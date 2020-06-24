» » Загадочный пришелец Оумуамуа может оказаться космическом айсбергом

Загадочный пришелец Оумуамуа может оказаться космическом айсбергом

Загадочный пришелец Оумуамуа может оказаться космическом айсбергом

Так выглядит Оумуамуа – таинственный гость из других звездных систем

С тех пор как в 2017 году был открыт астероид Оумуамуа – первый межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, он является причиной бесконечных споров среди астрономов. Дело в том, что огромный космический камень необычной сигарообразной формы, не так легко классифицируется как комета или астероид. Неопределенность в отношении Оумуамуа привела к распространению разнообразных теорий о его происхождении и составе. Существуют предположения о том, что это инопланетный космический корабль, остатки маленькой планеты, разорванной на части звездой-хозяином и даже о том, что Оумуамуа – огромный космический айсберг.


Межзвездный гость

Два астрофизика из Йельского университета выдвинули новую теорию, согласно которой у астероида Оумуамуа есть качества, присущие межзвездному айсбергу. Работа прослеживает происхождение Оумуамуа вплоть до гигантского молекулярного облака – призрачного объекта, являющегося массивным «звездным питомником», который растягивается на световые годы и содержит достаточно газа для образования десятков тысяч звезд. Как показали результаты нового исследования, питомники могут выталкивать в космическое пространство водородные айсберги, которые выглядят и ведут себя очень похоже на Оумуамуа. Препринт исследования принят к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.

Как пишет Wired, соавтор статьи Дэррил Селигман из Чикагского университета считает, что «несмотря на то, что водородный айсберг немного экзотичен, он объясняет каждую загадочную вещь в Оумуамуа». Если Селигман и его коллеги правы, Оумуамуа станет не только первым обнаруженным межзвездным объектом, но и первым водородным айсбергом.

Водород обычно существует в виде газа и является веществом, которое питает процесс синтеза в звездах, подобных нашему солнцу. Но если он достаточно остынет, то может затвердеть. Единственные известные области Вселенной, достаточно холодные для фазового перехода, это плотные, ледяные сердца гигантских молекулярных облаков. Примечательно, что ядро гигантского молекулярного облака имеет относительно короткую продолжительность жизни – всего несколько сотен тысяч лет. Со временем она размывается потоком галактик, пока не исчезает. Но согласно теории водородного айсберга (hydrogen iceberg theory), во время краткого существования ядра замороженные молекулы водорода цепляются за пыль в облаке, тем самым образуя глыбу льда. Авторы работы отмечают, что это «мучительно медленный процесс».

Загадочный пришелец Оумуамуа может оказаться космическом айсбергом

Если Оумуамуа на самом деле айсберг, это многое объясняет.

Теория водородного айсберга также может объяснить странную форму Оумуамуа. После того как ядро гигантского молекулярного облака рассеивается и айсберг дрейфует в пустоте, его постоянно бомбардирует космическое излучение, тем самым откалывая кусочки от айсберга, что приведет к более вытянутой форме. Селигман сравнивает Оумуамуа с кусочком мыла, который становится более плоским и овальным по мере использования.

Новая теория объясняет причину, по которой Оумуамуа начал ускоряться, когда вошел в Солнечную систему. Согласно теории, выдвинутой сразу несколькими астрономами, Оумуамуа движется благодаря газообразованию. Именно по этой причине у комет есть блестящий хвост, который состоит из углекислого газа и воды. Но когда астрономы наблюдали за Оумуамуа, то не обнаружили выброса газа, способного объяснить ускорение объекта – если, конечно, Оумуамуа не выбрасывал чистый водород, который наблюдающие за объектом телескопы не могут обнаружить.

Загадочный пришелец Оумуамуа может оказаться космическом айсбергом

Оумуамуа полон сюрпризов с первого дня

Что такое водородный айсберг?

Теория Селигмана и Лафлина заставляет представить совершенно новый тип астрофизического объекта – водородный айсберг – который никогда раньше не наблюдался и едва ли даже кто-то предполагал о его существовании. Селигман считает, что одно из единственных упоминаний о чем-то подобном содержится в астрономической статье 1990-х годов, в которой предполагалось, что твердый водород может объяснить темную материю.

Что касается физики, то нет никаких причин, по которым водородные айсберги не могут существовать – и они, похоже, многое объясняют в отношении Оумуамуа. Тем не менее, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств и мы никогда не узнаем наверняка, является ли Оумуамуа на самом деле глыбой водородного льда. Межзвездный объект мчится из Солнечной системы со скоростью 12 654 километров в час, и его невозможно наблюдать, если не считать запуска межзвездной миссии по перехвату объекта. А как вы думаете, что на самом деле представляет собой этот межзвездный гость? Ответ будем ждать здесь!

24 июнь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Век межзвездных пришельцев
Хочу все знать

Век межзвездных пришельцев

астрономы учатся находить кометы и определять астероиды других звезд, получать знания о вселенной и нашем в ней месте становится все проще.
Сколько комет попадает в Солнечную систему из других систем?
Хочу все знать

Сколько комет попадает в Солнечную систему из других систем?

По мнению экспертов, использовавших математические модели, в Солнечной системе должно быть порядка 20 тысяч маленьких астероидов и 20 комет.
Пока мы отмечали Новый Год, в Солнечную систему ворвалась новая комета
Хочу все знать

Пока мы отмечали Новый Год, в Солнечную систему ворвалась новая комета

Когда 30 августа 2019 года астроном Крымской астрофизической обсерватории Геннадий Борисов заметил необычный межзвездный объект, входящий в нашу Солнечную систему, научный мир получил возможность
Исследователи изучают происхождение
Хочу все знать

Исследователи изучают происхождение "гостей из межзвездного пространства"

К нашему большому удивлению, не одно, а два космических тела из межзвездного пространства вошли в Солнечную систему, начиная с 2017 г....
В хвосте межзвездной кометы обнаружили цианид
Хочу все знать

В хвосте межзвездной кометы обнаружили цианид

Планетологи впервые изучили химический состав "хвоста" межзвездной кометы 2I/Borisov и обнаружили внутри него молекулы цианида, соединения углерода и азота....
Мы можем «догнать» комету из межзвездного пространства в 2045 г.
Хочу все знать

Мы можем «догнать» комету из межзвездного пространства в 2045 г.

Мы можем получить возможность взглянуть с близкого расстояния на недавнюю «гостью» из межзвездного пространства примерно через четверть столетия, если захотим, сообщается в новом исследовании....
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Электронные системы управления RG-RoboticsХорошо замаскированный интеллигентДикие людиАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваПять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовNASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 году


Свежие Статьи
Самые странные методы лечения болезней древних времен

Самые странные методы лечения болезней древних времен

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Найденный в Антарктиде загадочный камень оказался яйцом древнего чудовища

Как стресс меняет работу мозга?

Как стресс меняет работу мозга?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+