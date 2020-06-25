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Crew Dragon вернётся на Землю в августе

Crew Dragon вернётся на Землю в августе

В воскресенье, 31 мая, в 17:16 по московскому времени произошло историческое событие — впервые за 59 лет пилотируемой космонавтики, 49 лет существования орбитальных станций и 21 год функционирования Международной космической станции (МКС) к ней пристыковался разработанный и эксплуатируемый частной компанией корабль с астронавтами на борту — первый за 9 лет запущенный с территории США космический корабль с людьми смог пристыковаться к МКС. Точные сроки окончания экспедиции пока не названы, но завершиться она должна в начале августа.

«Похоже, что первая возможность отстыковаться от МКС у Crew Dragon и вернуть экипаж домой будет где-то 2 августа», — пояснил руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич, слова которого приводятся на официальной странице NASA в Twitter.


Ранее побывавший на орбите трижды российский космонавт Олег Котов объяснил, почему при запуске Crew Dragon не была названа точная дата окончания экспедиции. По мнению отечественного специалиста, связано это в первую очередь с тем, что основная задача полёта — в первую очередь испытать возможности корабля Crew Dragon длительное время находиться в пристыкованном к МКС состоянии.

Crew Dragon вернётся на Землю в августе

Напомним, частная космическая компания SpaceX в субботу, 30 мая, успешно отправила в космос двух астронавтов на борту космического корабля Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9. Экипаж в составе Дуга Херли и Роберта Бенкена благополучно прибыл к МКС и перешёл на борт станции, присоединившись к экипажу 63-й долгосрочной экспедиции на МКС — россиянам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также американцу Крису Кэссиди.

25 июнь 2020 /
Хочу все знать
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