Практически пустая улица в Дели, город, в котором ужасающе высокий уровень загрязнения воздух а

Солнечные батареи преобразуют солнечные лучи в электричество, однако еще в 2013 году Ян Мариус Питерс доказал, что загрязнение воздух а способно уменьшить мощность солнечной панели по крайней мере на 12%. Более того, согласно результатам нового исследования, загрязнение воздух а и солнечная энергия взаимодействуют в самоусиливающейся сети. Высокий уровень загрязнения воздух а блокируют солнечный свет, тем самым усиливая загрязнение, что снижает производительность солнечных панелей. Исследователи предположили, что замена источников загрязнения воздух а технологиями, работающими на солнечной энергии, сделает воздух в городах чище, а значит, поможет избежать катастрофических последствий изменения климат а. Пандемия коронавирус а показала, что это возможно.

Пандемия и загрязнение воздух

Изменение климат а, как показали результаты многочисленных исследований, стремительными темпами меняет нашу планету. Добыча ископаемого топлива, избыточное потребление и загрязнение окружающей среды – лишь некоторые из факторов, способствующих глобальному потеплению. Одной из наиболее острых проблем, вызванных изменением климат а является загрязнение воздух а. Согласно данным Института инженеров транспорта (Institute of Transportation Engineers), по мере закрытия ресторанов и магазинов, а также введения карантин ных мер в городах по всему миру во время пандемии COVID-19, ежедневное движение транспорта – основного источника загрязнения воздух а – сократилось на 30%, 40% и 50%, а в некоторых случаях даже на 60%.

Сегодня Ян Мариус Питерс, сотрудник Института Гельмгольца в Эрлангене-Нюрнберге по возобновляемым источникам энергии в Германии (именно ему в 2013 году ему удалось выяснить, что из-за загрязнения воздух а – когда небо становится туманным – мощность солнечных панелей снижается на 12%), автор нового исследования, опубликованного в журнале Joule, убежден, что пандемия нового коронавирус а доказала, что переход на солнечную энергию сделает воздух в городах чище.

Так выглядят улицы Нью Дейли в самый обычный день

В последние годы Питерс изучает загрязнение воздух а в одном из самых густонаселенных городов мира – Нью-Дели, Индия. Как говорится в официальном заявлении пресс-релиза исследования, Дели – один из самых загрязненных городов на планете. В 2019 году 25 миллионов жителей этого индийского города носили защитные маски исключительно для того, чтобы отфильтровать токсичный воздух . В конце 2019 года вдыхать воздух в Дели было равносильно выкуриванию 50 сигарет. Питерс также отмечает, что сокращение вредных выбросов в атмосферу в Индии произошло внезапно.

Пандемия и солнечные панели

Согласно полученным результатам, локдаун вызванный covid-19 привел не только к практически 50-процентному сокращению загрязнения воздух а в Дели, но также к необычно высокому уровню солнечного света, достигшего солнечных панелей. В исследовании говорится, что «в конце марта 2020 года фото электрические установки Нью-Дели получали намного больше солнечного света, чем в предыдущие годы, и будут продолжать вырабатывать рекордное количество электроэнергии до тех пор, пока уровень загрязнения воздух а остается низким.»

Ученые ожидают, что то же самое будет справедливо и для фото электрических установок в других городах с высоким уровнем загрязнения воздух а и связанными с COVID-19 ограничениями, например, в Калькутте, Мумбаи, Ухане, Дакке и т. д. Сравнивая последние данные о качестве воздух а и погоде в Дели в 2017-2020 годах (включая характеристики загрязнения воздух а и инсоляции) ученые количественно определили аномалии за периоды до и после принятия мер. Так, в конце марта солнечного света было больше на 8,3% чем обычно, а в апреле примерно на 5,9%.

Солнечная батарея – это объединение фото электрических устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток

Инсоляция – это облучение поверхностей солнечным светом, данные о которой были получены с помощью пиранометра, расположенного рядом с коммерческой фото электрической установкой в Пашим Вихаре, Дели. Пиранометры – небольшие устройства, которые преобразуют глобальное солнечное излучение в электрические сигналы, которые можно измерить для изучения. Примечательно, что пиранометры можно использовать для любых проектов, связанных с солнечной энергией – от сельского хозяйства до измерения эффективности солнечных панелей. Затем были проанализированы данные за четыре временных периода: февраль; период с 1 марта по 20 марта; с 21 марта по 31 марта; и апрель.