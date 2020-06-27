Может ли теория Большого взрыва быть ошибкой?

Теория Большого взрыва свидетельствует о том, что у Вселенной было начало

Первое, о чем необходимо помнить рассуждая о теории Большого взрыва, является принятие того факта, что это очень сложная для понимания концепция. Мы представляем себе начало всего как мощный взрыв, который произошел из одной точки. Однако космологи подразум евают под этим событием нечто иное. Большой Взрыв – это взрыв пространства, а не взрыв в космос е. У взрыва нет ни центра, ни края. Ученые полагают, что за пределами Большого Взрыва не было места, поэтому Вселенная ни во что не расширялась. Скорее, расширялось пространство повсюду. Вот почему кажется, что галактики удаляются от нас во всех направлениях. Любой наблюдатель, где бы он ни находился, увидел бы то же самое. Но как Вселенная могла образоваться в результате взрыва в одной точке пространства? Некоторые исследователи полагают, что ответ на этот вопрос звучит следующим образом – никак.

Вселенная из ничего

Если подумать о Большом Взрыве как о метафоре человеческой психологии, то в каком-то смысле можно счесть себя центром Вселенной, поскольку именно так она выглядит для всех наблюдателей. Однако в более глубоком смысле никто не находится в центре, так как экспансия повсюду, а все мы находимся в одной и той же ситуации. Важно понимать, что Большой взрыв это описание того, как возникла Вселенная, а не объяснение почему она возникла. Теория Большого взрыва не предполагает ничего о том, было ли что-то до взрыва и что послужило причиной его возникновения.

Как пишет издание Discover, для современных космологов Большой Взрыв – это модель, описывающая, как Вселенная расширялась из чрезвычайно горячего, плотного раннего состояния в реальность, которую мы видим сегодня. Доказательства такой интерпретации просто ошеломляют. За последние 50 лет наши знания о Вселенной чрезвычайно возросли.

Самое известное доказательство Большого Взрыва исходит из «красного смещения» – наблюдаемого распространения света от далеких галактик, но это едва ли единственное доказательство. Спектр и распределение космического микроволнового фона точно соответствуют последствиям Большого Взрыва; эволюция галактик свидетельствует о конечном возрасте Вселенной, а возраст наблюдаемых звезд точно совпадает с возрастом Вселенной; крупномасштабное распределение галактик показывает тонкие космические нити, а наблюдаемое количество водорода, гелия, дейтерия и лития во Вселенной точно соответствует моделям ядерных реакций. Но может ли вся эта система интерпретации Большого Взрыва быть неправильной?

Возможно ли немыслимое?

Одним из последних серьезных противников теории Большого Взрыва был ныне покойный космолог Джеффри Бербидж, который в начале своей карьеры отстаивал космологию стационарных состояний и не захотел отказаться от своей любимой теории даже после того, как ее опровергли. Позже он придумал сложную модель осциллирующей Вселенной, которая эффективно включает в себя множество маленьких больших взрывов. Так что на самом деле Бербидж принял теорию Большого взрыва, просто не сказал об этом.

Следующей идеей, отрицающей главенствующую космологическую теорию, является плазменно-космологическая модель Эрика Лернера, физика плазмы, который создал культ, следуя собственной точке зрения о том, что Большого Взрыва никогда не было. Неудивительно, что его модель совершенно не согласуется с данными наблюдений. Таким образом, является очевидным один-единственный факт: наше понимание Большого взрыва является неполным.

Широко распространенной теорий о том, что произошло в течение первой доли секунды во время Большого взрыва является теория космической инфляции, но она не доказана. Нынешний спор о скорости космического расширения может быть отражением нашего невежества относительно той ранней эпохи. Почему и как произошел Большой Взрыв – сплошная загадка. Все мы слышали рассуждения космологов о «мультивселенной», или об идее Вселенной с множеством начал, или о столкновении двух реальностей, создавших нашу Вселенную. Истина заключается в том, что никто не знает, какая из этих идей верна, если вообще верна. Но у них есть кое-что общее – все они принимают доказательства того, что наша нынешняя Вселенная возникла из интенсивно горячего, плотного раннего состояния — то есть все они принимают за отправную точку Большой взрыв.

Но существовало ли время до Большого Взрыва? Будет ли Вселенная расширяться вечно? Будет ли еще один Большой взрыв? Является ли Вселенная конечной или бесконечной? Существуют ли другие вселенные? Все эти волнующие, открытые вопросы еще долго останутся без ответа. Нам еще многое предстоит узнать о нашем месте в великом замысле природы. Но мы можем быть совершенно уверены, что, куда бы ни привели нас будущие теории и открытия, Большой Взрыв будет частью общей картины.