовал слова «железный занавес», образно отделив от цивилизованного мира Варшаву и Прагу, Бухарест и Софию, Прагу и Восточный Берлин, Будапешт, где устанавливался тоталитарный контроль СССР .

В этих «инкубаторах» и «колыбелях» Сталинской идеологии вручную умножалась численность членов коммунистических партий, бывших до этого микроскопическими либо не имевших особых симпатий вовсе.

Британский политик отметил, что Сталин уважает только силу и презирает слабость. Черчилль намекал на возможность использования сдерживающего аргумента — (ядерного оружия, имевшегося у США, Британии и Канады).

В советской печати, едва ли не на следующий день, он получил упрёки в бряцании оружие, призывах к войне, навязывании миру «английской расовой теории». Были и несправедливые сравнения с Адольфом гитлер ом.

Так началась Холодная война. Пальцы вчерашних союзников плясали на курках. Тогдашний президент Гарри Трумэн прозрачно намекал о возможности использования ядерного оружия против СССР .

Противоречия между вчерашними союзниками росли в геометрической прогрессии.

Планировавшие получать от Германии репарации западные державы, уяснили, что СССР – чёрная дыра, в которую может улететь всё благодаря аппетитам усатого «дядюшки Джо». Встречи лидеров этих стран начали проходить в ином формате — без СССР .

Одно из них вошло в историю, как Лондонское совещание 6-ти держав. Именно на этом совещании были заложены краеугольные камни образования нового федеративного государства в зоне влияния западного сектора оккупации Германии

В целях реинкарнации разрушенной под корень немецкой экономики ввели новую валюту взамен обесцененной рейхсмарки. 20 июня 1948 года руководитель экономического департамента западного сектора Людвиг Эрхард представил миру новую немецкую марку.

Это стало самым весомым — экономическим! — доказательством окончательного и бесповоротного разделения Германии. Для Иосифа Виссарионовича, грезившего единоличным владением немецкими земля ми, такой поворот был совершенно неприемлем.

Ответный ход Сталина в этой геополитической игре вчерашних союзников не заставил себя ждать. В ночь с 23 на 24 июня была прервана подача электроэнергии в те районы Берлина, которые находились в сфере влияния Запада. А уже ранним утром следующего дня советские власти перекрыли автомобильное, железнодорожное и даже речное сообщение. Без света и продовольствия в одночасье остались более 2 млн человек

Эти люди, проживавшие в берлинских руинах, очень сильно зависели от внешних поставок. В эти «блокадные» дни сущность коммунизма стала для них более чем прозрачной.

Советские люди, конечно же, ничего не знали о «блокаде Берлина». Но на Западе понимали, что Сталин перешёл все мыслимые рубежи. Почему?

Согласно международному праву блокада считается актом военной агрессии. И это было явной провокацией, на которую могли последовать самые решительные действия США

Загвоздка была в том, что СССР не объявлял никакой блокады вовсе. Просто все пути в городе (железнодорожные, автомобильные) оказались в одночасье «нерабочими». Стали, так сказать, «нуждаться в капитальном ремонте».

Негативная реакция Сталина в ответ на введение немецкой валюты была более чем предсказуема. Однако никому и в голову не могло прийти, что Иосиф Виссарионович решит отыграться на людях и пойдёт низость, которая была под стать его «стратегическому партнёру 1939 года».

Для спасения людей, оставшихся без продовольствия, Запад рассматривал вариант ухода из города

Однако руководитель военных сил Соединённых Штатов, 51-летний генерал Клей такой вариант отверг, не желая идти на поводу у Москвы.

Генерала всецело поддержал президент США Гарри Трумэн.

Что делать?

Над этим чисто русским вопросам ломали голову американцы. Было решено использовать воздушные коридоры. Генерал Клей издал приказ о создании «моста», а на следующий день в аэропорту приземлился первый военный транспортник с полосато-звёздным флагом на борту.

Так началась операция «Провиант». Для 2 млн человек изначально планировалось поставлять 750 тонн продовольствия. Однако очень быстро поняли, что городу нужно в несколько раз больше

Такой объём грузоперевозок система «Берлинского воздушного моста» выдержать технически не могла. Как организовать взлёты и посадки огромного количества самолётов, вовлечение в процессы разгрузки сотен сменяющих друг друга рабочих, привлечь огромное количество технических специалистов, водителей, диспетчеров, планировщиков маршрутов?

Это немыслимое уравнение сумел решить лишь один человек – генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Вильям Таннер, поставлявший в годы Второй мировой по воздух у провиант из Бирмы для китайской армии Чан Кайши.

Офицер сумел реорганизовать процессы таким образом, чтобы каждый день по воздух у, в блокадный Берлин приходило не менее 2 тысяч тонн провианта на крыльях большегрузных воздушных транспортников С-54 (затем стали летать и другие самолёты). Бесперебойные поставки продовольствия были налажены уже к июлю 1948 года.

Осень была не за горами. И помимо продовольствия через «Берлинский воздушный мост» доставляли уголь, медикаменты, топливо — всё для поддержания полноценной жизни города.

Советские истребители брали американские транспортники в «зажим». Однако, как ни старались, не могли заставить их сесть. Не могли они и сбить самолёты ВВС США. Последний вариант был бы началом Третьей мировой. На него в Кремле не решались

Воздушные коридоры были организованы по принципу одностороннего движения. Самолёты прилетали по северному и южному коридорам (соответственно – из Гамбурга и Франкфурта), а улетали через центральный коридор, который вёл в Ганновер.

По этим эшелонам самолёты шли в 5 уровней и приземля лись каждые 4 минуты. У лётчиков была только одна попытка на успешное приземление. Если она по той или иной причине была не реализована, пилоту приходилось уходить по центральному коридору. Вместе со всем грузом. И возвращаться вновь.

Система ценностей жителей Берлина менялась на глазах. Если всего лишь 3,5 года назад британские и американские самолёты уничтожали столицу объявившей миру войну страны под корень, то сейчас они приносили в блокадный Берлин спасение миллионам людей

Аэродром, над которым непрестанно кружили самолёты, стал местом скопления берлинской детворы. Американские лётчики, имевшие в своём офицерском пайке шоколад, делали импровизированные «парашюты» из своих носовых платков и бросали сладости вниз.

Воздушный мост Берлина работал в круглосуточном режиме, в любую погоду, в условиях, абсолютно идентичных боевым. Были и потери. Преодолевая советскую блокаду, разбились 25 самолётов, погибли 31 гражданин США, 39 англичан и 13 немцев.

Блокада Берлина нанесла в странах Европы катастрофический удар по репутации коммунистической партии, СССР и Иосифа Сталина. Для многих стало очевидно, что красный цвет тоталитаризма не так уж сильно отличается от коричневого. Методы «работы» во многом были схожи.

Берлинская блокада длилась почти год (с июня 1948-го по май 1949-го). Она завершилась так же внезапно, как и началась, 12 мая 1949 года, в 00.01 сообщение всеми видами транспорта было восстановлено. А уже в октябре 1949 года вместо одной Германии, разорванной оккупационными зонами, на карте мира появились две – Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика. Иосиф Виссарионович собственноручно приблизил день создания ФРГ.

Пресловутая Берлинская стена появилась лишь через 8 лет после его смерти – в 1961 году, в разгар эпохи, которую мы сегодня называем «Оттепелью».

Такая история.

темы