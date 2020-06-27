» » В самой глубокой впадине Земли обнаружены ядовитые для человека вещества

В самой глубокой впадине Земли обнаружены ядовитые для человека вещества

В самой глубокой впадине Земли обнаружены ядовитые для человека вещества

Марианская впадина глубиной 11 тысяч метров выглядит чистой, но на ее дне — настоящая свалка

Во время добычи полезных ископаемых человечество производит множество ядовитых веществ, в том числе и ртуть. В теории, если ртуть попадет в океанские воды и проникнет в корм рыб, из которых готовятся блюда, человек может отравиться ядовитым металлом. Это может привести к неправильному развитию детей — в 1950-х годах такие последствия отравления ртутью были зафиксированы в Японии. Недавнее исследование, проведенное учеными из США и Китая, доказало, что многие рыбы действительно могут быть отравлены вредными для человека и животных веществами. При помощи глубоководных роботов исследователи выяснили, что на дне Марианской впадины есть огромные залежи ртути, частицы которой проникают в организмы маленьких существ, которыми питаются вылавливаемые людьми рыбы.

Загрязнение океанов

О страшной находке ученых рассказало издание Daily Mail. В течение 2016–2017 годов исследователи разместили роботов в самых отдаленных уголках нашей планеты. В частности, речь идет о Марианской впадине и желобе Кермадек, расположенных в Тихом океане. На глубине более 10 километров была обнаружена большая концентрация метилртути — наиболее опасной разновидности ядовитого металла. Она имеет свойство накапливаться в организмах и усиливать свои вредные свойства.

В самой глубокой впадине Земли обнаружены ядовитые для человека вещества

Аппараты, которые были погружены на дно Тихого океана

По мнению исследователей, химическое соединение попало в воды Тихого океана вместе с дождем. Во время сжигания угля, добычи нефти и полезных ископаемых, частицы ртути попадают в воздух и накапливаются в дождевых облаках, откуда и попадают в океан и накапливаются в большом количестве. Раньше считалось, что эти частицы плавают на глубине не более сотни метров и не представляют опасности. Дело в том, что пища съедобных рыб находится на большой глубине и она не могла быть отравлена вредными веществами. Оказалось, что ученые все это время ошибались.

В самой глубокой впадине Земли обнаружены ядовитые для человека вещества

Такую картину можно наблюдать на дне Марианской впадины

То, что метилртуть накапливается на большой глубине, означает, что корм употребляемых человеком в пищу рыб, все-таки может быть насыщена опасными веществами. Возникает так называемое биоаккумулирование — явление, когда вредные соединения в большом количестве накапливается внутри живых организмов. Если люди поймают рыб с содержанием метилртути и приготовят из них блюда, проблем не избежать. Как минимум, у любителей морепродуктов возникнут отравление и последующие проблемы со здоровьем. В самом худшем случае, развивающиеся в утробах матерей дети обретут болезни.

Влияние человека на природу

Вот вам и новое, важное и совершенно не радостное открытие — негативное влияние человека на природу оказалось еще более серьезным, чем считалось ранее. Об этой проблеме в 2013 году рассказывал автор Hi-News.ru Дмитрий Ауслендер. Уже тогда исследователи из США и Канады обнаружили высокую концентрацию метилртути в тканях рыбы данио-рерио (Danio rerio). Они выяснили, что при попадании в организм человека, метилртуть может накапливаться в нервных клетках, отвечающих за человеческое зрение. При длительном воздействии, ядовитое вещество может привести к слепоте.

В самой глубокой впадине Земли обнаружены ядовитые для человека вещества

Данио-рерио — популярные аквариумные рыбки

Только вот стоит отметить, что вышеупомянутые рыбы не употребляются человеком в пищу. Из-за своей красоты они часто содержатся в аквариумах, а благодаря особенному строению организма активно используются в лабораторных исследованиях. Например, при помощи них ученые могут выяснить, как различные химические вещества могут воздействовать на организм человека. Эти крошечные создания длиной до 4 сантиметров даже бывали на Международной космической станции.

Как очистить океаны от ртути, пока не ясно. В 2015 году китайские ученые сообщили, что в качестве фильтров тяжелых металлов можно использовать коралловые рифы. Только вот эти геологические структуры, которые образуются в тропических водах, и так находятся на грани исчезновения — считается, что они полностью исчезнут с лица нашей планеты уже в 2100 году. Зачем их провоцировать на отравление?

Остается надежда только на то, что мир одумается и будет лучше контролировать количество вредных выбросов. Но, судя по стремительным климатическим изменениям, пока мы справляется с этим очень плохо.

27 июнь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Что происходит с пластиковыми пакетами, выброшенными в воду?
Хочу все знать

Что происходит с пластиковыми пакетами, выброшенными в воду?

Многим из нас уже хорошо известно, насколько сильно пластиковые отходы засоряют нашу планету. Научно доказано, что разложение выброшенных пакетов, бутылок и других упаковок из синтетических
Коралловые рифы могут полностью исчезнуть в 2100 году
Хочу все знать

Коралловые рифы могут полностью исчезнуть в 2100 году

Постоянные читатели нашего сайта наверняка в курсе того, что моря и океаны уже не могут обеспечить животным и растениям идеальные условия для жизни и роста. Это связано с тем, что воды Мирового
Марианская впадина — «Дно Земли».
Хочу все знать

Марианская впадина — «Дно Земли».

Марианская впадина — самое глубокое место на нашей планете. Название своё эта абсолютная глубина получила благодаря находящимся рядом Марианским островам. Вся впадина растянулась вдоль островов на
Какая глубина у океана и какое самое глубокое место на Земле?
Хочу все знать

Какая глубина у океана и какое самое глубокое место на Земле?

Марианская впадина — океаническая впадина на западе Тихого океана, являющаяся глубочайшим из известных на Земле географических объектов.
10 смертельных ядов и их действие на человека
Хочу все знать

10 смертельных ядов и их действие на человека

Многие яды могут быть смертельными в небольших дозах, потому довольно сложно выделить самый опасный.
Марианская впадина
Хочу все знать

Марианская впадина

Марианская впадина — «Дно Земли».
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Хорошо замаскированный интеллигентДикие людиАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваПять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовNASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 годуНазвавший Сталина убийцей


Свежие Статьи
На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

Можно ли на самом деле «выйти из тела»: игры с сознанием

Можно ли на самом деле «выйти из тела»: игры с сознанием

Спорная российская теория утверждает, что леса создают не только дождь, но и ветер

Спорная российская теория утверждает, что леса создают не только дождь, но и ветер

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+