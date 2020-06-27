Секреты долголетия: окружающая среда, гены и география
Секреты долголетия у каждого свои, однако факторы окружающей среды и социально-экономический статус имеют значение
Согласно результатам исследования международной команды ученых, основанного на данных о смертности, географическое место проживания оказывает значительное влияние на вероятность достижения вами столетнего возраста. Безусловно, хорошие гены играют в продолжительности жизни свою роль, но на их работу, как известно, влияет множество факторов окружающей среды. Полученные результаты предполагают, что жители штата Вашингтон (США), проживающие в удобных для прогулок районах, с большей вероятностью достигнут 100-летнего возраста. Авторы отмечают, что работа добавляет новые доказательства к растущему массиву данных о том, что социальные и экологические факторы вносят значительный вклад в долголетие.
Дом и продолжительность жизни
Изучение ожидаемой продолжительности жизни по округам позволяет ученым отслеживать географические различия во времени и оценивать способствующие этому факторы. Эти различия в основном связывают с сочетанием социально-экономических, расово-этнических и поведенческих факторов, а также факторов здравоохранения. В ходе работы над новым исследованием были изучены предоставленные государством данные о смерти почти 145 000 жителей штата Вашингтон в возрасте 75 лет и старше в период 2011-2015 годов.
Данные включали информацию о возрасте, месте жительства на момент смерти, поле, расе, образовании и прохождении военной службы. Для того, чтобы присвоить балл различным переменным с учетом уровня бедности, доступа к медицинской помощи, качественным продуктам, чистому воздуху и пр., основываясь на данных о месте жительства, были также использованы результаты исследования Агентства по охране окружающей среды и других источников. На основании полученных данных было установлено, что комфортная окружающая среда, способность гулять рядом с домом, более высокий социально-экономический статус и высокий процент населения трудоспособного возраста в районе проживания положительно коррелируют с достижением 100-летнего возраста.
Как пишет портал Science Daily, результаты исследования показали, что проживание в районах со смешанным возрастным населением полезно для всех. Комфортная окружающая среда, благоустроенные и удобные для прогулок районы делают физические упражнения более доступными для пожилых людей и облегчают им доступ к медицинской помощи и продуктовым магазинам. Авторы работы отмечают, что районы в которых проживают представители всех возрастных групп, как правило, способствуют меньшей изоляции и большей общественной поддержке пожилых людей.
Дополнительный анализ показал, что географические районы, в которых вероятность достижения столетнего возраста высока, расположены в районах мегаполисов и небольших городах с высоким социально-экономическим статусом, включая Сиэтл и Пулмен.
Авторы исследования, опубликованного в журнале International Journal of Environmental Research полагают, что для более расширенных выводов потребуются дополнительные исследования. В то же самое время ученые надеются, что в конечном итоге их работа ляжет в основу создания более здоровых сообществ, которые помогут повысить продолжительность и качество жизни пожилых людей.
Что такое «голубые зоны» планеты?
Впервые географическое понятие «Голубая зона» (Blue zone) было описано американским путешественником Дэном Бюттнером в статье «Секреты долгой жизни» в 2005 году, для журнала National Geographic. Сегодня голубой зоной называют территории с самыми высокими показателями долголетия в мире. Всего в мире насчитывается пять таких зон и все они обладают рядом общих характеристик. Самая известная голубая зона на Земле расположена на острове Сардиния в Средиземном море, которая входит в состав Италии в качестве автономной области Сардиния. Там проживает больше 22 человек старше 100 лет. На острове преобладает сухой субтропический (средиземноморский) климат, средняя температура в январе составляет 7—10°C, в июле 24—26°C. Ученые ищут научные обоснования феномена продолжительности жизни на острове на протяжении десятилетий.
Греческий остров Икария выглядит так
Как пишет USA Today, согласно ранее проведенным исследованиям, город Сеуло в Сардинии, в котором самое большое число и прирост долгожителей, удален от остального мира и обладает небольшим генофондом. Однако причина, по которой гены позволяют островитянам так долго жить остается неизвестной. Примечательно, что задокументированные и проверенные данные о долгожителях в Сеуло появились ещё в 19 веке.
К другим Голубым зонам планеты относят Японский остров Окинава, жители которого потребляют много овощей и мало мяса, а также ежедневно выполняют физические упражнения; остров Икари в Греции, на котором наблюдается самый большой процент жителей старше 90 лет; полуостров Никоя, Коста-Рика, секретом долголетия в котором местные жители считают потребление овощей и фруктов, особенно апельсинов; город Лома-Линда, штат Калифорния, США, в котором проживает большая община адвентистов седьмого дня. Они отказались от сигарет, алкоголя, кофе и жирной пищи. А как вы думаете, какие факторы способствуют долголетию? Ответ будем ждать здесь!
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