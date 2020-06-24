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Самый большой паук в мире весит как собака: чем он еще интересен?

Самый большой паук в мире весит как собака: чем он еще интересен?

Пауки-птицееды сами по себе делятся на несколько разновидностей, но в целом похожи друг на друга

На сегодняшний день ученым известно около 42 тысяч видов пауков. Многие из них очень маленькие и не представляют для людей особой опасности. При всем этом существуют и более крупные разновидности, укусы которых могут быть смертельными. А вот самые узнаваемые пауки, пожалуй, это — пауки-птицееды (Theraphosidae), которые обитают практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Это одни из самых удивительных членистоногих созданий в мире, потому что они обладают очень крупными телами, больно кусаются и могут распускать свои волосы по воздуху, чтобы у врагов заслезились глаза. В общем, об этих пауках можно узнать много интересного, чем мы сейчас и займемся.

 


фото самого большого паука

В 2014 году фотограф Петр Наскрецки (Piotr Naskrecki) опубликовал в своем блоге рассказ о неожиданной встрече с крупным пауком-птицеедом. Он шел по лесу южноафриканской страны Гайана и услышал шорох под лесной подстилкой. Оказалось, что рядом с ним находилась очень крупная особь членистоногого создания — размах его лап достигал 30 сантиметров, а вес равнялся 170 граммам. По словам исследователя, паук был весом со здорового щенка. Но, тогда как собаки считаются умными и дружелюбными животными, то дикое чудовище было неприветливым — оно выпустило облако из своих микроскопических волосков прямо в глаза Петра, после чего он несколько дней плохо видел.

 

То, как пауки-птицееды обороняются от врагов при помощи облака шерсти, можно посмотреть на видео выше

Это прозвучит нелогично, но пауки-птицееды очень редко нападают на птиц. Как правило, они питаются живущими в лесах насекомыми, червями, лягушками и мелкими грызунами. Они ловят их, выпрыгивая из засады — паутина используется только для строительства гнезд. Конечно, если паук найдет на земле птичье гнездо, он обязательно полакомится птенцами или даже взрослыми особями. Но название «птицеед» этим созданиям было дано только из-за того, что в 1705 году немецкая художница Мария Мериан (Maria Merian) изобразила на своей картинке паука, поедающего колибри.

Самый большой паук в мире весит как собака: чем он еще интересен?

Иллюстрация паука-птицееда от Марии Мериан

Как и говорилось, пауков-птицеедов можно встретить практически в любой точке нашей планеты. Но большинство из них живут в лесах Африки, Южной Америки и Австралии. Только вот на глаза людей они попадаются редко — даже Петр Наскрецки в свое время говорил, что за последние 15 лет ему удавалось увидеть их только три раза. Огромные пауки живут на верхушках деревьев, кустарниках и норах. Их предпочтения зависит от пола, возраста и индивидуальных особенностей.

Самый большой паук в мире весит как собака: чем он еще интересен?

фото паука-птицееда от Петра Наскрецки

Содержание пауков

Все пауки-птицееды ядовиты, но для взрослого человека укусы не смертельны. Длина клыков паука может достигать 5-сантиметровой длины, поэтому как минимум острая боль после атаки огромного существа обеспечена. Из-за относительной безопасности, некоторые люди содержат пауков-птицеедов в качестве экзотических домашних животных. Купить птицееда можно даже за 100 рублей, но из-за риска быть укушенным, их не рекомендуется брать в руки — корм бросается в террариум только при помощи длинного пинцета. Дрессировать пауков невозможно, поэтому они сохраняют свой дикий нрав даже в домашних условиях.

Пауки-птицееды примечательны не только большими размерами тела, но и продолжительной длительностью жизни. Самцы живут чуть больше одного года, а вот самки доживают до 30 лет. При домашнем разведении пауков редко кормят, потому что во время голодания их обмен веществ значительно замедляется. Следовательно, они проживают более длинный срок, чем если бы постоянно были сытыми. Также важно отметить, что изучение пауков в основном проводилось на примере домашних особей — в природе следить за ними крайне тяжело.

24 июнь 2020 /
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