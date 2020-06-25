Летальное оружие для Вооруженных сил Украины

Почему американские комплексы Javelin способны повлиять на баланс сил в Донбассе

Минобороны Украины сообщило о передаче Соединёнными Штатами новой партии ракет FGM-148E и различного оборудования для противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin. Общая сумма доставленного груза, включая сопутствующие услуги, составила 27 млн долларов.

ВСУ получили вооружение ещё 16 июня, однако военное ведомство Украины вполне вероятно неслучайно попридержало эту новост ь до 24 июня, до дня, когда в России проходили парады и бурные торжества по случаю 75-летия разгрома нацистской Германии.

Скорее всего, ракеты и комплектующие для Javelin прибыли на Украину вместе с грузом, о котором 17 июня проинформировало американское посольство в Киеве. Речь идёт о передаче Украине раций, различных боеприпасов и противотанковых ракет на общую сумму в 60 млн долларов.

Контракт на поставку ракет и оборудования для эксплуатации Javelin был подписан в декабре 2019 года после соответствующего одобрения Госдепа и Пентагона. Изначально в своей заявке Киев просил передать 160 ракет и 10 пусковых установок (ПУ). В американских материалах не фигурирует количество комплексов, а число утверждённых к продаже боеприпасов было уменьшено до 150 единиц.

От споров к поставкам

Javelin — единственное летальное оружие, которое американцы поставляют ВСУ после 2014 года, причём на коммерческой основе. После начала конфликта в Донбассе, который в Соединённых Штатах официально признают «российской агрессией», Киев ежегодно получает военную помощь объёмом порядка 250-300 млн долларов.

Это огромная для Украины сумма, но эти деньги меркантильные американцы конвертируют исключительно в продукцию собственного оборонного комплекса. США отправляют в «незалежную» средства разведки и радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные радары, бронеавтомобили, комплексы связи, приборы ночного видения, медицинское оборудование

Естественно, подобные поставки не способны радикально повысить боевой потенциал ВСУ и изменить баланс сил в Донбассе. Однако Вашингтон при Бараке Обаме (2009-2017) воздерживался от передачи украинской армии летального оружия, несмотря на соответствующие призывы со стороны республиканцев, включая покойного сенатора-русофоба Джона Маккейна.

Такое поведение Обамы и его приближённых объяснялось вполне прагматичными соображениями. Если Киев отправит летальное оружие на линию соприкосновения и применит его в бою, то Россия значительно нарастит объём военной помощи ополчению. Кроме того, США, наверняка, опасались попадания переданного ВСУ образцов вооружения в руки бойцов ДНР-ЛНР и последующего их изучения со стороны российских военных специалистов.

Помимо республиканцев, вопрос о необходимости оснащения ВСУ американским летальным оружием регулярно поднимали представители постмайданной элиты. Скорее всего, на переговорах с американцами Киев апеллировал к слабости перед «русскими танками» и заявлял о готовности заключить коммерческий контракт.

Для украинского руководства был важен сам факт поставки пусть даже небольшого числа сверхдорогого летального вооружения в качестве символичного акта более «решительной» поддержки США. Это и повод для пиара, и инструмент военно-политического давления на Москву.

Вопрос сдвинулся с мёртвой точки с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Не последнюю роль, как полагает американское издание Politico, сыграл спецпредставитель США по Украине (2017-2019) Курт Волкер. Дипломат является ярко выраженным ястребом и ранее через лоббистскую фирму BGR Group был связан с корпорацией Raytheon, предприятия которой совместно с Lockheed Martin производят Javelin

Поставка ПТРК в итоге была одобрена Трампом и американскими органами власти. В 2018 году Украина получила 37 пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 млн миллионов долларов. Часть этого оружия была продемонстрирована публике на параде в честь Дня независимости 24 августа того же года.

Американское коварство

Контракт 2018 года стал своеобразным компромиссом между демократами, республиканцами и партией войны в Киеве. Номинально Javelin — оборонительное оружие. Как рассказал сам Волкер, ВСУ не имеют права применять ПТРК на линии соприкосновения и в наступательных операциях (по всей видимости, подразум евается, в том числе потенциальная агрессия украинской армии в Крыму).

После демонстрации Javelin на параде Киев практически не «светил» американские комплексы в сводках Минобороны. В экспертном сообществе предполагают, что ПТРК находятся на складах полигона «Яворовский» в Львовской области, который является местом постоянной дислокации заокеанских инструкторов, работающих с военнослужащими Украины. Если аналитики не ошибаются, то Пентагон обучает солдат ВСУ эксплуатации Javelin и одновременно «присматривает» за тем, как Минобороны Украины ими распоряжается.

В России широко распространено мнение о том, что поставка американских ПТРК не привела к качественному усилению даже противотанковых возможностей украинской армии.

Действительно, количество комплексов и ракет в арсенале ВСУ невелико. Тем не менее, оно, как мы видим, постепенно увеличивается. К тому же партия 2018 года, которая, по всей видимости, осталась в Львовской области, наверняка позволила привить достаточно большому числу военнослужащих хотя бы понимание того, как следует применять данный противотанковый комплекс в бою

Учитывая всю сложность и противоречивость ситуации в Донбассе, вряд ли стоит испытывать уверенность в том, что Javelin никогда не окажется на линии соприкосновения, причём в немалом количестве.

Американский ПТРК считается одним из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Он реализован по принципу «выстрелил и забыл», который значительно повышает мобильность расчёта. Недостаток Javelin заключается в высокой стоимости, но проблем с деньгами на закупку оружия Соединённые Штаты никогда не испытывали.

Также необходимо отметить, что танки на современном театре военных действий представляют собой уязвимые цели для пехоты с ПТРК. Ситуация для ополчения усугубляется отсутствием в парке гусеничных машин с новейшими средствами динамической и пассивной защиты (их не так много даже в российской армии). По этой причине Москва, скорее всего, не сможет оперативно восстановить потери ДНР-ЛНР в танках и бронетехнике.

Исходя из вышесказанного, есть все основания полагать, что поставка Javelin — продуманный и дальновидный ход наших заклятых «американских партнёров». При по-настоящему серьёзном обострении ситуации в Донбассе в пользу ополчения заокеанские ПТРК способны нанести серьёзный урон наступающим силам и оказать негативное моральное воздействие на бойцов непризнанных республик.

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