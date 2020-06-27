В самой глубокой впадине Земли обнаружены ядовитые для человека вещества

Марианская впадина глубиной 11 тысяч метров выглядит чистой, но на ее дне — настоящая свалка

Во время добычи полезных ископаемых человечество производит множество ядовитых веществ, в том числе и ртуть. В теории, если ртуть попадет в океанские воды и проникнет в корм рыб, из которых готовятся блюда, человек может отравиться ядовитым металлом. Это может привести к неправильному развитию детей — в 1950-х годах такие последствия отравления ртутью были зафиксированы в Японии. Недавнее исследование, проведенное учеными из США и Китая, доказало, что многие рыбы действительно могут быть отравлены вредными для человека и животных веществами. При помощи глубоководных робот ов исследователи выяснили, что на дне Марианской впадины есть огромные залежи ртути, частицы которой проникают в организмы маленьких существ, которыми питаются вылавливаемые людьми рыбы.

Загрязнение океанов

О страшной находке ученых рассказало издание Daily Mail. В течение 2016–2017 годов исследователи разместили робот ов в самых отдаленных уголках нашей планеты. В частности, речь идет о Марианской впадине и желобе Кермадек, расположенных в Тихом океане. На глубине более 10 километров была обнаружена большая концентрация метилртути — наиболее опасной разновидности ядовитого металла. Она имеет свойство накапливаться в организмах и усиливать свои вредные свойства.

По мнению исследователей, химическое соединение попало в воды Тихого океана вместе с дождем. Во время сжигания угля, добычи нефти и полезных ископаемых, частицы ртути попадают в воздух и накапливаются в дождевых облаках, откуда и попадают в океан и накапливаются в большом количестве. Раньше считалось, что эти частицы плавают на глубине не более сотни метров и не представляют опасности. Дело в том, что пища съедобных рыб находится на большой глубине и она не могла быть отравлена вредными веществами. Оказалось, что ученые все это время ошибались.

То, что метилртуть накапливается на большой глубине, означает, что корм употребляемых человеком в пищу рыб, все-таки может быть насыщена опасными веществами. Возникает так называемое биоаккумулирование — явление, когда вредные соединения в большом количестве накапливается внутри живых организмов. Если люди поймают рыб с содержанием метилртути и приготовят из них блюда, проблем не избежать. Как минимум, у любителей морепродуктов возникнут отравление и последующие проблемы со здоровьем. В самом худшем случае, развивающиеся в утробах матерей дети обретут болезни.

Влияние человека на природу

Вот вам и новое, важное и совершенно не радостное открытие — негативное влияние человека на природу оказалось еще более серьезным, чем считалось ранее. Об этой проблеме в 2013 году рассказывал автор Hi-News.ru Дмитрий Ауслендер. Уже тогда исследователи из США и Канады обнаружили высокую концентрацию метилртути в тканях рыбы данио-рерио (Danio rerio). Они выяснили, что при попадании в организм человека, метилртуть может накапливаться в нервных клетках, отвечающих за человеческое зрение. При длительном воздействии, ядовитое вещество может привести к слепоте.

Только вот стоит отметить, что вышеупомянутые рыбы не употребляются человеком в пищу. Из-за своей красоты они часто содержатся в аквариумах, а благодаря особенному строению организма активно используются в лабораторных исследованиях. Например, при помощи них ученые могут выяснить, как различные химические вещества могут воздействовать на организм человека. Эти крошечные создания длиной до 4 сантиметров даже бывали на Международной космической станции.

Как очистить океаны от ртути, пока не ясно. В 2015 году китайские ученые сообщили, что в качестве фильтров тяжелых металлов можно использовать коралловые рифы. Только вот эти геологические структуры, которые образуются в тропических водах, и так находятся на грани исчезновения — считается, что они полностью исчезнут с лица нашей планеты уже в 2100 году. Зачем их провоцировать на отравление?

Остается надежда только на то, что мир одумается и будет лучше контролировать количество вредных выбросов. Но, судя по стремительным климат ическим изменениям, пока мы справляется с этим очень плохо.