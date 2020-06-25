Важное открытие: яйца динозавров не были покрыты скорлупой

Новое открытие полностью меняет представление о развитии динозавров

Самыми близкими родственниками динозавров считаются современные птицы и крокодилы. Среди этих пернатых созданий и зубастых пресмыкающихся нет живородящих видов и все они откладывают яйца. Следовательно, жившие миллионы лет назад динозавры тоже обустраивали гнезда и высиживали яйца — только вот какими они были? Раньше ученые были уверены, что яйца динозавров были покрыты твердой скорлупой, прямо как у живущих сегодня куриц и страусов. Однако, в ходе одной из научных работ, исследователи выяснили, что детеныши динозавров развивались внутри мягких мешочков. Это открытие сильно изменило представления ученых о развитии и жизни древних существ.

Яйца динозавров

О том, что яйца древних существ были лишены твердой скорлупы, свидетельствуют окаменелые останки яиц сразу двух видов динозавров.

Около 75 миллионов лет назад, на территории современной Монголии, жили так называемые протоцератопсы (Protoceratops) — растительноядные динозавры размером с небольшую овечку. В ходе многочисленных исследований, ученым удавалось найти множество мест откладывания яиц этих созданий. Но одно из них привлекло особенно много внимания — в гнезде были обнаружены останки 12 детенышей, причем у шести из них хорошо сохранился скелет.

Исследователи провели химический анализ окаменелых яиц и нашли в них те же вещества, из которых состоит внутренний слой яиц современных птиц и крокодилов. Но вот никаких следов минералов, из которых образуется твердая скорлупа, найдено не было. Хотя, следуя логике, твердая часть яиц должна была сохраниться гораздо лучше, чем мягкий внутренний слой. Появилось предположение, что яйца динозавров были мягкими и слабо защищенными.

Верность теории была дополнительно подкреплена, когда исследователи изучили останки яиц мусзавров (Mussaurus). Эти шестиметровые динозавры тоже были растительноядными, но обитали около 227 миллионов лет назад и в совершенно другом месте — на территории современной Аргентины. Изучив химический состав останков, исследователи опять нашли только следы мягкой внутренней оболочки. На наличие твердой скорлупы не было даже намеков.

Мусзавры выглядели примерно так



тайн ы древнего мира

Но как же объяснить то, что ранее исследователям удавалось найти останки твердых яиц динозавров? Исследователи считают, что затвердевание скорлупы произошло в ходе эволюции. Изначально яйца были мягкими и плохо защищенными — это ставило популяцию динозавров под угрозу. Поэтому, на протяжении миллионов лет, яйца древних существ начали затвердевать и скорлупа обеспечила защиту как от механических повреждений, так и от солнечных лучей.

Окаменелые останки детеныша мусзавра

Вероятно, именно поэтому яйца современных куриц и крокодилов обладают твердой оболочкой. Она достаточно прочна, чтобы защитить развивающихся детенышей от внешнего воздействия. Но скорлупа также и хрупка, чтобы развитые создания смогли выбраться из них наружу и начать полноценную жизнь.

Это — мягкие яйца черепах. Вероятно, яйца динозавров выглядели так же

О новом открытии было рассказано в научном журнале Nature. Стоит отметить, что еще свидетельство того, что древние существа откладывали яйца без твердой скорлупы, было найдено сравнительно недавно. В 2011 году на территории холодной Антарктиды было найдено нечто, похожее на окаменелую картошку. О том, что этим объектом все это время было яйцо древнего мозазавра (Mosasaurus), исследователи догадались только в 2018 году. Эти создания обитали под водой и, как оказалось, тоже откладывали мягкие яйца.