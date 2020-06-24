Загадочный пришелец Оумуамуа может оказаться космическом айсбергом

Так выглядит Оумуамуа – таинственный гость из других звездных систем

С тех пор как в 2017 году был открыт астероид Оумуамуа – первый межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, он является причиной бесконечных споров среди астроном ов. Дело в том, что огромный космический камень необычной сигарообразной формы, не так легко классифицируется как комета или астероид. Неопределенность в отношении Оумуамуа привела к распространению разнообразных теорий о его происхождении и составе. Существуют предположения о том, что это инопланетный космический корабль, остатки маленькой планеты, разорванной на части звездой-хозяином и даже о том, что Оумуамуа – огромный космический айсберг.

Межзвездный гость

Два астрофизика из Йельского университета выдвинули новую теорию, согласно которой у астероида Оумуамуа есть качества, присущие межзвездному айсбергу. Работа прослеживает происхождение Оумуамуа вплоть до гигантского молекулярного облака – призрачного объекта, являющегося массивным «звездным питомником», который растягивается на световые годы и содержит достаточно газа для образования десятков тысяч звезд. Как показали результаты нового исследования, питомники могут выталкивать в космическое пространство водородные айсберги, которые выглядят и ведут себя очень похоже на Оумуамуа. Препринт исследования принят к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.

Как пишет Wired, соавтор статьи Дэррил Селигман из Чикагского университета считает, что «несмотря на то, что водородный айсберг немного экзотичен, он объясняет каждую загадочную вещь в Оумуамуа». Если Селигман и его коллеги правы, Оумуамуа станет не только первым обнаруженным межзвездным объектом, но и первым водородным айсбергом.

Водород обычно существует в виде газа и является веществом, которое питает процесс синтеза в звездах, подобных нашему солнц у. Но если он достаточно остынет, то может затвердеть. Единственные известные области Вселенной, достаточно холодные для фазового перехода, это плотные, ледяные сердца гигантских молекулярных облаков. Примечательно, что ядро гигантского молекулярного облака имеет относительно короткую продолжительность жизни – всего несколько сотен тысяч лет. Со временем она размывается потоком галактик, пока не исчезает. Но согласно теории водородного айсберга (hydrogen iceberg theory), во время краткого существования ядра замороженные молекулы водорода цепляются за пыль в облаке, тем самым образуя глыбу льда. Авторы работы отмечают, что это «мучительно медленный процесс».

Теория водородного айсберга также может объяснить странную форму Оумуамуа. После того как ядро гигантского молекулярного облака рассеивается и айсберг дрейфует в пустоте, его постоянно бомбардирует космическое излучение, тем самым откалывая кусочки от айсберга, что приведет к более вытянутой форме. Селигман сравнивает Оумуамуа с кусочком мыла, который становится более плоским и овальным по мере использования.

Новая теория объясняет причину, по которой Оумуамуа начал ускоряться, когда вошел в Солнечную систему. Согласно теории, выдвинутой сразу несколькими астроном ами, Оумуамуа движется благодаря газообразованию. Именно по этой причине у комет есть блестящий хвост, который состоит из углекислого газа и воды. Но когда астроном ы наблюдали за Оумуамуа, то не обнаружили выброса газа, способного объяснить ускорение объекта – если, конечно, Оумуамуа не выбрасывал чистый водород, который наблюдающие за объектом телескоп ы не могут обнаружить.

Что такое водородный айсберг?

Теория Селигмана и Лафлина заставляет представить совершенно новый тип астрофизического объекта – водородный айсберг – который никогда раньше не наблюдался и едва ли даже кто-то предполагал о его существовании. Селигман считает, что одно из единственных упоминаний о чем-то подобном содержится в астроном ической статье 1990-х годов, в которой предполагалось, что твердый водород может объяснить темную материю.

Что касается физики, то нет никаких причин, по которым водородные айсберги не могут существовать – и они, похоже, многое объясняют в отношении Оумуамуа. Тем не менее, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств и мы никогда не узнаем наверняка, является ли Оумуамуа на самом деле глыбой водородного льда. Межзвездный объект мчится из Солнечной системы со скоростью 12 654 километров в час, и его невозможно наблюдать, если не считать запуска межзвездной миссии по перехвату объекта. А как вы думаете, что на самом деле представляет собой этот межзвездный гость? Ответ будем ждать здесь!