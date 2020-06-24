Что происходит с пластиковыми пакетами, выброшенными в воду?

Пластиковые пакеты разлагаются на протяжении сотен лет

Многим из нас уже хорошо известно, насколько сильно пластиковые отходы засоряют нашу планету. Научно доказано, что разложение выброшенных пакетов, бутылок и других упаковок из синтетических материалов, длится на протяжении более тысячи лет. При этом они выделяют в воду опасные вещества, которые могут навредить водным обитателям и растениям. Недавно немецкие ученые погрузились в глубины Тихого океана и нашли там пластиковый пакет с алюминиевой банкой кока-колы и упаковкой от творога, которые пролежали на дне более 20 лет. Исследователи изучили их состояние и влияние на окружающую среду, после чего сделали весьма интересные выводы, о которых сейчас и пойдет речь.

Пластиковый мусор

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Scientific Reports. Найти пластиковые отходы очень легко — в 2019 году я уже писал, что сегодня океанские глубины очень похожи на «мусорные урны». Только вот выяснить, в каком году пластиковые пакеты и бутылки были выброшены в воду и сколько лет пролежали на дне, всегда очень сложно. Немецкие ученые задались целью найти мусор, у которого можно выявить точную дату производства и рассчитать примерное время утилизации в океан. Спустя несколько погружений в воды Тихого океана, это им удалось.

Упаковка творога, найденная на дне Тихого океана

На глубине 4150 метров ученые нашли упаковку от творога и банку кока-колы, завернутые в пластиковый пакет. Благодаря прочности пакета, который разлагается на протяжении сотен лет, этикетка газированного напитка хорошо сохранилась и на ней были видны надписи. Оказалось, что в пакете лежала банка от кока-колы ограниченного тиража — она выпускалась в промежутке между 1988 и 1996 годами. Получается, что пакет с мусором пролежал на дне океана более 20 лет.

Вред пластика

По словам биогеохимика Стефана Краузе (Stefan Krause), несмотря на долгое пребывание под водой, у пакета и коробки с едой не наблюдалось никаких признаков разложения. Алюминиевая банка тоже была практически полностью цела, потому что для его полного разложения требуется около 500 лет. Несмотря на то, что объекты были изготовлены из разных материалов, они сильно повлияли на разнообразие микробов на дне океана. На поверхности объектов практически не было микробов — вероятно, пластик выпускает вредные вещества и живые создания сторонятся их воздействия.

Какие именно вредные вещества выделяют пластиковые предметы, ученым до конца не ясно. А все потому, что этих предметов очень много и в мире существуют сотни разновидностей этого синтетического материала. Например, используемый при изготовлении больших емкостей для воды поликарбонатный пластик при нагревании до 150 градусов Цельсия выделяет биологически активное вещество бисфенол А. В ходе многочисленных исследований было выяснено, что продолжительное воздействие этого вещества вызывает беспокойство, может привести к бесплодию и стать причиной опасных заболеваний.

Но опасность накапливающегося на дне океанов пластика в большей степени обусловлена далеко не выделением вредных веществ. Дело в том, что этот мусор часто проглатывается китами, черепахами и другими водными обитателями. Их внутренности буквально засоряются объектами, которые невозможно переварить. В конечном итоге организмы животных засоряются, из-за чего они страдают и спустя некоторое время погибают. Если человечество продолжит засорять воды, то таких смертей станет значительно больше, а это может привести к вымиранию многих видов животных организмов.

Частицы пластика попадают даже в наши организмы — главным источником считается питьевая вода. В 2019 году немецкие ученые провели научное исследование и выяснили, что в организмах многих детей содержится опасное количество микроскопического пластика. Хоть Всемирная организация здравоохранения и сообщала о безопасности этих частиц, им явно не место в человеческом организме. Возможно, исследователи пока просто недостаточно хорошо изучили эти частицы и в долгосрочной перспективе они могут нанести нашему организму непоправимый вред.