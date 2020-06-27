Государственные изменники

Была ли украинская армия действительно «развалена» Виктором Януковичем и бывшими руководителями ВСУ

Генпрокуратура Украины заподозрила Виктора Януковича и двух бывших министров обороны страны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева в инициировании реформ, которые привели к развалу армии и потери Крыма в 2014 году. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса «Государственная измена».

По версии следствия, данные госдеятели на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособность Украины посредством сокращения численности ВСУ, расформирования воинских частей и подразделений, а также изменения мест их дислокации.

Действительно, за указанный период подобные процессы имели место быть. Однако за этот короткий временной отрезок произошло немало положительных событий, связанных, например, с перевооружением на новые боеприпасы и бронетехнику. Минобороны Украины наконец-то начали проводить интенсивные учения и армейские соревнования.

Почти все эти заслуги принадлежат Саламатину, который ранее весьма эффективно руководил «Укроборонпромом» (аналог российского «Ростеха»). Во многом благодаря ему Украина получила крупные контракты на поставку танков «Оплот» в Тайланд и БТР-4 в Ирак, развивался экспорт военно-транспортных самолётов марки «Ан», поддерживалось стабильное военно-техническое сотрудничество с РФ. С точки зрения здравого смысла претензии Генпрокуратуры к Саламатину выглядят, мягко говоря, необоснованными

Однако он недолго пребывал в должности министра обороны. В декабре 2012 года Саламатин был отстранён от руководства ВСУ из-за конфликта с Януковичем. Главой военного ведомства был назначен лояльный президенту выходец из бизнес-среды Павел Лебедев, в резюме которого не было серьёзных профессиональных достижений. Однако итоги его деятельности также сложно назвать отрицательными.

Именно при Лебедева стартовали структурные реформы ВСУ, сопровождавшиеся сокращением численности личного и командного составов. Однако данный процесс происходил, в том числе за счёт сокращения количества срочников (на Украине был отменён призыв) и увеличения доли контрактников. Прежде всего «профессионализация» кадров происходила в ВВС, ВМС и десантных войсках.

Ещё одна важная особенность реформы Лебедева заключалась в увеличении доли военнослужащих, проходящих службу в боевых частях. По состоянию на 2013 год численность ВСУ составляла 182 тысячи человек, из них 70 тысяч человек были приписаны к боевым подразделениям, остальные 112 тысяч — к частям обеспечения и управления.

Планировалось, что в 2017 году в рядах армии останутся служить 122 тысяч человек, причём 65 тысяч военнослужащих — в боевых подразделениях. Таким образом сокращение было призвано серьёзным образом оптимизировать структуру ВСУ, сделать её более сбалансированной. Кроме того, уменьшение численности армии позволяло направлять высвободившиеся средства на рост зарплат, перевооружение, решение социальных проблем. Например, к июлю 2014 года по сравнению с 1 апреля 2013 года жалованье военнослужащих должно было вырасти в два раза.

Согласно концепции реформирования и развития армии Украины до 2017 года, предполагалось увеличить финансирование мероприятий по боевой подготовке. В 2013 году на эти цели выделялось 6,4% от оборонного бюджета, в 2017 году данный показатель должен был вырасти до 10,6%. Наряду с этим, как рассчитывал Лебедев, удастся поднять планку расходов на покупку и ремонт военной техники

Вектор развития ВСУ, зафиксированный в концепции до 2017 года, был абсолютно адекватным и по крайней мере формально отвечал военным и экономическим потребностям Украины. Однако на момент госпереворота (февраль 2014) грандиозная реформа находилась в начальной стадии и не могла привести к положительным результатам.

Этим обстоятельством можно объяснить чрезвычайно низкий уровень боеготовности ВСУ в период горячей фазы АТО. Любая радикальная реформа армии сопровождается её временным ослаблением. Именно на этот этап выпали политические катаклизмы зимы-весны 2014 года и «антитеррористическая операция» на юго-востоке Украины.

Если бы госпереворот и последовавшие за ним трагические события произошли на два-три года позже, то вполне вероятно, что качество украинской армии находилось бы на совершенном ином уровне.

Упрёки в адрес Саламатина и Лебедева по поводу «сдачи» Крыма также далеки от реальности. Украина держала в автономной республике около 30 тысяч военнослужащих, то есть значительно больше допустимой численности российской группировки. Во время событий февраля-марта 2014 года Москва, скорее всего, нарушила формальные договорённости с Киевом (в Кремле это отрицают), что позволило занять стратегические объекты и окружить части ВСУ на полуострове.

Также при оценке результатов деятельности Саламатина и Лебедева Генпрокуратура Украины, видимо, намерено упускает из виду значение морального фактора. С обретения независимости ВСУ оказались заложниками постоянно меняющихся политических взглядов на будущее страны и её геополитическую ориентацию.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился на ядерное разоружение и занимал в целом прозападную позицию. Сменивший его Леонид Кучма старался придерживаться более сбалансированного курса. Плод оранжевого Майдана — Виктор Ющенко запустил процесс героизации националистов и интеграции Украины в НАТО. Но с приходом к власти Виктора Януковича в 2010 году ВСУ уже проводили учения с российскими коллегами, воспринимая наших военнослужащих как союзников и надёжных партнёров.

Нестабильная внутриполитическая ситуация, постоянный пересмотр истории и внешнеполитических векторов объективно препятствовали тому, чтобы внятно сформулировать идеологию вооружённых сил Украины. Для чего они нужны? Против кого готовятся воевать? Кто является потенциальным противником и союзником? На каких героев необходимо равняться?

В такой деморализирующей ситуации не приходилось говорить о воспитании какого-либо боевого духа. В результате в критический для государственности Украины момент армия отказалась помогать Януковичу, пассивно восприняла приход к власти майданной клики и отказалась отстаивать территориальную целостность страны в Крыму, в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня уголовными делами против Януковича и бывших министров обороны постмайданный режим рассчитывает закрыть вопрос с виновными в потери автономной республики и части Донбасса. Однако невозможно игнорировать тот факт, что негативные события 2014 года послужили драйвером решения идеологической проблемы ВСУ.

В нынешнем виде вооружённые силы Украины представляют собой намного более сплочённый идейный институт. Несмотря на трудности и политические препятствия со стороны Запада, нежелающего пока портить отношения с РФ, армия Украины де-юре и де-факто реформируется под стандарты НАТО.

Решён вопрос (по всей видимости, окончательно) с определением друзей и врагов. При всех проблемах современной Украины её 250-тысячные вооружённые силы обрели платформу для поступательного развития, и России необходимо учитывать данный фактор как угрозу национальной безопасности.

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